VIDEO Aprende como cuidar y proteger tu piel de los rayos del sol #5Mar

El Impulso entrevistó a la doctora María Fabiola Corona Vecchionacce, dermatóloga egresada de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), sobre los cuidados que deben tener las personas para evitar que los rayos del sol afecten su piel.



¿Cómo proteger la piel del sol?

Indica la especialista que la medida más importante es el protector solar. El tipo de protector depende del tono de piel y las características de cada persona.

«La piel obviamente se ve afectada por muchísimos factores, pero el factor fundamental y por el que más vemos lesiones nosotros como dermatólogos es por el daño solar. En nuestro país tenemos una incidencia de sol permanente, vamos a llevar sol cuando vamos a la playa, en nuestro día a día, guindando la ropa, saliendo en el carro, caminando hacia el trabajo, esperando el autobús. En cualquier momento podemos estar expuestos a los rayos solares», detalla.



«Como dermatólogo podemos recomendar qué tipo de protector solar es el más adecuado, no es el mismo para los adultos que para los niños. Que no se nos olvide que existe una sombrilla, un sombrero, la ropa, si vamos a estar en actividades al aire libre, hay que tratar de usar ropa que tenga esa protección UV o por lo menos manga larga, igual para la playa», añade.



Cuidado especial para los niños

La doctora explica a los padres y representantes que los menores de 6 meses no pueden usar protector solar ni exponerse al sol de playa.

«Un bebé de 3, 4 meses no tiene indicación de uso de protector solar, es más no tiene indicación de ir a playa, piscina todavía en esos meses, pero bueno sabemos que en nuestra cultura nos encanta llevarlos pequeñitos a la playa, la recomendación es mucho cuidado, primero no exponerlos a las horas pico, o sea las horas pico son entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, sin embargo antes y después de estas horas, 2 o 3 horas antes y después siempre va a haber sol fuerte, entonces no se debe exponerlos directamente a este», destaca.



«En niños mayores, se recomienda el uso de lentes de sol y ropa protectora», acota.

¿Y los antioxidantes?



El uso de las medidas físicas más el protector solar es suficiente, manifiesta la dermatóloga, «si le queremos adicionar vitamina C, tanto como para mejorar el sistema inmunológico y como antioxidante, está perfecto».



También se pueden tomar suplementos orales o consumir alimentos ricos en antioxidantes.



«Yo en mi caso recomiendo también, como otro tipo de antioxidantes naturales, la toma de té verde, jugos verdes con vitaminas, obteniendo las vitaminas directamente de los alimentos», comenta.

¿Cuáles son los síntomas de insolación?

La doctora Corona Vecchionacce pide a la población estar atenta a la sed intensa, dolor de cabeza, sensación de fiebre, malestar y escalofrío.



Detalla que «si tiene alguna lesión en la piel que no mejora, si nota cambios en el tamaño o la forma de los lunares, o si tiene antecedentes de cáncer de piel», se debe acudir al especialista de confianza.

Recomendaciones para Semana Santa

Se acerca la Semana Santa, por lo que la doctora recomienda usar protector solar resistente al agua, trajes de baño que cubran más y lentes de sol con factor de protección.

También es importante hidratarse y estar atentos a los síntomas de insolación.





Consejos adicionales

Por último, la doctora ofreció durante la entrevista concedida al equipo periodístico, los siguientes consejos a tomar en cuenta para un mayor cuidado de la piel.

Evite la exposición al sol en las horas pico (entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde).

Aplique el protector solar 20 minutos antes de salir al sol y reaplique cada dos horas.

Use ropa y accesorios que protejan su piel del sol, como sombreros, lentes de sol y ropa de manga larga.

Beba mucha agua para mantenerse hidratado.



