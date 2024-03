Fecha para elecciones no permitirá actualizar el RE e impedirá la presencia de la observación internacional #5Mar

La decisión exprés de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), fijando las fecha de las elecciones para el próximo 28 de julio, con menos de cuatro meses de plazo para su ejecución, generó una serie de reacciones de dirigentes políticos, periodistas analistas, quienes fijaron su posición en las redes sociales.

En el Comando de María Corina Machado advierten que están preparados para ganar las elecciones con su candidata, en cualquier escenario, sin importar la fecha que fijen para la realización de las elecciones.

Henry Alviarez del Comando de María Corina Machado

Nosotros estamos ya preparados para una elección porque los vamos a derrotar en cualquier escenario con María Corina como candidata. Lo que ellos no pueden impedir es la esperanza, la fuerza, la alegría y el trabajo que se está dando ahora en todo el país; eso de lo que los tiene cabeza para abajo porque no hayan qué hacer para evitar que esta fuerza avance. Nosotros ante la desmoralización, organización, vamos a seguir avanzando en la organización de los Comanditos, esta campaña la asumió el pueblo, la candidatura de María Corina Machado se la apropió la gente, eso es lo que estamos haciendo y procurando. Hoy estamos lanzándonos en un plano de unidad de propósitos. Que pongan la fecha que quieran, nosotros los vamos a derrotar y María Corina será presidenta de este país.

El periodista Especializado Eugenio Martínez:

Un poco menos de 5 meses entre la convocatoria y la presidencial provocan que el tiempo de actualización del Registro Electoral (RE) sea insuficiente para que un número significativo de venezolanos en el extranjero participe. Además, hace inviable la presencia de Misiones de Observación Internacional

Economista Daniel Cadenas:

Las elecciones no serán competitivas.

De paso: son de ya para ya. Olvídese del carnaval de gasto público o expansión fiscal que se auguraba. No hace falta y no hay tiempo. Hay que revisar a la baja las expectativas para 2024

Juan Pablo Guanipa:

El anuncio del CNE deja claro algo: Maduro sabe que no lleva vida. Sabe que en unas elecciones medianamente decentes Maria Corina Machado le mete una paliza astronómica. Por eso es que la inhabilita y por eso es que anuncia las elecciones para el 28 de julio. El chavismo viola el espíritu del acuerdo de Barbados. En cinco meses no podemos depurar el RE completamente, inscribir a los tres millones de personas en edad de votar que no están en el RE, asegurar el voto de los venezolanos afuera o conformar una misión de observación internacional. El chavismo sabe que los venezolanos los queremos fuera del poder. Saben que queremos recuperar los años perdidos a los que nos condenaron. Por eso inhabilitan, por eso meten preso a cualquiera que se les oponga, por eso ponen esta fecha. Pero no importa la cantidad de trampas que nos quieran montar. Maduro, te vamos a sacar de Miraflores con votos este año. ¡Viva Venezuela Libre!

