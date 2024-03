OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Yo no enseño, yo aprendo #7Mar

Los remolinos continúan sacudiendo los cimientos de la nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia nos dejó dicho “Martin Luther King” oído a este mensaje que tiene un parentesco con nuestro país; estos son mensaje que no tienen caducidad y a lo largo tienen toda la razón, porque este mundo está muy bien hecho y Dios no se equivoca, sino que nos enseña el camino correcto, pero no es culpa de él que vivamos equivocados y por la misma culpa cuando se aplica la ley de la fuerza y no lo de la ley; está fallando el poder de los derechos humanos, pensemos que todos los venezolanos y no venezolanos con inclusión están atentos para que esto sea corregido por el bien de todos hasta los que aún no han nacido y que aspiramos a una rectificación con nobleza donde todos seamos beneficiados y pendiente por una u otra razón de su país que a clamor y con derecho debemos estar pendientes de no dar puntadas sin dedal y en permanente observación en la vigilia de que nuestra nación sea un paraíso para nosotros y todo el planeta; sabemos que este es el país más rico y dotado del mundo y que aún está posee mayores y poderosas riquezas, esto no es un secreto, a voz populi el mundo en exento la mayor parte del venezolano que no se dieron cuenta de lo que Dios nos cedió y con lamento, lloriqueo y hablando bolserías no será rescatado, hay que trabajar muy duro y rodearse de los mejores talentos y sanas intenciones, ”que quede claro que yo no enseño yo aprendo”.

La confianza se edifica sin ocultamientos, disfraces, mentiras ni manipulación decía “Chinogis” este pensamiento aparte de que está en lo cierto me gusta y me da base para continuar este artículo de forma positiva que es mi manera de actuar o sea buscar la parte buena, lo malo, lo bonito y lo feo o sea siempre ver el Santo donde este el pecador, por razones de no ser tóxico ni nocivo para mi salud y mis respetados lectores.

Esta semana a la noticia que le doy la bienvenida es que en Carabobo se está instalando una fábrica o ensambladora de máquinas pesadas, esto es buenísimo porque nos da confianza y un respiro a la construcción y un alivio a las vías de comunicación, no recuerdo si lo leí, lo soñé o lo invente pero también viene una fábrica o ensambladora de tractores y maquinarias agrícolas, esto me gusta también por ser un apasionado productor agropecuario, esto igualmente le va a gustar y lo aplaude el sector ganadero, hoy nuestro sector campeón de campeones, aún con todas las dificultades están en estos momentos en disposición de mantener al mercado internacional y de exportar más de 300 mil cabezas de ganados; hoy quienes amamos esta noble labor se nos infla el corazón de orgullo que con todas las carencias somos competitivos de campeones en Houston, como sería o será cuando no le falte todo lo que necesita un productor del campo, que se convierte en campeón bajo las carencias de lo mínimo que necesita para producir los alimentos y que este sector agrícola y pecuario están dispuestos a tiempo completo con todos los rubros a cubrir todas las necesidades del estado y producir los excedentes para la exportaciones, producir divisas, generar empleos, sabemos todos que por los cuatros costados contamos con nobles y dignos ganaderos y agricultores que solo esperan lo que por hecho le corresponde, créditos al día, los insumos que no sean como favorcito o una dadiva sino un tome y dame, usted me trabaja y aquí está su pago, según las noticias creo que hay buenas voluntad de quienes toman las decisiones e invito a FEDENAGA, FEDEAGRO y a todo el Sector productivo del campo a ser buenas estas intenciones y buscar que sea una realidad, una alianza donde el principal ganador sea la nación, consciente de que el trabajo honesto es el mejor aliado para la salud, aparte de que es una bendición de Dios.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

