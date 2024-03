VIDEO| Barquisimetanos recuerdan el trágico apagón que sufrió Venezuela hace 5 años #6Mar

El 7 de marzo del 2019 marcó la historia del Venezuela y la vida de los ciudadanos; cuando -aproximadamente- a las 5 de la tarde, se registró un apagón eléctrico a nivel nacional que se extendió por casi una semana; y dejó al descubierto la profunda crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Terrible, eso fue terrible. El país quedó totalmente paralizado, sin agua, sin nada de luz, los alimentos dañándose, los artefactos dañándose. El agua había que sacarlo como en los pozos, amarrar un pote, tirar una cuerda para poder sacar el agua y poder hacer el aseo respectivo de cada uno”, comentó Nilia Rojas tras ser consultada por el equipo periodístico de El Impulso.

Por su parte, la señora Olga de Pérez al recordar este hecho, dijo: “Tuvimos que andar a oscuras, comprar velas y buscar qué otras cosas tener para podernos alumbrar y acostumbrarnos a andar en la oscuridad. Para sobrevivir lo que hacíamos era que comprábamos los bombillos esos de 5 dólares, en esa época, y nos poníamos a jugar cartas, a jugar dominó para pasar con distracción el momento que estábamos viviendo”.

El joven Adrián Demederez reseñó que en su casa no perdieron alimentos porque “teníamos un congelador y bueno, duró la comida bien” mientras que para cargar la pila de los teléfonos celulares lo hacían “en la camioneta con el cargador del adaptador para teléfono”.

Yeimer Molina, comentó que corrió con la suerte de tener un amigo que vivía cerca del hospital de la ciudad, donde no sufrieron por esta calamidad, lo que le permitió guardar comida y realizar otras tareas puntuales.

La señora María Sánchez, expresó que para ese momento se encontraba de visita en Barquisimeto y lo que pudo vivir en la comunidad donde estaba fue que “muchas personas se quedaron sin comer, muchas personas se quedaron sin agua, hubo un vecino que tuvo que traer un cisterna y con ese cisterna pues apoyó a la cuadra en el agua, pero sí, fue bastante fuerte esos días”.

La crisis eléctrica continua

Al consultarle a los ciudadanos como perciben el servicio eléctrico nacional actual, y si este ha mejorado o no con respecto a hace cinco años, relataron:

“Creo que seguimos en la misma penumbra de hace cinco años atrás”, Nilia Rojas

“Yo creo que esto es saboteo de parte del Gobierno, que nos está haciendo la vida imposible para crear una nueva república solamente con los de ellos”, Olga de Pérez.

“Hubo un tiempo que duró como seis meses sin irse la luz y ahora volvieron los apagones y están casi que todos los días. O sea, no he notado una mejoría como tal, porque uno no se puede conformar con que hay tres días sin luz, dos días sin luz, estamos mejorando, porque si uno paga impuestos se supone que el servicio tiene que ser perfecto”, Adrián Demederez.

“De mejorar no, pero a mí me quitan la luz un día sí, un día no, a veces dos días seguidos. A veces hasta duramos seis, siete horas sin luz”, Yeimer Molina.

“No, eso no ha mejorado para nada. Cada vez creo que están peores las fallas eléctricas. Sufrimos muchísimo, tanto en la parte del hogar como en la parte comercial”, María Sánchez.

