FOTOS ¡Por el Día de la Mujer! Jóvenes adecas alzan la voz y piden la liberación de presas políticas #8Mar

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la juventud del partido político Acción Democrática en Resistencia Lara se movilizaron en Barquisimeto para exigir libertad y justicia, con un acto simbólico realizado en la Plaza La Justicia de la capital larense, donde denunciaron la situación de las 19 mujeres que actualmente se encuentran detenidas por motivos políticos en el país.

Soley Zambrano, secretaria juvenil de Acción Democrática en Resistencia en el estado Lara, denunció que «pensar diferente se ha convertido en sinónimo de persecución. No debe existir delito alguno cuando lo que se defiende es la plena democracia del país», agregó.

- Publicidad -

Las mujeres venezolanas, a pesar de las dificultades, siguen alzando su voz por sus derechos. Desde el centro de Barquisimeto, la juventud adeista realizó una protesta creativa «Pintando la realidad de la mujer venezolana» para visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres en el país.

Valor de la mujer venezolana

Nakare Heredia, miembro de la tolda blanca, resaltó que «la mujer venezolana tiene un valor inigualable y que no nos debemos quedar callada ante cualquier atropello». Camila Caruso, por su parte, mencionó que la lucha por los derechos de las mujeres continúa: «seguimos luchando por los derechos que nos faltan, por los derechos que tenemos en papel pero no se cumplen, y también por no perder los que ya tenemos».

Asimismo, Edgar Zambrano, primer vicepresidente nacional de Acción Democrática, reconoció el papel fundamental de la mujer venezolana en la lucha por la democracia y la justicia. «El estoicismo de la mujer venezolana rompe esquemas en todos los niveles», dijo Zambrano. «La mujer de nuestra patria alza su voz en alto eco reclamando justicia y libertad», agregó.

- Publicidad -

Para finalizar, las activistas señalaron que las mujeres venezolanas, en este Día Internacional de la Mujer, exigen el cese de la persecución política, el respeto a sus derechos y un futuro mejor para el país.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí