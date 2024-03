Trabajadores de la UCV ante crisis económica acuerdan modificar presencialidad en el trabajo #14Mar

Ante la cada vez más precaria situación económica, trabajadores universitarios de la UCV acuerdan asistir solo 2 días a la semana a los lugares de trabajo y por solo un día, si el trabajador vive fuera de la zona metropolitana.

El economista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, quien además es docente de la UCV, dio a conocer la información y el comunicado aprobado por el Sindicato de Trabajadores acordando la medida.

En su declaración se señala que “no se puede trabajar en condiciones de esclavitud«.

El texto del comunicado de Sinatra expone:

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SINATRA-UCV) se dirige a todos nuestros agremiados que luego de conversar con las autoridades universitarias, se acordó mantener el horario de emergencia debido a la situación económica precaria de las y los trabajadores, ya que no hemos recibido ningún tipo de aumento salarial, por todo lo antes expuesto se acordó la asistencia de 2 días a la semana para los trabajadores que viven en el área Metropolitana y un día para los que viven fuera del área Metropolitana , en horario comprendido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y se respetarán los acuerdos internos de funcionamiento según las necesidades.

Con excepción del Campus de Maracay donde se tomó la decisión intergremial de trabajar un solo día a la semana.

