RETACITOS #24Mar

A partir del comentario que hiciéramos la semana pasada, en torno al interés de algunas personas dentro del Concejo Municipal de Iribarren, de adelantar acciones con la finalidad de lograr que la ciudad de Barquisimeto, después de 20 años se ponga a derecho y vuelva a tener su Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), han sido incuantificables los contactos que se han hecho con nuestra mesa de redacción, en busca de mayores detalles, por cuanto hay un evidente interés en que se pueda lograr la institucionalización del urbanismo de la ciudad, que en los últimos años ha venido creciendo en forma desordenada, por cuanto carece de normas que regulen su evolución en forma ordenada. Si bien es cierto estas personas y sectores, están conscientes que tendrán que superar numerosos obstáculos, sobre todo tomando en consideración que al parecer y según lo expresado por algunos concejales, es el propio burgomaestre de Iribarren, quien habría impartido órdenes a a toda la gente de su organización política en el Concejo donde son mayoría, para que le salgan al paso a cualquier que muestre la menor intención de tocar el tema del PDUL, esto está terminantemente prohibido dentro de esta institución. Sin embargo, quienes han demostrado que no habrá impedimento interno ni externo que les impida seguir adelante, hasta alcanzar sus objetivos, están conscientes que el camino por recorrer estará lleno de alambre de púas, pero cuando hay disposición y se tiene la razón, más de la mitad del camino está superado y quienes se oponen, no solamente deberán enfrentarlos, sino también exponer ante la sociedad larense cuales son las razones que argumentan para para negarse a darle a la ciudad su PDUL por lo menos en un mediano plazo, para impedir que se sigan haciendo negocios fraudulentos con los terrenos de la ciudad, única y exclusivamente para beneficio de unos cuantos que se están llenando los bolsillos, solamente atendiendo las instrucciones que les gira el jefe desde la Alcaldía; sin embargo, más temprano que tarde, esta situación va a cambiar en beneficio de la ciudad.

La verdad es que no recordamos cuantas han sido las veces que hemos hecho comentarios en esta sección, en torno a las apetencias que siempre ha despertado entre muchos terrófagos de la región, los terrenos donde está ubicada la Escuela de Ballet Taormina Guevara, los cuales fueron entregados en Comodato por un período de 100 años a la Fundación Taormina Guevara; recordamos que han sido muchos los terrófagos que comenzaron a realizar allí sus labores para levantar edificios, por cuanto están convencidos que por su ubicación estos terrenos son puro “lomito” y lamentablemente mediante algunas manipulaciones leguleyas, presuntamente se manipuló y engaño a personas ancianas y se les escamoteo una parte del terreno, donde en estos momentos se ha venido nuevamente levantando una construcción, entre gallos y medianoche, sin que los propietarios hayan tenido la más elemental muestra de cortesía y se hayan acercado a los vecinos, al menos para conocerlos. Ahora bien, los vecinos del edificio de al lado, han descubierto que están abriendo un gran foso adosado a la pared perimetral, sin guardar los retiros recomendados, al parecer van a construir un tanque subterráneo y quien garantiza que luego no se producirán filtraciones hacia la edificación vecina. Aseguran que el propioetario debe estar bien enchufado por que el pasado 15 de enero le conectaron el agua y al día siguiente la luz, cuando los vecinos viven carencias con el vital líquido y con los constantes y diario apagones. Por otro lado los vecinos recuerdan que hace algunos años ocurrió que en la construcción de San Vicente Garden se realizó una excavación sin guardar los retiros de ley y al final la cerca perimetral, por el lindero este, de la tercera etapa de Residencias del Este, fue derrumbada. Pero además de la cerca, se derrumbó la pared y cuatro puestos de estacionamiento; hubo que mover la bombona de gas, y a la buena de Dios quedaron los tanques subterráneos. Los daños no fueron reparados por completo, como es costumbre. Con mucha antelación se había denunciado el caso al DPCU, inspeccionaron e igualmente permitieron el avance de la obra. Por tanto recomiendan acudir a DPCU, y solicitar una inspección urgente e inmediata, para evitar males mayores, quizás ahora ustedes corran mejor suerte.

“No al Exterminio” Este es uno de los gritos de guerra y pancartas que más usan nuestros trabajadores jubilados y pensionados en todo el país en sus constantes manifestaciones pacíficas. Hace apenas unos 25 años atrás estos adultos mayores no se imaginaban cerrar su ciclo de vida en protestas por las penurias que deben soportar día a día por culpa de un Régimen que no les ofrece una calidad de vida digna tal como lo establece la CRBV y como se lo merecen. Observar sus casas deteriorándose y solitarias por la ausencia de sus hijos, nietos, sobrinos etc. que tuvieron que emigrar en busca de mejores oportunidades, es sólo uno de los tormentos que deben aprender a sobrellevar, recordemos las palabras del novelista Gabriel Garcia Márquez cuando decía que: “En la vejez debemos hacer un pacto con la soledad”. Pero si nuestros adultos mayores logran hacer ese pacto con la soledad, me preguntó entonces, cómo harán con un salario inexistente un pacto con: El farmacéutico para que les dé sus medicamentos; Con el de la panadería ?; Con el odontólogo?; Con el oftalmólogo ?; Con el Cardiólogo ?;Con el taxista ?; Con el telecajero?; Cómo harán un pacto con los objetos para no tropezar cuando cortan el servicio eléctrico?. Es un crimen tener a nuestros adultos mayores en estas condiciones inhumanas, es por ese motivo que quienes tenemos ciertas responsabilidades de liderazgo debemos reforzar nuestros esfuerzos para salir de este Exterminio inducido y aprovechar la oportunidad este 28 de julio para salir de este pandemónium involucionario a través del voto masivo, organizado y defendido a como de lugar.Dios bendiga a Venezuela. Alberto Domínguez. Presidente del SUTIVSS-LARA

Aun cuando María Corina Machado ha señalado que las últimas actuaciones del régimen, cuando arremete contra los funcionarios Vente Venezuela, no es más que una demostración de debilidad, todos los analistas aseguran que aun cuando mantiene sobre su cuello la amenaza de las sanciones de los Estados anda abiertamente en campaña electoral por todo el país, pero definitivamente por más que traten no han podido levantar aun cuando andan entregando obras públicas y haciendo regalos, pero ya nadie se come este cuento y sabe que esto se repite cada vez que hay elecciones. Lo más triste del asunto es que los propios militantes de la organización política oficial son los que andan repartiendo a diestra y siniestra los videos donde de muestra la soledad de los actos públicos, ya que en los Consejos Comunales y las UBVCH no cuentan con los rcursos necesarios para trasladar la gente en los autobuses, que es lo que viene haciendo el inquilino temporal de Miraflores, a quien acompañan seguidores itinerantes para todos los actos que realiza en el interior del país, observándose que todas las tomas de la televisión oficial son cerradas por que no hay mucha gente que mostrar. Adema incluso las encuestas ordenadas por el propio gobierno ponen de manifiesto que en los actos solamente concurren quienes estan más comprometidos

Nuevamente la gente de Asoquim se dirige a la opinión pública, siendo esta la segunda vez que lo hace en poco tiempo, debido a la situación difícil que confronta, pidiendo la aplicación de medidas que le permitan ocupar el posicionamiento que antes tuvo y busca por todos los medios recuperarar. Seria verdaderamente lamentable que este sector que es vital para el resto de la economía corra la misma suerte que la industria de la construcción o la industria automotriz que desasparecieron del mapa y hoy solamente son un simple recuerdo. Es muy lamentable escuchar al preidente de los constructores decir que en en algun momento la contratación colectiva tenía 1 millón 460 mil trababajadores y en estos momentos solamente tienen 20.000 mil trabajadores y no sabe ni siquiera si existe. En ese sentido, el presidente de ASOQUIM, Guillermo Wallis considera que para revertir esa situación, incrementar la producción y el empleo, así como generar riqueza en el país, es urgente que se apliquen los correctivos necesarios en las políticas de corto y mediano plazo. A su juicio, entre las principales medidas figuran propiciar el financiamiento local para el capital de trabajo de las empresas y para las inversiones del sector e implementar un freno a la importación de productos terminados que llegan sin pago de aranceles y sin que cumplan con los debidos regímenes fiscales que impone el arancel de aduanas e impuestos, como el IVA, situación que agrava la competitividad de las empresas que sí importan materias primas pagando todos sus tributos. También plantea concluir con la homologación y simplificación del sistema tributario fiscal y parafiscal, que reduce al mínimo la rentabilidad de las empresas, especialmente del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), impuestos municipales y demás cargas tributarias; y establecer un marco legal que permita a la industria química y petroquímica nacional competir en igualdad de condiciones con el sector productivo de otros países.

Para los que quieran enterarse de como andan las cosas internamente en UNT, les dejamos los datos siguientes: La semana pasada señalamos la ausencia de Lencho y dicen que recibió instrucciones precisas de Maracaibo de no asistir. El baquiano Lencho parece haber recibido instrucciones precisas desde Maracaibo, para que hiciera mutis de la escena, evidenciando que tienen un “doble discurso” por un lado vociferan que apoyan a MCM, pero por el otro evitan participar en cualquier actividad que los comprometa». Al parecer la fuente que te dió esa información, o quien le comentó no estaba bien documentada, pues te estoy enviando a tu WhatsApp fotos en las cuales se observa al diputado palaciero, quien es miembro de la Dirección Federal de UNT (es la dirección nacional) en el acto de instalación de ese comando. Hay comentarios porque he escuchado a varias personas opinar que tú estás en contra de UNT, y por asuntos de salud perodística no es saludable Aseguran que hay un movimiento con la intención de amonestarla, mientras que el verdadero.origen del problema queda. como si nada hubiese pasado. Esa es una de las razones por las cuales cada vez es menor la participación de la ciudadanía en los partidos políticos..por eso el auge de MCM. La dirigencia de Los partidos políticos deben renovarse cada cierto tiempo. Permanecer en el liderazgo desgasta mucho. Alerta.. A pesar de que la dirección sindical de Lara, goza de buena reputación a nivel nacional, por ser constante defensora de los derechos de los trabajadores, No sería nada raro que hubiese cambio de estrategia en el movimiento sindical de Lara. Los directivos principales de Seepel, no sienten respaldo por los actores políticos que deberían apoyarlos en sus acciones gremiales. Los marines preparan sus armamentos para la guerra. por cierto. tremendo atajaperros hay formado en UNT, por la falta de relaciones humanas, Dirección de reuniones, y de formación en liderazgo, y de organizacion de eventos, en la persona de una de las damas (;la SEC Femenina Regional), quien CREE que por gozar de la protección del que se considera el líder con poderes totales sobre las decisiones que se tomen en ese partido, también actúa con la prepotencia característica de las personas XxxXX. Tal situación llegó al climax está semana con la airada protesta de una de las más connotadas dirigentes femeninas del municipio Iribarren, ( Tamaca), lo que fue adicionalmente respaldado por la protesta de la directiva en pleno de la parroquia Aguedo Felipe Alvarado ( Bobare), a quien la referida y cuestionada dirigente femenina hasta de muertos de hambre llamó. Esto ocasionó un fuerte debate entre los miembros de la directiva regional, al punto que de ese mismo seno, y en plena discusión del asunto se enviaba información a dirigentes municipales..Ante esa situación, la Dirección Regional prepara la citacion ante esa instancia a la dirigente que la presentó.

C O R T I C O S

Todavia habrá que esperar un buen rato para disfrutar del parque Daniel Dhers ya que en n un principio, se estableció un plazo de seis meses para la culminación de la obra. Sin embargo, actualmente el parque no está terminado. La construcción ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer. no se sabe con exactitud cuándo estará listo ni cuál será su costo final. Lo que sí es evidente es que este proyecto ha generado una gran expectativa en la ciudad crepuscular. La culminación del parque sería un gran impulso para el deporte extremo y la recreación familiar en la región. Además, podría convertirse en un atractivo turístico y un símbolo del desarrollo urbano de Barquisimeto. Sabemos que ya los recursos para el parque están aprobados, así que solo resta esperar.

Sería interesante averiguar si es cierto que el Julius el Rey de la selva de Yaracuy, dizque monto una cría de cachamas en la represa de Cumaripa para garantizarle las preoteínas a los yaracuyanos; sin embargo el tiempo pasó y aun no se ha visto el primer pescado, pero tampoco los recursos destinados para esta obra, de tal manera que recientemente le formularon una denuncia al inquilino temporal de Miraflores, sobre un caso similar y salió a relucir este caso, así que son muchos los habitantes de la región que quisieran conocer cual ha sido el destino d e estas cachamas y si alguna vez existieron.

La fulana Ley de Respaldo al Esequibo que recientemente acaba de aprobarse La Asamblea Nacional 2020, dizque es unas norma de apoyo a la defensa del territorio, pero en su articulado tiene sanciones para quienes no hayan votado en al referéndum que se celebró previa a la la visita que hizo el que te conté tratando de limitar las tensiones que existían para el momento. Cejotas fue muy preciso en cuanto a esta norma y esa una soga al cuello que tienen todo los enemigos de la revolución que son bastantes según las encuestas, de manera que no es tan verdad la bondad de la nueva norma sino su tiene su piquete alreves y eso debe tenerlo claro la comunidad, que no todo lo que brilla es oro, y con este nuevo instrumento legal pueden pasar un susto en cualquier momento.

Al parecer en la medida que avanza el tiempo dado por el CNE para inscribir las candidaturas, los partidos con Primero Justicia a la cabeza estrían reunidos en Caracas, buscando Candidato que calce los zapatos de MCM quien se mantiene en sus trece de llegar hasta el final, lo que es respetado por el 80% de quienes le dieron su respaldo. Así que andan en la busca de una persona que no sea uno de los bates quebrados tradicionales, pro la tarea no es nada fácil, ya que los nombres que hasta el momento han estado sonando no despiertan interes de la candidata de la mayoría, Así que Amenecerá y veremos si al final sale humo blanco.

Sigue tomando fuerza la intervención de Hidrolara debido a las muchas exigencias de las comunidades del estado Lara, que no se calan pasar semanas tras semanas y hasta meses sin el vital líquido. En esta sesión hemos tocado el tema muchas veces, quizás digan que tenemos tirria contra la organización, pero es que las quejas se multiplican, hay muchas fallas, el saboteo interno y proviene de su propia gente. De tal manera que no debería sorprender su intervención en cualquier momento, sin prisa pero sin pausa, AL alparecer son muchos de los jefes los que participan del festin.

Pero los problemas no solamente los viven los habitantes de Iribarrenen el estado Lara, proponen que se investigue el llenadero de Carora, donde al parecer hay una mafia enquistasda haciendo travesuras, cas que ha sido denunciado hasta la saciedad. Se sabe de oficiales de las FANB que tienen por allí sus hacienda y las riegan con tomas clandestinas, que estan a la vista de todos, pero nadie denuncia por temor a represalias, así que en el momento en que se decidan por meter allí mano, los dolientes van a chillar, pero comenzara a llegar agua con más fuerza a la ciudad de Carora, ojalá y sea más pronto que tarde.

Renunció a la militancia de UNT, Julio Cesar Marín, de acuerdo con la información que el mismo confirmó. Al parecer el dirigente del partido UNT no estaba muy de acuerdo con el menejo que viene haciendo el Baquiano Lencho de la organización, encargándose el propio Marín de dar a conocer la información de su renuncia a la organización. Al parecer hay otras renuncias que están en camino y si bien por allí se mención la posibilidad de que Lencho repita como coordinador de La PUL, esto no pareciera estar tan seguro como lo aseguran alguno seguidores del baquiano dentro de AD. Lo que si es cierto es que el Baquiano está durmiendo con el enemigo en la Casa y en cualquier momento tendrá que deslatrarse del par de compinches que le tiene alborotado el UNT en La región. Adivina adivinador.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

