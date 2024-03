El Evangelio según San Mateo, la mejor película sobre Jesucristo hecha por el ateo Pier Paolo Pasolini #25Mar

- Publicidad -

Jesucristo sigue siendo una personalidad histórica cuya influencia se extiende a la actualidad con la vehemencia del principio hace más de 2 mil años después de su horrible muerte. Un líder, cuya doctrina tiene plena vigencia, que moviliza y aglutina masas con apenas mencionar su nombre. También miembro privilegiado de la sexta judía de los esenios con facultades extrasensoriales y amplia cultura.

Por ello resulta comprometedor, serio y exigente asumir el reto de llevar su vida al cine. Pero el desafío lo afronta en 1964 el escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini (5-3-1922 – 2-11-1975) con la película El Evangelio según San Mateo.

Apego a la historia

El epicentro de la cinta es el evangelio de San Mateo escrito en el siglo I de la era cristiana por este evangelista dedicado al oficio de recaudador de tributos del Imperio romano. Oficio que abandonó por seguir a Jesús.

La tesis predominante del film es la de probar que Jesús es el Mesías o Salvador del pueblo israelí colonizado por el Imperio romano. Pero paradójicamente termina rechazado y condenado a morir crucificado, uno de los peores y humillantes castigos de esos tiempos reservado a los delincuentes.

Esta es una película histórica y religiosa signada también por lo simbólico sin las influencias de la corriente del surrealismo dominante entonces en Italia. Su creador se ajusta estrictamente a los hechos reales de la historia alejado de la ficción. Es como lo dice Arturo Uslar Pietri: “La historia es lo que ha sucedido. Sin quitar y sin poner.” Una historia muy seria contada de manera amena y explícita.

Estamos, por una parte, ante un Pasolini religioso, aunque ateo, que respeta escrupulosamente la realidad de los hechos al no alterarlos, dada su concepción ideológica y política de un culto marxista. Y, por otra, ante una película revestida de moral religiosa cristiana.

El apóstol San Mateo es considerado su biógrafo de cuyo libro en el Viejo Testamento se inspira Pasolini desde la perspectiva del arte cinematográfico.

Un trabajo impecable en cuanto a dirección, guión, música, vestuario, maquillaje, cámara y actuación. Pasolini se ocupa esmeradamente del más mínimo detalle que deviene en una monumental obra de arte cinematográfica del siglo XX.

Escrita y dirigida por el propio Pasolini sus escenarios se ubican íntegramente en el sur de Italia tras descartar el autor los lugares santos de Israel tras un viaje a los mismos.

Lenguaje visual y oral

Esta es una película, en blanco y negro, cuyo principio nos presagia el despliegue del rico lenguaje visual, el cual empleará a lo largo de la misma, con dos estupendos close up o íntimos. Al igual que elementos orales del guión con el pronunciamiento del versículo que reza: “Seguidme y dejad que los muertos entierren a sus muerto”. Ello mediante una magistral recreación de los hechos que principian el Domingo de Ramos con su entrada a Jerusalén montado en un asno.

La secuencia de la búsqueda del asno es de ex profeso prolongada pero encierra el simbólico mensaje reivindicador de este despreciado animal por el hombre. Siempre se le ha visto únicamente para llevar la pesada carga y objeto de maltrato.

Este es un film que encaja en la calificación de completo por: la imponente dirección, escenarios, escenografía, actuación, vestuario, guión, maquillaje, banda sonora, camarografía y producción.

El choque con el poder

La obra registra el peso de los factores del poder: ideológico, político, militar, religioso, cultural y económico dominante en el Israel de aquel momento histórico. Poderes con los cuales colide inevitablemente Jesucristo, entre estos el de los fariseos, escribas y el implacable tribunal judío del Sanedrín que al final lo juzga y condena a morir.

Pasolini es un hombre audaz de toda la vida. Se trata de un comunista, ateo y homosexual quien se propone una obra de esta magnitud pese a sus concepciones del materialismo dialéctico y materialismo histórico. Circunstancia que inteligentemente obvia en signo de respeto y apertura ideológica contraria al castrante y retrógrado dogma.

Visto que el dogma rechaza, cuestiona, persigue y expulsa todo lo que no coincida con sus planteamientos en los diversos quehaceres y saberes del hombre. Pasolini no impone su particular cosmovisión del hombre, sociedad y el universo.

Pese a lo solemne del tema religioso la película mantiene en todo momento un acelerado ritmo y dinamismo. Todo gracias al papel decisivo del lenguaje visual que le imprime su director por medio de las cámaras con una variedad de tomas. Es lo que no ocurre en otras obras de este tipo en que se estanca la necesaria y eficaz comunicación visual. En este sentido, Pasolini demuestra su inmenso talento para el arte cinematográfico. El guión se fundamenta en una sucesión de citas bíblicas con el trasfondo de una entretenida y atrapante trama.

Su evidente portento llevó al periódico del Vaticano Osservatore Romano a considerarla la mejor película sobre Jesucristo. Con la paradoja de que su autor es un ateo confeso, comunista y homosexual pero capaz de reconocer la existencia del contrario. Es decir, la cultura del otro.

Seis décadas después de su realización en 1964, esta película del controvertido italiano Pier Paolo Pasolini, sigue dando que hablar por su indiscutible excelencia. Méritos que la hacen una obra de arte en la historia del cine mundial. Una verdadera joya en la cual se funden certeramente: religión, historia, mitología, biografía y cultura.

