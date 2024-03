OPINIÓN El estado depresivo del profeta Elías #26Mar

- Publicidad -

“Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses”

Sant. 5:17

Les cuento. En el primer artículo informé que el próximo que escribiría se iba a titular así. “El estado depresivo del profeta Elías”. Obviamente todos saben que no lo hice sino que continué con la segunda parte del anterior. Hubo tiempo para que alguien cercano a mi persona me interpelara y me hiciera esta pregunta. ¿Cómo es posible que un profeta de Dios que hizo milagros tremendos, impactantes que aún la historia tradicional y la arqueología los han registrado. Sobre todo ese que dice… “…y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto” Sant.5:17. Vaya a caer en un estado depresivo.

Y no deja de tener razón. Elías aparece y desafía al rey, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 a.c. Tiempos de terrible apostasía del pueblo de Dios, quienes se corrompieron, empezando por su rey Acab adorando imágenes de dioses falsos, porque Dios tiene sus límites de paciencia y tolerancia tanto ayer como hoy. Entonces levanta a Elías para que anuncie la sequía como castigo a sus infidelidades. Lo extraordinario, es que Elias era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como las nuestras, esto quiere decir susceptible de los mismos pecados y fallas que nosotros. Pero estaba clarísimo que el propósito de su vida era servir a Dios y agradarle a Él en todo; tanto así que Dios lo llevo sin ver muerte. Dice la historia secular.

“Elías defendió el culto a Dios hebreo frente al de la deidad cananea Baal. Dios también realizó muchos milagros a través de Elías, incluyendo la resurrección, bajando fuego del cielo, y entrando vivo en el cielo. También se le representa dirigiendo una escuela de profetas conocida como «los hijos de los profetas”

Entonces ¿cómo es que cae en depresión? Sencillamente porque era un hombre común, como cualquiera de nosotros. Elías se asustó tanto al escuchar que la reina Jezabel, esposa pagana del rey Acab lo amenazó con matarlo que de inmediato escapó para salvar su vida. Se escondió en una cueva a lamentarse y le dijo a Dios que le quitara la vida. O sea, en su estado depresivo llegó a pensar incluso en el suicidio. ¿Cómo les parece?

Después de un tiempo, él vence la depresión, porque el mismo Dios lo alimentaba, saciaba su sed, lo dejaba descansar, hablaba con él y lo escuchaba atentamente. El Señor le ordenó a Elías caminar cuarenta días y cuarenta noches; él tenía algo especial: era siempre obediente a los mandatos del señor. Mis amados, DIOS todavía nos alimenta… nos insta a hacer ejercicio… nos provee el agua indispensable para el cuerpo humano, nos regala noches de descanso y a través de la ORACION y de su Santa Palabra que está en la BIBLIA habla con nosotros, nos escucha y nos responde, a su tiempo, y según su santa y divina voluntad.

Pero nosotros al igual que Elías debemos tener también algo muy especial: ser siempre obedientes a los mandatos del señor. Hasta el próximo artículo Dios mediante.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

