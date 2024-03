«Por caso de enriquecimiento»: Agentes entran a la fuerza en la casa de Boluarte en Perú #30Mar

- Publicidad -

La policía rompió, el viernes por la noche, la cerradura de la puerta de la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante un allanamiento para incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex dentro de una investigación preliminar fiscal por presunto enriquecimiento y omisión de declarar en agravio del Estado.

Durante la madrugada del sábado, los fiscales y policías que ejecutan la investigación dirigida por el fiscal general, Juan Villena, salieron de la casa de Boluarte y se dirigieron al palacio presidencial, donde entraron sin necesidad de utilizar la fuerza, para continuar con la redada ordenada por un juez de la Corte Suprema.

Es la primera vez en la historia de Perú que la policía y la fiscalía ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión preventiva para antiguos funcionarios investigados por presunta corrupción. Los allanamientos al palacio presidencial si habían ocurrido antes.

Las televisoras locales mostraron al filo de la medianoche a policías de la división de investigaciones de alta complejidad rompiendo el seguro de la puerta de la casa de la mandataria con una maza de metal tras esperar en vano por varios minutos que alguien abriese.

Presidenta Boluarte

Boluarte no se ha mostrado en público ni ha realizado declaraciones. En una inusual entrevista durante la madrugada, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo a la radio RPP que Boluarte estaba en la residencia del palacio presidencial y añadió que lo ocurrido no era “grave”, que se estaba generando “una tormenta donde no la hay” y añadió que el trabajo de la fiscalía está causando «un ruido político que afecta a las inversiones».

Adrianzén afirmó, sin aportar pruebas, que existe una «intencionalidad desestabilizadora» para golpear a la mandataria dirigida por los que “manejan el crimen organizado” y quienes hace 14 meses exigieron su destitución en protestas que dejaron 49 civiles muertos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. La pesquisa contra Boluarte “en cualquier otro lugar, no sería más que una anécdota”, agregó.

La actitud de Boluarte contradice sus promesas de la semana pasada, cuando para evitar las preguntas dijo a la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir “la verdad”. La mandataria está envuelta en una crisis política desde hace dos semanas por no explicar cómo llegaron a su muñeca derecha los Rolex que ha exhibido en actividades públicas.

Al inicio, dijo que al menos uno de los relojes era “de antaño”, “fruto” de su “esfuerzo” desde los 18 años, y pidió a la prensa “no entrar en temas personales”. Sus ministros indicaron que había temas más importantes e incluso Adrianzén abandonó una conferencia enfadado cuando los reporteros insistieron en si los relojes fueron comprados o eran regalos.

Efectivos de la policía y la fiscalía, en el exterior de la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante un allanamiento para incautar relojes de lujo dentro de una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito, en Lima, Perú, el 30 de marzo de 2024. (AP Foto) Agentes de la policía hacen guardia en el exterior de la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante un allanamiento para incautar relojes de lujo dentro de una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito, en Lima, Perú, el 30 de marzo de 2024. (AP Foto)

