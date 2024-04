Adán Celis: Vamos a impulsar soluciones que mejoren el ingreso de los trabajadores y a la productividad de las empresas #9Abr

- Publicidad -

Seguir impulsando soluciones que permitan mejorar las condiciones e ingresos de los trabajadores, y a su vez, se transforme en el aumento del consumo de productos, propiciando a las empresas una mayor demanda, son variables que están sobre la mesa del presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Adán Celis Michelena.



Considera prudente que, estos planteamientos, sean evaluados responsablemente por las centrales de trabajadores y los sindicatos, a fin de lograr que “la plata esté en la cartera (de cada empleado) y no metida en unas prestaciones que se la coma la inflación”.

“El modelo de remuneración del salario hoy día en Venezuela, ya no aguanta, eso era para una Venezuela rentista que producía todos los recursos. Más bien, el modelo de remuneración lo que está haciendo es que las personas (que me están oyendo) no puedan tener un aumento de su ingreso, porque lo que se va a los pasivos de la empresa se le hace agua al trabajador”, precisó.



Celis Michelena, recordó que la Federación “no solo representa a los empresarios”, sino que, también vela por el bienestar de los colaboradores/trabajadores y una gran cantidad de familias, por lo que, desde la institución están dispuestos a “seguir influyendo en políticas públicas que incentiven el crecimiento económico del país”.



“Llamamos a que las partes se pongan de acuerdo (Gobierno y oposición), hay que pensar en el país. No queremos que se vayan más venezolanos (…) Eso se consigue creando oportunidades, multiplicando la inversión en el país y que haya cada vez más puestos de trabajo, seguridad y confianza”.

En cuanto a la participación de Fedecámaras en la mesa tripartita y acercamientos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el representante del sector privado dijo que la posición institucional sigue siendo la misma de hace más de 20 años, en la cual destaca: el cese de la persecución a cualquier líder empresarial o sindical y que se dé un método de fijación para un salario mínimo acorde a las condiciones del país.



“La única forma de que la familia venezolana vuelva a reunirse es que haya condiciones”, alegó.

