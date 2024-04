PulsoEmpresarial Descubre The Frame, el televisor de Samsung que te permite decorar el entorno con diferentes tipos de arte y fotografías

- Publicidad -

Para quienes les gustan un entorno bien decorado, independientemente del estilo, el televisor The Frame de Samsung ofrece varias posibilidades. Famosa por convertirse en una obra de arte cuando se apaga, The Frame te permite decorar tu sala, dormitorio o cualquier otro ambiente con obras que van desde el arte clásico al contemporáneo, así como imágenes de fotógrafos de renombre e incluso fotografías personales en formato de marco. Todo personalizable, en cualquier momento

Para celebrar el Día Mundial del Arte el próximo 15 de abril, en la Art Store, disponible gratuitamente en The Frame durante dos meses, hay más de 2.300 imágenes, incluidas algunas de los artistas más reconocidos del mundo, como Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Georges Seurat, entre otros. La galería también ofrece varias colecciones contemporáneas. Los usuarios pueden incluso aprovechar la asociación de Samsung con el The Metropolitan Museum of Art de Nueva York y disfrutar de 38 obras de este museo, que incluyen arte asiático, arte egipcio, pinturas europeas y arte islámico, entre otras opciones.

Además, una nueva incorporación al portafolio de 2024 es Art Streams, que ofrece una selección mensual de 20 obras que se alternan en la pantalla de The Frame. Puedes además proyectar las fotos que edites en tu teléfono gracias a Galaxy AI en tu Galaxy S24, y hacer fiestas temáticas proyectando lo que desees en tu The Frame

Typhoon, Nigel Quiney, Londres, 1969

Conocido por sus pinturas surrealistas, el artista español Salvador Dalí (1904-1989) también tiene su arte disponible en The Frame, gracias a una asociación entre Samsung y la Fundación Gala-Salvador Dalí, una acción que ofrece 12 pinturas icónicas y surrealistas del artista en Art Store

El cuadro La Persistencia de la Memoria se exhibe en el Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA)

Entre las opciones de The Frame también se encuentran varias colecciones de fotografías, como imágenes del reconocido fotógrafo alemán Wolf Ademeit, famoso por sus fotografías de animales en blanco y negro.

True Love

Además del amplio catálogo disponible en Art Store, The Frame también se puede utilizar para ilustrar momentos grabados en fotografías personales. Para hacer esto, simplemente carga tus recuerdos favoritos y muestra tus propias fotos en el televisor a través de tu smartphone, usando la aplicación SmartThings o un cable USB.

