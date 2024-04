RETACITOS #14Abr

- Publicidad -

Bochornosa y absolutamente rechazable la arremetida de los funcionarios de la Policía de Ecuador el día sábado 6 de abril, en contra de la embajada de México, lo que ha sido calificado a nivel internacional, como una de las acciones más deleznables y oprobiosa dentro de lo que es el campo diplomático, una de las áreas que más se respeta en el mundo civilizado hoy en día. La reacción inmediata del gobierno de AMLO fue romper relaciones diplomáticas, por cuando se había violentado su propio territorio, los derechos humanos de todos, incluyendo al personal diplomático, cometiendo Ecuador una falta grave de violación al derecho diplomático y la Convención de Viena, tratado que regula derechos y obligaciones entre organizaciones y estados internacionales. Asegura Euro News, que México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional, agregando que esta decisión se produce en medio de una grave crisis diplomática entre México y Ecuador tras el asalto a la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, incidente que ha recibido la condena casi unánime de la comunidad internacional. Desde los primeros años en la escuela se nos enseña que las viviendas de los embajadores, las tierras donde están asentadas las embajadas, son consideradas como tierra y propiedad de la nación que diplomáticamente representan y es sagrada durante las 24 horas del día y los 365 días del año, es es decir son intocables, siendo estas las razones del enorme rechazo que hoy recibe el gobierno del Ecuador por haber arremetido, solamente por razones de índole política, contra la Embajada de México, caso que no debería repetirse nuevamente en el mundo y menos en Latinoamérica, convirtiéndose el Ecuador en el muchacho malo de la película y le va a costar un montón salir de este vaporón.

***

A pesar de las campañas, de las luchas permanente para eliminarla o al menos para reducirla, la informalidad en la economía es uno de los principales dolores de cabeza no solamente para el régimen, sino para otros como el Comercio y los Servicios que es uno de los más afectados por estas actividad. El IIES de la UCAB, ha señalado que en Venezuela, la informalidad laboral, desde los primeros estudios a comienzo de la década de 1980, siempre ha estado asociada a la exclusión, la baja productividad, la pobreza, la buhonería y/o la subsistencia; sin embargo, no necesariamente la informalidad está relacionada a estas solas condiciones. Tiziana Polesel, expresidenta de Consecomercio y segunda viceprsidente de Fedecámaras, ha sido una permanente luchadora contra la informalidad económica, pues esta convencida que hasta ahora a nivel mundial no se conoce, entre las economías desarrrolladas del mundo, una que haya salido adelante solamente con trabajadores de la economía informal. Considera que los Estados tienen la obligación de crear las condiciones para estimular la formalización de los trabajadores. Todo el mundo tenía la esperanza que con la aprobación de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, estableciendo los principios, parámetros, limitaciones, tipos impositivos y alícuotas aplicables, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo lo resultados no han sido los más adecuados por qué en algunas alcaldías se saltaron la ley a la torera e impusieron tributos muy por encima de los considerados en la nueva normativa. Por otra parte, aun cuando no existen cifras oficiales sobre informalidad en Venezuela, los estudiosos señalan que para el 2015 se ubicaba en 45,5%; pero para el 2020 cuando la mayoría de los venezolanos somos pobres, esta cifra se habría elevado a 84,5% lo que ha sido motivo de profunda inquietud y preocupación.

***

Una de las cosas que comúnmente nos comienza a inquietar, es cuando pasamos de los 50 años de edad, entramos en un período en el cual nuestra vida útil como trabajador comienza a ser vista con recelo por los patronos, quienes toman, como es el caso de Argentina, la edad de las personas como un factor determinante a la hora de tomar alguna acción en torno a algún puesto de trabajo libre. Solamente en aquellas empresas familiares que han permanecido dentro de la misma rama, se considera la antigüedad de las personas como algo valioso, siempre y cuando siga laborando y su rendimiento, aun cuando es menor, lo compensa, con los años de experiencia, que si a ver vamos, no tienen precio. Pero si usted en Venezuela se queda sin empleo después de los 50 años, muy pocas son las oportunidades que le van a salir y de repente, como ocurre actualmente, tiene que conformarse con lo que hay. En estos momentos, aun cuando el país sigue inmerso en una de las peores crisis humanitarias complejas, pareciere que la situación ha cambiado con la diáspora, la mayoría de los jóvenes, de las más diversas profesiones se han ido y están aportando hasta US$ 40. 000 al PIB de los países que les han recibido, mientras que aquí solo quedamos los adultos mayores, ofreciendo lo que nos queda de vida y la experiencia. Somos de los románticos que nos vamos a morir en Venezuela, porque preferimos pasar trabajo en nuestro terruño y no ir a pasarlo en un país que no conocemos, simplemente porque no tenemos nuestro nivel de confort; pero lo cierto es que el nivel de angustia familiar debe ser muy intenso para agarrar una vía, a pie, solo con lo que llevamos puestos. Entonces la gran pregunta sigue vigente ¿vale la pena envejecer en Venezuela? Donde no existe un Plan de Seguridad Social, las pensiones y jubilaciones dejen tanto que desear y donde despúes de los 50 años ya se considera que dejamos de ser útiles a la sociedad y no se avizoran, en el tiempo, que este escenario vaya a cambiar a favor de los adultos mayores. Vale la pena recordar como el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, nos ha llevado, por necesidad, a tener que recurrir a las vendimias, a las rifas, a las peticiones para poder financiar un tratamiento; nadie tiene seguro ni para vehículos y mucho menos de salud y los seguros en divisas cuestan un ojo de la cara.

***

El sector de los medicamentos, junto con los alimentos, útiles para el aseso personal y las telecomunicaciones, son algunos de los cuales se han mantenido, en los últimos años, en constantante crecimiento como lo han señalado sus propias autoridades a través de los medios de comunicación. Pero si bien es muy plausible su crecimiento, aprovechando las oportunidades, no lo es tanto la forma como se han encarecido los precios de las medicinas, tampoco ha sido bien vista la forma como han reducido el tamaño de los empaques, de manera que si antes una persona compraba un antihipertensivo de 30 tabletas, ahora lo consigue de 1 blíster de 10 tabletas y para el mes tiene que comprar tres cajas, que le cuestan por lo menos 25 o 30% más que el gasto que antes tenía y esto lo he vivido en carne propia y lo he observado con otros rubros en los establecimientos donde comercializan estos productos. Otro de los detalles, es que he cambiado la dosis del medicamento, porque de acuerdo con el criterio de los que saben, los medicamentos no tienen la misma cobertura de antes, de manera que si quieres tener protección, necesariamente te tienen que ajustar las dosis con otras medicinas. Los propietarios de los laboratorios deberían entender que los venezolanos no ganan en dólares, tampoco tienen una “matica de divisas” en casa a la cual todas las mañanas les retiras las hojitas, esto no existe. Se sabe que a nivel internacional los laboratorios deben adquirir sus principios activos, que estos son costosos, pero deben entender la situación país y que el casi el 80% de la población permanecemos siendo pobres, no todos estamos enchufados y no a todos nos sobran los verdes, son muy poquitos los que disfrutan de estas bondades. Simplemente es una reflexión que vivimos todos los que tomamos medicamentos mes a mes.

***

Sigue dando mucho que hablar, la famosa Ley Fascista, hasta en los lugares más apartados del territorio nacional se han realizado foros, conferencias, charlas y cada vez son más los convencidos que no existe ninguna razón para la instrumentación de esta nuevas normativa que va contra los derechos humanos y libertarios de todos los ciudadano. En efecto ya la irrita AN 2020 aprobó en Primera Discusión, el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, como se le ha denominado. Según Caballo, el proyecto de ley define al fascismo como postura ideológica o expresión basado en motivos de superioridad racial de origen étnico, social, nacional, que asume la violencia como método de acción política, que enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos, y promueve la supresión de los derechos reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo para la gran mayoría de los venezolanos, tiene como objetivo coartar las pocas libertades y los derechos humanos de la mayoría de los venezolanos, quienes ven como se cierra el cerco por parte del oficialismo de las pocas libertades que aún no han sido conculca das y que incluso se han convertido en factores que han destruido sectores importantes de la economía como son la Construcción, la Industria automotriz dos de los grandes generadores de empleo y riqueza durante muchos años y que en estos momentos han quedado fuera del mapa económico. La industria de la construcción llegó a tener 1,45 millones desempleos, hoy alcanzan a unos 20.000 y la industria automotriz llegaba a producir 150.000 unidades al año, hoy no pasan de 6 o 12 unidades de camiones básicamente.

***

En Política, estar a la altura de las circunstancias más allá de títulos universitarios y longevas trayectorias exige amplitud y actitud. Imposible lograr que dirigentes de oposición harto conocidos en Lara, logren hacer conexión con su propia militancia mucho menos con el Ciudadano de a pie al cual después de 25 años siendo golpeados por este régimen no lo engaña nadie. Insistir en mirar hasta el ombligo, equivocarse hasta el cansancio y culpar a otros no los hace más fuertes, ni les dará más permanencia dentro de sus organizaciones. El poder se acaba y la terquedad sólo lleva a la pérdida de valiosas oportunidades. Por eso desde acá, les recordamos que todos somos necesarios, que todos somos importantes pero que nadie es indispensable. El único que no se equivoca, el único prescindible, el único necesario en nuestras vidas sólo es Dios; el cual la mayoría de veces, es puesto en el extremo de las decisiones de esta dirigencia política. Qué equivocados están algunos dirigentes políticos regionales al creerse que son unos dioses, que son los dueños de la verdad absoluta, pero sus posiciones son efímeras, porque Dios hay uno solo y esto ha sido demostrado a lo largo de los siglos, de tal manera que no se equivoquen, miren bien donde pisan para que no se sigan dado caídas con la misma piedra.

***

Por las áreas sociales del gremio de los profesionales de las «batas blancas» de la avenida Vargas, continúan los comentarios sobre el que ellos denominan «Dr. Chuletin». «Es el mismo galeno aquel», según sus propios criterios, «que se le «arrojó» a los brazos del inquilino del palacio de «Misia Jacinta» para organizar jornadas clínicas a pacientes afectados con padecimientos ó patologías específicas de su especialidad que serían tratadas a través del centro privado de salud de las «tres letras» donde el personaje se «abroga» la propiedad de la citada institución. Destacan sus colegas en plenas charlas «que al final del día lo que estaba buscando el ya citado «Dr. Chuletin» era la notoriedad ante el «régimen» dejando atrás el verdadero interés gremial que ha podido ser aprovechado hasta donde fuere posible para el beneficio colectivo del gremio, dada la «pegada» que hizo y logró con el «Inquilino». «El personaje no pensó en amplitud solidaria, sino que hizo lo que sabe hacer, presumir y «jugar» para si». Continúan sus colegas en franca tertulia, «lo conocemos muy bien». «Lo estaban botando donde trabajaba hasta que «coronó» con la «heredera» de la clínica y lograr obtener el pleno control a tal punto de decidir cambiar el nombre original del centro clínico, como en efecto lo hizo. Se mandó a diseñar una gran oficina a su real gusto». «El sujeto, prosiguen los médicos «no ha tenido siquiera la cortesía ó delicadeza de ordenar colocar una placa de reconocimiento para honrar la memoria del «suegro» que fue quien creó, fundó y construyó la clínica». «De paso el «avispado personaje» incluyó en la nómina laboral a toda la familia, que según cuentan por El Tocuyo, su ciudad natal, todos estaban desempleados y pelando como él y ahora son los dueños de la institución». «En Lara conocían muy bien al fundador de la Clínica, además de ser un gran y respetado caballero, fue uno de los mayores accionistas de aquella empresa dedicada a la producción de insumos agrícolas la cual financiaba a los pequeños y medianos productores para la siembra y cosechas de diferentes rubros, la cual fué expropiada por el «régimen», lo que trajo como consecuencia que el ya citado ciudadano siendo un fervoroso opositor al gobierno enfermara hasta morir». «Estas actitudes y comportamientos del «personaje» ya han empezado a traer consecuencias y conflictos a lo interno familiar tomando en cuenta el marcado y tradicional rol opositor ejercido por años por ésa familia y que venga ahora el «chuletin» a transarse con los que ellos consideran causantes en gran medida, como muchos venezolanos, de la desaparición física del «pater famili». «Suerte te dé Dios que el saber nada te vale», concluyen los siempre dinámicos galenos.

C O R T I C O S

Comentaron acerca de la reunión de la PUD en donde se aprobó por unanimidad, el nombre de un individuo tan probo, tan serio y con tanto kilometraje político como es el Dr. Omar Barboza, incluso se comenta que hasta MCM había visto con simpatía este nombre; sin embargo, después de tener el visto bueno general, quiso pedir la aprobación del jefe mayor en Maracaibo, quien le salió con dos piedras en las manos, dizque lo regañó, lo avergonzó al extremo que al personaje se le subió la tensión y tuvo que ser atendido. Ya que estimaba que era su nombre el que debía escoger la PUD. Para colmo y sospechamente cuando dizque fueron a inscribir las candidaturas en el CNE, el portal en ningún momento abrió para inscribir a Barboza, pero si abrió de inmediato cuando inscribieron el nombre de Manolín. Al menos es lo que cuentan en medios políticos.

Por otra parte se ha venido analizando la situación política desde el punto de vista cuantitativo, no el cualitativo. La gente el 22 de octubre voto por un liderazgo y el candidato (MCM) y en caso de no ser ella, tiene que parecerse en gran medida con sus características, no es precisamente Manolín el que calza estos zapatos, de manera que pareciere que los grandes políticos siguen subestimando al ciudadano, quien no es el mismo de antes y que en estos momentos, no come cuentos de camino. De tal manera que el problema que está planteado no es fácil y es allí donde debe imponerse la madurez política, la sindéresis y no el quítate tu, para ponerme yo, que lamentablemente es lo que se está viendo en estos momento dentro de los políticos del país, quienes solo piensan en asegurarse su futuro personal, sin importar en absoluto para nada lo que ocurra con Venezuela, ya que esta es harina de otro costal.

Gran incertidumbre sigue reinando en el clero diocesanos y lo grupos de apostolado por la demora en la asignación del nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Parece que la terna no ha tenido del todo el visto bueno del régimen. Pareciera que viene uno ya conocido y con cierta experiencia cercana a la zona. Seguiremos en la larga espera de más de 5 años de años en calidad de administración apostólica. Lo que más inquieta, es que los nombres que al parecer han sido propuestos por la Iglesia no han recibido el visto bueno del régimen, lo que llama poderosamente la atención.

Siempre se ha dicho que la violencia es el arma de los que no tienen razón. También se ha señalado en muchas oportunidades que “perro que ladra no muerde”. Y esto viene al caso de algunos dirigentes políticos de la región, quienes para demostrar que son los que mandan, los que tienen el poder, aplican como estrategia el usar un bocabulario de gritos, de términos como “yo les he matado el hambre, por lo tanto no tienen por qué protestar; sin embargo, el criterio de los analistas sociales y los psicólogos, lo que tratan de ocultar con esta actitud de machismo exagerado; de que no hay gallina en el corral que se les resista, simplemente es cobardía, es debilidad, es fanfarronería, de manera que cualquier parecido con algún dirigente político de la actualidad, es pura y simple coincidencia». Adivina adivinador.

Los caroreños y larenses en general esperan que la necesaria y urgente reparación que están haciendo en algunos tramos de la autopista centroccidental Barquisimeto-Carora, también alcance al distribuidor Sabaneta. En pleno cerro o parte alta viniendo de la capital torrense hay una enorme zanja o batea que ha ocasionado varios accidentes con personas heridas y pérdidas materiales. A propios y extraños ha sorprendido ese enorme desnivel del pavimento desde hace bastante tiempo y no ha existido autoridad alguna que se digne reacondicionar ese tramo que también direcciona hacia los Estados andinos.

Los vecinos de Santa Elena plantean a la arquitecta Anivett Reyes, Directora de la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU), con fecha 8 de marzo y recibida el 12, con el número 1977-2024, firmada por la presidenta de Apresantel y por los Coordinadores Generales de los Consejos Comunales de Santa Elena Norte y de Santa Elena Sur sitio donde piensa instalar un bodegón según nos han informado, una empresa de amigos del Medio Oriente, muy conocida en la ciudad, que ya tiene varios bodegones, y según hemos sabido cuenta con el apoyo de la DPCU). El texto de la carta dice: “Nos dirigimos a usted, como instituciones que representamos a la urbanización Santa Elena, con el objeto de denunciar que hemos tenido información que en una parcela ubicada en la calle Bélgica (calle 15) con carrera Berna (carrera 1), frente al Frigorífico Nueva Santa Elena, están haciendo gestiones para construir un local para comercio (bodegón), lo cual como usted bien sabe viola lo establecido en la ordenanza vigente del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para nuestra urbanización. Le ratificamos nuevamente que a nuestras instituciones nos preocupa la instalación de usos no conformes con los establecidos en el PDUL, lo cual progresivamente llevará a deteriorar la calidad de vida de los vecinos que habitan en nuestra urbanización. Le agradecemos su receptividad en atender esta denuncia”.

Lamentablemente han reaparecido los rateros y ladronzuelos en el transporte público y en la vía pública en Barquisimeto y demás ciudades del estado. Los robabaterias y carteristas han adquirido relevancia en varias zonas despertando tensión y preocupación sobre todo en el género femenino, mientras indignos policías se dedican a detener en alcabalas y en avenidas a conductores a quienes extorsionan y cobran vacunas sin ton ni son o porque falta la luz de stop del vehículo. Varias denuncias contra funcionarios en la avenida Libertador y en la salida hacia Caracas, en el vidrio, Veragacha y la Circunvalación Norte. En esas zonas hay un permanente martilleo y chantaje a los conductores por cualquier detalle. Los amenazan con retener el vehículo y les exponen sobradas razones para sancionarlos.

Al floridiano se le ha visto muy activo y movido en los pocos programas de tv nacional apostando y promoviendo al filósofo gobernador zuliano a la presidencia a pesar de no haber participado en las primarias. No han logrado hilar fino ni jugar legalmente en la política. Todos en ese complejo mundo se conoce y sabes de sus verdadero intereses y cercanía con el régimen. Muchos creen que no lograrán su cometido porque el pueblo ha madurado y sabe quién es quién. Además quiere votar y que su voto elija a los que realmente son la expresión del pueblo y pueden lograr el anhelado deseo de recuperar la libertad y democracia.

A propósito los «dirigentes» políticos en la región siguen de espaldas a la realidad de la gente y se siguen equivocando en sus estrategias fuera de foco , debilidades e intereses mezquinos que no terminan de dar con el pulso de lo que las grandes mayorías quieren que es la salida del oficialismo de Miraflores. Se siguen reuniendo para conspirar y derrotar a los mismos aliados y no para realmente aportar ideas, esfuerzos, músculo y compromiso de cara al compromiso del 28J. El soberano les pasará por encima y les guardará la factura.

Nuevamente marinero de agua dulce le ha dado por encadenar las televisoras y radios para su programa los dias miércoles en la noche con una baja producción audiovisual. Me dicen que algunas transmisiones son gratuitas, es decir, no están contratadas y los dueños de los medios no les queda de otra que quedarse como el que piensa que en boca cerrada no entran moscas, para no entrar en desgracia y lograr algunas burusas. Así estamos en la región, pero todo el mundo espera un cambio.

Quiero hacer un llamado con toda la responsabilidad, a todas aquellas familias que tengan algún familiar cercano o lejano, que haya fallecido, por favor ingresar a la página del CNE en donde se puede identificar el sitio de votación, y no se sorprendan, si por casualidad, se encuentran con que a alguno de estos familiares los han revivido y los han puesto a votar en poblaciones lejanas, distantes de los lugares que solían frecuentar. Conocimos un caso cercano, de una persona que falleció hace varios años y resulta que ahora, de acuerdo con las investigaciones de su viuda, aparece votando en la población de Bobare, de tal manera que hágalo consciente que se puede llevar una desagradable sorpresa, pero si lo detecta, denúncielo ante algún medio de comunicación para que se conozca. Este es un caso, pero suponemos que debe haber miles, no sea cómplice, denúncielo y su conciencia quedará tranquila.

Muchas personas que no se comieron la cova de la detención del ministro El Aissami y se sorprenden cuando lo conducen hasta la sede de los tribunales, son las mismas que se preguntan, por qué el gobierno no lo pública haciendo ejercicios en el gimnasio exclusivo que tenía para su uso personal, mientras estuvo en Fuerte Tiuna. Los sindicalistas fueron los primeros en alertar, ya apareció el personaje, ahora hace falta que aparezcan los miles de millones de dólares que desapareció. Por cierto sale en la “línea” se observa que no estuvo pasando hambre ni enfermedades como el resto de los reos en las penitenciarías del país, siempre tuvo servicio de alimentación personalizada y por eso no sorprende su aspecto físico, como si acabara de salir de un spa y no de un calabozo donde lo mantuvieron escondido. Bueno esa es la rovolución.

“Ruégale a Dios que te de salud, mucha salud, todo lo demás podrás lograrlo con trabajo, esfuerzo y perseverancia”

JBS

