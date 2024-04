Doctor Miguel Soto: Es un engaño proponer cadena perpetua #16Abr

- Publicidad -

Para poder aplicar la pena de cadena perpetua hay que reformar la Constitución y ésta no se puede hacer sin que se consulte al pueblo, dice el doctor Miguel Soto. Dentro de la misma propuesta, el jefe del gobierno propone esa condena para quienes incurran en el delito de traición a la patria.

La corrupción ha imperado en los 25 años del gobierno chavista, comenzando con el Plan Bolívar 2000 y son numerosos los casos denunciados, no investigados, ni mucho menos castigados, expuso.

En el caso de la trama Pdvsa-Cripto hay que hacer una profunda investigación porque sobre la misma surgen preguntas que deben tener respuestas: ¿Cómo se explica que hayan desaparecido 23 ó al parecer mucho más y no se hayan dado cuenta los integrantes de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y el propio presidente de la República, a quien tenían que proporcionarle a diario información sobre el manejo de la industria petrolera? ¿Dónde estuvo y qué hizo durante más de un año el exministro de Petróleo y cómo es que apareció o lo hicieron aparecer para ser llevado preso, pero todavía no ha sido presentado en audiencia de tribunales?

¿Qué entiende Maduro como traición a la patria?

Ese delito tiene que ser explicado ampliamente, porque encierra una extrema gravedad contra el país. De modo, pues, que la forma en que Maduro hizo su propuesta nos parece un engaño propio de las promesas electorales, ya que no tiene fundamento alguno que ahora, a 25 años del gobierno chavista, se esté anunciado pena máxima para la corrupción cuando ha pasado un cuarto de siglo con enormes casos de corrupción, que no han merecido el más leve castigo, como sería la recuperación de lo que los funcionarios se han robado y no el ocultamiento de los responsables que han estado disfrutando de los recursos que con gran facilidad se apoderaron por designación el Ejecutivo Nacional.

Y en relación a la traición a la patria no puede verse como una deslealtad al gobierno y al partido oficialista, comentó el doctor Soto.

