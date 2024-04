OVP: El Estado usa el traslado carcelario como «castigo» a los presos y sus familiares #16Abr

«No comemos nada en la vía. Si hay frutas en «el rancho», como le dicen al lugar donde se hace la comida, se llevan un saco de naranjas y, bueno, cada cierto tiempo te dan una naranja para que no te deshidrates… no sé, para que lleves algo en el estómago». Esta es una de las declaraciones que recabó el OVP a un privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como la cárcel de Uribana), en Barquisimeto, estado Lara.