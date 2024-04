VIDEO | Manuel Rosales: «Sin el apoyo de la PUD no voy a ser candidato» #16Abr

- Publicidad -

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, se refirió este martes a la definición de una candidatura unitaria por parte la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Rosales expresó que la decisión de inscribir la postulación de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue una medida de emergencia tomada para preservar la participación de la alianza democrática en el proceso electoral.

- Publicidad -

Leer también: Plataforma Unitaria convoca reunión para determinar una candidatura unitaria #16Abr

Sin embargo, Rosales reiteró que los factores de oposición tienen dos opciones «Hay dos opciones y yo sin el apoyo de la PUD no voy a ser candidato«, expresó en entrevista con con el periodista Fernando Tineo, a través del canal VPI.

#CaminoElectoral | Manuel Rosales (@manuelrosalesg), candidato a las #PresidencialesVE2024: "Hay dos opciones y yo sin el apoyo de la PUD no voy a ser candidato".



Sigue la señal de #VPItv: https://t.co/tyucA34kvI pic.twitter.com/LDKI8C3DN0 — VPItv (@VPITV) April 16, 2024

Manuel Rosales exhorta a definir candidatura unitaria

El candidato presidencial por Un Nuevo Tiempo (UNT) manifestó su voluntad de construir la ruta electoral de la mano con la Plataforma Unitaria, pero garantizando la opción de voto a los venezolanos, asegurando que fue este el motivo por el que se inscribió.

- Publicidad -

«Yo quería salvar la ruta electoral y me costó el escarnio público«, rechazó el gobernador. En este sentido, indicó: «Hoy se ponen de acuerdo, escogen una candidatura y me marcho tranquilo al Zulia», resaltó que estuvo más de un año preso, así como que tiene una carrera política y aspiraciones.

Del mismo modo, señaló que a 104 días de la elección presidencial, lo que está en discusión no es el nombre del candidato, sino el futuro de Venezuela, «o nos decidimos a marcar la ruta electoral, o me temo que pudiera surgir una nube negra en lo que es la abstención», afirmó.

#CaminoElectoral | @manuelrosalesg: "Lo que está en discusión no son nombres, sino el futuro de Venezuela. O nos decidimos a marcar la ruta electoral o me temo que pudiera surgir una nube negra en lo que es la abstención".



Sigue la señal por #VPItv: https://t.co/AzQVA0YONX pic.twitter.com/hyy9ZnbPsU — VPItv (@VPITV) April 16, 2024

Apoyo a la Plataforma Unitaria

Con respecto a la candidatura de María Corina Machado y la opción de establecer candidaturas tapas, Rosales expresó que tiene buena relación con la líder opositora y apoyó su triunfo en las Primarias del 22 de octubre. Asismismo, enfatizó su respeto a la Dra. Corina Yoris y el embajador Edmundo González, los candidatos tapa propuestos por la unidad.

«Yo le dije, allí está la candidatura y la tarjeta. O buscan a otro candidato o me apoyan a mí. Yo sin el apoyo de la Plataforma Unitaria no voy a ser candidato. No ando desesperado por ser candidato, ni vine a quitarle el puesto a nadie», expresó Rosales.

Rosales resaltó su preocupación por el riesgo de llevar a los electores opositores a la abstención y «decretar 6 años más de Maduro en el poder». Advirtió que intuye que «hay una conspiración» para conducir a «la abstención, a la nada». Finalmente, reivindicó su disposición de reunirse con quien sea necesario para lograr los objetivos.

#CaminoElectoral | @Manuelrosalesg, candidato a las #PresidencialesVE2024: "¿Dónde estamos? A 104 días de las elecciones no sé si de la candidatura, tienen que decidirlo los actores políticos. Nuestra candidatura y la tarjeta están a la orden".#VPItv: https://t.co/tyucA34kvI pic.twitter.com/9yIK7vukO6 — VPItv (@VPITV) April 16, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí