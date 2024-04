VIDEO | Manuel Rosales: Yo no me niego a conversar con nadie #16Abr

- Publicidad -

El gobernador del estado Zulia y también candidato presidencial por el partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, ha afirmado que no está negado a conversar con los factores de la oposición, incluida María Corina Machado.

«No, no, jamás. Yo no me niego a conversar con nadie», respondió el mandatario regional zuliano cuando le preguntaron si se negó a reunirse con la líder de Vente Venezuela.

Rosales ha dicho que está abierto a dialogar «con quien sea, a la hora que quieran y donde quieran».

El dirigente de UNT ha reiterado que su «única propuesta» es derrotar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales el 28 de julio y que se produzca un cambio de gobierno sin conflicto.

#CaminoElectoral | @Manuelrosalesg, candidato a las #PresidencialesVE2024: "Yo no me niego a conversar con nadie, no tengo nada que esconder, mi única propuesta es clara: Vamos a elecciones para derrotar a Maduro".



— VPItv (@VPITV) April 16, 2024

Rosales: Manipulación «fea y desagradable»

A pesar de mostrarse dispuesto a entablar conversaciones con la oposición democrática, el líder zuliano ha denunciado una campaña de manipulación «fea y desagradable» para que asista a la reunión.

El candidato presidencial ha rechazado que Omar Barboza, secretario de la PUD ratificara que existió un llamado para una reunión entre él y María Corina.

«Ahora bien, empezó una campaña, por las redes, por todas partes, exhortándome a mí a que fuera a la reunión. Me pareció una manipulación tan fea, tan desagradable. Cuando eso era mentira, todo. Y después ella lo ratificó a Omar Barboza. Nunca se había pactado esa reunión. Es una manera, no de buscar acuerdos, sino de crear más problemas y conflictos», ha declarado.

Los señalamientos de Rosales surgen después que el domingo pasado hubo una serie de mensajes publicados por partidos opositores donde invitaban al dirigente a participar en la reunión, incluso se dijo que no había respondido a la propuesta.

PUD convoca reunión para determinar una candidatura unitaria

La misma tarde que el opositor ha realizado estas declaraciones, la Plataforma Unitaria emitió un comunicado en el que se declara en sesión permanente y convoca al negociador Gerardo Blyde, la líder María Corina Machado y su persona a una reunión.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, la alianza democrática ratificó su posición “unánime” de construir la ruta electoral en unidad, por lo que han invitado a los líderes políticos a distintas sesiones de trabajo en las próximas horas.

Las sesiones de trabajo a las que la Plataforma Unitaria invita a Blyde, Rosales y Machado tienen como objetivo “garantizar a todos los venezolanos una candidatura unitaria”, expresa el comunicado.

En este sentido, la organización exhorta a los venezolanos a acompañar las exigencias de la coalición en sus esfuerzos para obtener la victoria electoral en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

La plataforma unitaria quiere informar al pais que concluida su reunión del dia de hoy ratificó su disposición unánime a la construcción de una ruta electoral unitaria que concrete el anhelo de cambio del pueblo venezolano y a tal fin hemos acordado:

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) April 16, 2024

