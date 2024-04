Estiman que sólo 18% de jóvenes en Bolívar lograron inscribirse en el RE #17Abr

- Publicidad -

En el último día de lapso para la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral (RE), jóvenes se manifestaron motivados a querer participar en las próximas elecciones en Venezuela. Esa motivación incidió en que desde que comenzó la jornada el pasado 18 de marzo, pasaran hasta 12 horas en cola o asistiendo varios días por no haber podido inscribirse. Esto por los obstáculos del Consejo Nacional Electoral, al solamente habilitar en Bolívar un punto por municipio, con una sala máquina.

La larga fila con jóvenes que fueron a inscribirse desmitifica, además, la afirmación de que no les interesa la política, pues la mayoría expresó su deseo de contribuir a través del voto con una posibilidad de cambio en el país, y tener mejores oportunidades para las futuras generaciones.

Como ocurrió en días pasados, este martes la representación estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello movilizó por cuenta propia a un grupo de estudiantes.

Uno de ellos fue Andrés Pérez, de 19 años, estudiante de comunicación social. Asistió a pesar de tener una evaluación.

“Me estoy perdiendo una evaluación, pero bueno, es el último día, es mi último chance y no podía faltar, porque honestamente sí creo en la democracia de este país y quiero aportar (…) una evaluación es poca cosa comparado a la magnitud de importancia que tiene algo así, porque bueno, es el futuro del país”, afirmó.

Miguel Lugo, de 25 años de edad, aunque no es estudiante, aprovechó la movilización de ese mismo grupo de jóvenes que se trasladó desde Puerto Ordaz hasta la Plaza Bolívar de San Félix, el único punto habilitado de manera oficial por el CNE. Aunque admite que todo aporte suma, a diferencia de otros jóvenes, admitió que no está tan motivado a participar en los venideros comicios. Sin embargo, no está negado del todo a ejercer su voto.

“Quiero que el país salga adelante, pero sé que quizás se pueda llevar mi vida en esto. Entonces, lastimosamente, estoy acá, aportando mi granito, pero desmotivado igual”, afirmó Lugo.

Manuel González, de 23 años, retrasó su inscripción pensando en ocasiones que no era el momento. Esa idea cambió. “Creo que hay como una esperanza rara en el país a la que me sumo y, bueno, aquí estamos para inscribirnos”.

David Carrillo, de 23 años, es estudiante del octavo semestre de administración de empresas. En su caso, ya se había inscrito meses antes en la Oficina Regional Electoral, en Ciudad Bolívar, donde funciona el Registro Electoral Permanente. Sin embargo, sigue sin aparecer en sistema y la respuesta que recibió, como ocurrió con otros en su misma situación, es que tenían que volver a inscribirse.

“Todas las personas con las que yo fui se lograron inscribir y consultaron en la página del CNE y sí salían inscritas, yo era el único que no salía inscrito, por lo que me metí en una lista de reclamos que tampoco fue recibida, entonces tuve que venirme a inscribir hoy acá en el punto de San Félix”, detalló.

Su insistencia en cumplir con su inscripción y poder votar obedece a que en esa herramienta tiene una esperanza de cambio. “No sé si para mi generación, pero para que las generaciones siguientes tengan un mejor país donde puedan desarrollarse y hacer su vida mejor de la que posiblemente muchos de nosotros tengamos la posibilidad de tener”.

En esa movilización que de forma independiente hacen estudiantes de la UCAB se han inscrito alrededor de 190 muchachos en el punto electoral instalado en San Félix.

“Yo ya no creo en que alguien me diga que los jóvenes no están entusiasmados. Yo sí creo que los jóvenes están muy entusiasmados porque yo no creo que se calen esto todo un día porque quieren. Realmente quieren hacerlo. Ellos están acá porque tienen una iniciativa. Nosotros lo que hacemos es apoyarlos para atraerlos y así como tú y yo, hay muchas otras personas en el país que conozco que están moviendo estas iniciativas”, expresó Martín Medina, dirigente estudiantil.

Sólo 18% de la meta

Inés María Davalillo, vicepresidenta de Nuevas Generaciones en Primero Justicia Bolívar, denunció que el habilitar una sola máquina para el RE en cada municipio, impidió que todos los jóvenes mayores de edad pudieran inscribirse. Estimó que de una data que tienen de más de 309 mil jóvenes que requerían formalizar su inscripción para votar, apenas 18% lograron hacerlo.

A pesar de estos obstáculos, Davalillo destacó que se evidenció el deseo reflejado en los ciudadanos de participar y ejercer su derecho al voto, a pesar de registrarse otras fallas técnicas, como la falta de electricidad el pasado fin de semana y que no contaran con plan de contingencia para continuar con la jornada que tuvieron que paralizar.

Además, hasta este martes hubo denuncias de habilitación de llamados puntos clandestinos, por no ser informados por el CNE.

Davalillo recordó que a ello se suma los amedrentamientos por parte de milicianos. “Pero lo que hemos encontrado en los jóvenes es la determinación y firmeza de esa convicción por participar”, reiteró.

En horas de la tarde de este martes, muchos de los jóvenes que permanecían desde la mañana seguían sin poder inscribirse. Comentaron que funcionarios dejaban pasar gente junto con personas con discapacidad, sin que realmente formen parte de este grupo prioritario. En medio de los reclamos, reportaron la detención de una joven por parte de la Policía, por presuntamente desconectar los cables de la máquina del CNE.

El concejal Jhorvys Álvarez reportó en su cuenta en X que a las 7:00 pm continuaban más de 300 personas en la Plaza Bolívar de San Félix, para inscribirse en el RE.

