FOTOS | Venezolano Alejandro Cegarra ganó el World Press Photo por su proyecto sobre la migración #18Abr

El fotoperiodista venezolano Alejandro Cegarra ha sido galardonado con el premio World Press Photo al mejor Proyecto a Largo Plazo del año por su trabajo «Los dos muros», que documenta la dura realidad de las comunidades migrantes que utilizan trenes de carga peligrosos para llegar a la frontera de Estados Unidos.

Cegarra, nacido en Maracay, Venezuela, en 1989, ha dedicado su carrera a exponer las violaciones de derechos humanos en su país natal y en México. Su trabajo ha aparecido en publicaciones de renombre como The New York Times, Bloomberg, National Geographic, The New Yorker, Associated Press y The Washington Post.

«Los dos muros»: Un retrato crudo de la migración

«Los dos muros» ofrece una mirada íntima a las penurias que enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo que no tienen los medios para pagar a los contrabandistas. Estas personas se ven obligadas a subirse a trenes de carga conocidos como «La Bestia», un viaje plagado de peligros y riesgos.

Cegarra, quien también experimentó la migración de Venezuela a México en 2017, se inspiró en su propia historia para crear este proyecto. A través de sus fotografías, busca generar empatía y comprensión hacia aquellos que se encuentran en la primera línea de la crisis migratoria global.

El jurado del World Press Photo elogió el trabajo de Cegarra por su sensibilidad y respeto hacia las comunidades migrantes. «Su trabajo documenta la difícil situación de estas personas profundamente vulnerables con respeto y sensibilidad», afirmaron.

Entre las imágenes más impactantes del proyecto se encuentran:

Un migrante caminando sobre «La Bestia» en Piedras Negras, México.

Eddie, Carolina y su hija Valentina escondidos en una casa abandonada cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

Marisol Sivira, una migrante venezolana, sosteniendo a su hijo Yonkeiver, quien sufre convulsiones constantes debido a un síndrome no diagnosticado.

Un llamado a la acción sobre la migración

Las fotografías de Cegarra no solo retratan la realidad de la migración, sino que también sirven como una denuncia de las políticas migratorias restrictivas y la violencia que enfrentan los migrantes en su travesía.

«Miles más han sido víctimas de extorsión, violación, secuestro o robo orquestados por carteles de drogas o autoridades corruptas en varias paradas a lo largo de la ruta norte del tren», explica Cegarra.

El trabajo de Cegarra es un poderoso recordatorio de la crisis humanitaria que se vive en las fronteras de México y Estados Unidos. Sus imágenes son un llamado a la acción para que se tomen medidas para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo, y para crear un sistema migratorio más justo y humano.

