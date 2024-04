OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Valientes y nobles cafetaleros #18Abr

- Publicidad -

Ningún país que no apoye al sector agrícola pecuario puede progresar, así tengan todos los recursos; primero: son quienes saben y pueden producir los alimentos y proteger a las personas que los consumen y les gusta meter los pies tres veces diario a la mesa y tocarse la panza con satisfacción de haber disfrutado de una sabrosa comida; pero estamos convencidos que ni dan las gracias ni tienen ningún interés de quien fue el que aporto el sacrificio de producirla, pero como sabemos por ser productores del campo que no se hace esa sagrada vocación; esta vocación nace y por ellos debemos estar consciente que deben tener un trato especial, por el mismo hecho del reconocimiento de esa noble profesión y dedicación de trabajar a tiempo completo, porque es de nuestro conocimiento que el ganado no da vacaciones, ni saben cuándo son los días feriados, ni saben cuidar al dueño o al encargado, lo digo con experiencia, esto es veinte y cuatro por veinte y cuatro, igual que los sembradíos no dan treguas y con la alerta que conocen el camino y que saben leer el lenguaje de su ganado y el de su sembradío, usted me atiende a tiempo completo o no doy frutos y mucho menos rendimiento; ojala quienes toman las decisiones de como prospera la economía agropecuaria en nuestro país se den cuenta de que su mejor aliado es este sector, que da mucho y exige poco y se ocupa de trabajar, fomentar puestos de trabajo y generar ingresos y ¿por qué no debe ser un valor agregado?

Con alegría leí por ahí una noticia que Venezuela, o sea los valientes y nobles cafetaleros estaban exportando 25 mil toneladas de café, esa es una buena noticia en positivo, que anima a seguir adelante y sirva de un mensaje a García sobre todo a FEDEAGRO su presidente y en especial a José Vicente Pérez director y conocedor del rubro, motiven ustedes a los cafetaleros que no abandonen y que sigan sembrando con fe y por encima de los obstáculos los campesinos somos como los músicos del titanic y siempre estamos con la esperanza de una mejor cosecha por supuesto que nunca llega; en cuanto a la ganadería vimos o leímos con orgullo una declaraciones del presidente nuevo de FEDENAGA que el sector ganadero estaba en la posición de abastecer el mercado y exportar trescientas mil cabezas de ganado, esta es muy buena noticia de celebrar y compartir, si gozamos de grandes productores y de tierras fértiles, buen clima; que Dios bendiga y proteja estas buenas ideas, se cumplan y se abran, señor presidente Doctor Edgar Medina y a la Junta Directiva les deseo lo mejor, éxitos en su gestión y a su orden.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Jose Gerardo Mendoza Durán

[email protected]

