OVF: Las remuneraciones privadas aumentaron y las públicas cayeron #19Abr

Las remuneraciones en Venezuela en el primer trimestre del año aumentaron el sector privado, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), donde indicaron que en el Área Metropolitana de Caracas en relación al comercio y servicios, mejoraron respecto al mismo periodo en el año 2023.

«La remuneración promedio mensual al cierre de los primeros tres meses de 2024 se ubicó en US$ 225, mayor que los US$ 141 del mismo trimestre del año 2023, lo cual es una mejora de 59%. A nivel desagregado, las remuneraciones mensuales fueron las siguientes: obreros US$ 205, profesionales y técnicos US$ 332 y gerentes US$ 485», detalla el observatorio.

El OVF destaca que solamente la categoría gerentes puede acceder a la compra de la canasta alimentaria, «la cual se ubicó en US$ 379 durante el primer trimestre de 2024, es una caída de 3% en dólares respecto el mismo periodo de 2023».

Remuneraciones en otras regiones

«A nivel regional se aprecia una importante disparidad en lo relativo a las remuneraciones. Así, en Anzoátegui la remuneración promedio mensual alcanzó a US$ 85, en Nueva Esparta a US$ 162 y en Zulia a US$ 208», reseña el observatorio en su página web.

Por otra parte, explica que en cuanto a la dolarización de los salarios; el 85% de los mismos se pagaron en dólares o su equivalente en bolívares a la tasa del cambio oficial. Entre tanto, en el sector público los salarios se han mantenido congelados desde marzo de 2023, «aunque el sector público ha venido otorgado algunos bonos a los empleados activos que sumados a los salarios totalizaron en promedio US$ 55 mensuales».

