PulsoEmpresarial Arcos Dorados capacita a periodistas venezolanos sobre la inclusión laboral sin sesgos

El caraqueño Jesús Mazzilli tiene 44 años de edad y lleva casi la mitad de su vida (21 años) trabajando en McDonald’s, una empresa donde su discapacidad intelectual no fue impedimento para recibir la oportunidad de su primer empleo y donde cada jornada laboral da lo mejor de sí. Un caso similar es el de la también caraqueña Ángela Marrero, de 23 años y que ingresó en la cadena de comida rápida hace 1 año gracias a la formación recibida en la ONG Buena Voluntad y a la oportunidad que le brindó Arcos Dorados, para ambos tener esta discapacidad no ha sido un obstáculo para insertarse laboralmente.

“Tengo que dar las gracias a la Asociación Civil Buena Voluntad por prepararme y a McDonald’s por darme la oportunidad de trabajar”, dice Ángela, actualmente empleada del restaurante de La Trinidad. Gracias a estas oportunidades, trabajadores como Ángela y Jesús dieron sus primeros pasos en el mundo laboral en la empresa líder que opera la marca McDonald ‘s en 20 países de América Latina y el Caribe.

Los de Ángela y Jesús fueron algunos de los testimonios compartidos en la segunda edición del Taller para Periodistas sobre Empleo Inclusivo, que organiza Arcos Dorados como parte de su compromiso para fomentar la inclusión y la diversidad. En esta oportunidad los periodistas invitados exploraron las diversas facetas de la inclusión laboral, haciendo una mención especial a las personas que están dentro del espectro autista.

El panel estuvo conformado por la economista, María Isabel Díaz; Isabel Dubuc, psicóloga; y Caroline Ruiz, directora de la Asociación Civil Buena Voluntad. Así mismo, estuvo presente Ana Riera, directora de People and Culture de Arcos Dorados Venezuela, y como facilitadora estuvo Danisbel Gómez, periodista y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Durante el taller los periodistas participantes tuvieron la oportunidad de explorar junto a los expertos temas como: Detalles que obstaculizan la inclusión, Autismo, Discapacidad, Diversidad, Empleo Inclusivo, Perfil del empleado y Oportunidades en el campo laboral.

“Estoy agradecida de que por segunda vez Arcos Dorados me haya tomado en cuenta para formar parte en este maravilloso taller. Tengo 14 años en Buena Voluntad y con orgullo veo como nuestros estudiantes salen adelante. La discapacidad no es un impedimento y ayudamos a cambiar vidas con el poder del trabajo”, compartió Caroline Ruiz.

Por su parte, Dubuc expresó que el autismo es una condición, no es una enfermedad y que actualmente las personas no tienen claro esa definición. “A veces las personas no entienden lo maravillosos que son los niños, jóvenes o incluso adultos que tienen esta condición, son unos seres de paz que nos ayudan a ver su entorno de una manera diferente y a saber entenderlos”, dijo.

«Desde Arcos Dorados nos encargamos de brindar un espacio laboral diverso y ameno que les permite a los jóvenes desenvolverse en el campo del trabajo, nuestro objetivo es que crezcan personal y profesionalmente y se capaciten para que obtengan un buen desempeño» indicó Ana Riera.

Arcos Dorados Venezuela apunta a seguir siendo un factor de cambio brindándole la opción a los jóvenes de que realicen su primera experiencia laboral formal dentro de la compañía, quienes tendrán la oportunidad de capacitarse y hacer carrera dentro de ella.

