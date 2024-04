Elliott Abrams: Maduro no va aceptar elecciones libres #26Abr

- Publicidad -

La realización de elecciones libres en Venezuela con la salida del poder de Nicolás Maduro es un escenario que no vislumbra Elliott Abrams, quien fuera encargado especial de Estados Unidos para los asuntos del país venezolano.

El funcionario norteamericano descarta la posibilidad de un cambio de gobierno en Venezuela a través de elecciones transparentes, según él, porque Nicolás Maduro «nunca lo aceptaría».

- Publicidad -

Las encuestas no respaldan al líder oficialista, quien ocupa la presidencia desde 2013 y va por una segunda reelección que alargaría su gobierno hasta los 18 años. Eso implica una desventaja previo a las elecciones del 28 de julio.

Lea también: No hay «mucha esperanza» de elecciones libres en Venezuela, según Nichols

Sin embargo, Abrams sugiere que Maduro apela a no llevar a cabo elecciones libres, pero con una estrategia que que reduzca las críticas de la comunidad internacional y de sus aliados sudamericanos.

- Publicidad -

«Maduro no quiere, no va a aceptar elecciones libres, no puede aceptar elecciones libres porque según las encuestas va a perder y nunca aceptaría las elecciones y salir del poder, pero quiere hacerlo en una forma que produzca menos críticas de Europa, de Lula, Petro, eso es su juego», declaró en una entrevista publicada por el medio EVTV Miami.

#EsNoticia 🇺🇸🇻🇪 Elliot Abrams advierte que Maduro nunca aceptaría elecciones libres



Maduro quiere hacer las cosas de la forma que produzca menos críticas de la UE, @petrogustavo y @LulaOficial, señaló el ex asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos en entrevista… pic.twitter.com/Jj3TRKmpq4 — EVTV (@EVTVMiami) April 26, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí