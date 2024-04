RETACITOS #28Abr

- Publicidad -

Aleluya, Aleluya, Aleluya ya tenemos un Candidato Unitario. La Plataforma Unitaria democrática (PUD) el viernes 19 de abril, después de varias horas de discusión, en donde se escucharon las exposiciones de líderes como María Corina Machado y Manuel Rosales, entre otros se aprobó por unanimidad de todas las organizaciones allí representadas, el nombre del embajador Edmundo González Urrutia como el abanderado de la oposición en las elecciones del 28J, con el respaldo de la gran mayoría, que en forma contundente y poniendo por delante los intereses de la República dejaron a un lado los mezquinos intereses partidistas y llegaron a la conclusión que primero está Venezuela, por encima de todas las cosas y que de ahora en adelante hay que sumar todo lo que se pueda, estar preparados para todas las triquiñuelas y manipulaciones que vendrán para cerrarle el paso a Edmundo, quien tiene un ejército de venezolanos dispuestos a defender su posición y que se cuide el régimen, porque cualquier “picadura de mosquito” que sufra el Candidato, ya todos saben dónde buscar a los responsables. De allí que a Omar Barboza no le tembló la voz cuando anunció que la PU de la oposición de Venezuela designó el viernes, por unanimidad, al diplomático venezolano Edmundo González Urrutia como su candidato de consenso para las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras largas y complejas negociaciones políticas, asegurando en tono firme y seguro que se estaba anunciando el nombre del nuevo presidente de Venezuela. De manera que el Candidato no es ningún caído de la mata, todo lo contrario es un diplomático de carrera y analista internacional de 74 años que fue embajador de Venezuela en Argentina y Argelia, de allí que inmediatamente se produjo el primer lema de la noche cuando alguien comentó que al Inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta “se le vino Ed mundo encima”, así que amanecerá y veremos.

***

Pero ahora superada esta escabrosa etapa de la escogencia del Candidato Unitario, un personaje potable, sin máculas en sus credenciales ni en su vida profesional, ahora viene la parte del trabajo en equipo de todas y cada una de las organizaciones comprometidas con el Candidato. De ahora en adelante todos tienen que luchar a brazo partido por mantener la unidad y seguir adelante sin desviaciones por la ruta electoral, por más peines y obstáculos que irán apareciendo en el camino. Uno de los escollos es tratar de eliminar la tarjeta sobre la cual se sustenta el candidato y quedaría muy mal el TSJ, rayado de por si con la inhabilitación y alcalinización de varias organizaciones políticas si decide suspender esta tarjeta, pero como aquí puede ocurrir cualquier cosa, hay que tener una segunda, tercera y cuarta opción. También es necesario que los partidos tomen todas las previsiones para la formación y preparación de los testigos de mesas, hasta en los más apartados rincones del país, porque es allí donde nos han dejado mirando lejos con los recursos y su movilización. Quienes se ocupen de esta logística tiene que ser una gente seria, honesta y que no le hagan falta apropiarse de unas “burusas” y metérselas al bolsillo a cambio de dejar a los testigos de mesas tirados en medio del patio como ya ha ocurrido en otras oportunidades y que ha sido la razón de que candidatos ganadores, salgan al final del día con las tablas en la cabeza y que no tengan el tupé de decir que son cuentos de camino. Ya quisiéramos ver por escrito en un documento, firmado por todos los partidos, los compromisos anunciados el día de la escogencia del Candidato, porque nos sobra la experiencia y sabemos y lo dice la historia que “las palabras de las lleva el viento”, así que estaremos muy atentos en los próximos días, luego que pase la euforia inicial.

***

Al parecer este Primero de Mayo, tradicional día internacional del Trabajador, pareciere que este año va a pasar con más penas que glorias, aun cuando es la conmemoración del movimiento obrero mundial, pero el ambiente que se respira pareciera poco propicio por lo menos para esperar un aumento de salarios significativo, por cuanto el régimen ha dicho que no tiene recursos y los pocos que hay seguramente se destinaran a la campaña electoral para las elecciones del 28.J. De tal manera que este es otra de las celebraciones con las cuales ha acabado la revolución durante los últimos 25 años. Recordamos que estando muchachos el primero de Mayo era una fecha de celebración, pero en la medida en que el movimiento sindical venezolano comenzó a hacer aguas, se politizó y se partidizaron, las luchas sindicales dejaron de tener sentido, los dirigentes querían ser senadores, diputado, alcaldes o gobernadores y las reivindicaciones de los trabajadores , las contrataciones colectivas pasaron a un segundo plano y muchas se negociaron entre los patronos los sindicatos de espaldas a los trabajadores. Con el tiempo y en la medida en que se fue imponiendo la revolución , se aprobó una Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras, que de acuerdo con los patronos ha sido la peor camisa de fuerza que se ha podido aplicar en las relaciones obrero patronales, se comenzaron a eludir los aumentos salariales y se comenzaron a bonificar los ingresos de manera que no tuvieran ninguna incidencia en la retroactividad de las prestaciones sociales, hasta llegar a los niveles actuales donde los trabajadores abandonan sus lugares de trabajo, sin esperar el arreglo de las prestaciones, por cuanto es tan pírrico el arreglo, que prefieren perderlo en lugar de luchar por su recuperación. Como lo adelantamos la semana pasada existe un consenso entre los trabadores y los empleadores sobre la urgencia de modificar la LOTT y adecuarla a las nuevas realidades, pero para eso se impone un cambio político, que es lo primero que tenemos que alcanzar.

***

Que parece haberle sucedido al burgomaestre del municipio Valencia, Julio Fuenmayor, ¿acaso se fumó una lumpia? ¿ quiere ser reelecto en el cargo? ¿Los diablos de la oposición lo están mal aconsejando? Pero lo cierto es que este personaje dejó a todo el mundo con los ojos claros y sin vista cuando anunció su decisión que a del a partir del 2 de mayo, estarán exonerando todas las multas y deudas acumuladas en el aseo urbano, tanto del área residencial como comercial, de los años de 2021,2022 y 2023. Esta medida se realiza a través de la unificación de la política fiscal. Fuenmayor aseguró que en el municipio Valencia fue modificada la ordenanza de actividades económicas y ahora solo piden tres requisitos: acta constitutiva, el RIF y estar solvente en el aseo urbano. “Con esto hemos incrementado 2000 licencias de actividades económicas nuevas. En enero iniciamos un censo de actividades económicas que nos permite avanzar para otorgarles las licencias”, es decir que no es que esta mal del coco, por el contrario está obteniendo mayores beneficios para el municipio y para los usuarios. Para el sector emprendedor, la alcaldía tiene planes especiales: “le damos facilidades tributarias, acompañamiento que va de la mano con formación de distintos centros y espacios para sus ferias comunitarias”; resaltó el alcalde. La pregunta que nos hemos comenzado a hacer desde el momento en que observamos estas decisiones del joven burgomaestre, es si acaso no sería un buen ejemplo a ser seguido por el burgomaestre de Iribarren, que tiene una pelea con todos los comerciantes, industriales y usuarios domésticos del AU. No debería Fuenmayor convocar a una reunión de alcaldes y exponerles las bondades de sus medidas. Allí les dejamos esta inquietud por si alguien tiene algún interés.

***

El informe del grupo de Ciudadanos Activos por la Luz correspondiente a la semana del 15 al 21 de abril no tiene desperdicio y pone de manifiesto el enorme karma que a diario viven los larenses, donde revelaron un registro alarmante de 183 cortes eléctricos y un total de 536 horas sin servicio en la zona metropolitana de Barquisimeto y Cabudare, la verdad que esto no lo aguanta nadie, por cuanto esta cifra representa el mayor número de cortes y la mayor cantidad de tiempo sin luz desde que el grupo comenzó a llevar un registro en 2022. Raúl Aparren, miembro de Activos por la Luz, compartió el detallado informe que evidencia la grave situación que viven los ciudadanos con respecto al servicio eléctrico. Según el reporte, los cortes se distribuyeron de la siguiente manera: Iribarren: 35 sectores reportaron 118 cortes y 30 fluctuaciones de voltaje; Palavecino: 11 sectores reportaron 51 cortes y 20 fluctuaciones de voltaje; Sarare y Simón Planas: 13 cortes y 3 fluctuaciones y Yaracuy: 2 cortes. En total, se registraron 183 cortes, con una duración total de 536 horas, 31 minutos y 53 fluctuaciones de voltaje. El promedio de duración de los cortes fue de 3 horas y 22 minutos. Sarare fue el municipio más afectado, recibiendo 13 cortes durante la semana, con 5 días de cortes múltiples, lo que se traduce en un total de 30 horas, 5 minutos y 3 fluctuaciones, registro que supera con creces las mayores cifras en una semana de años anteriores: 2022: 179 cortes y 478 horas. 2023: 130 cortes y 443 horas. La verdad que en varias oportunidades cuando “Ricitos” como los amigos le decimos en confianza a Alfredo Álvarez nos hablaba de estos números no los podíamos asimilar, por supuesto estamos viviendo en esta gran burbuja que es Caracas, donde la luz se va esporádicamente y ahora ocurre con mayor frecuencia, pero nunca con la manera recurrente en que ocurre en Lara y sus alrededores. Con razón en las reuniones con los empresarios la gente de Copele se ha ido por la calle del medio y los ha dicho: “no podemos” tienen que auto gestionarse y adquirir sus plantas eléctricas, pero esto no implica que les van a garantizar el combustible suficiente y oportuno para que puedan trabajar en forma satisfactoria, de tal manera que si nos pela el chingo, no nos pela el sin nariz y sepan que cambiar al presidente de Coropoelec no garantiza que se resolverá el problema. El último informe de Cedice señala que en el reporte de marzo de 2024 en cuanto al suministro de electricidad, 76 % de los encuestados reportó incremento de la cantidad de apagones o fallas en su sector. Destacaron que en algunos sectores los cortes de electricidad superan las 6 horas. “Creció un 3% en comparación con el mes anterior y las ciudades con más incidencias en materia eléctrica son: Zulia, Bolívar, Yaracuy, Falcón y Mérida. ¿Qué talco?

***

Pero el problema no solamente se está viviendo con la electricidad, el agua es el otro dolor de cabeza, no solamente para los larenses, sino para el resto del país, como lo revelan las cifras de Cedice cuando asegura sobre este servicio, el reporte señaló que el 62% de los encuestados destacó que hay cansancio ante la inestabilidad del suministro de agua en su comunidad. “La sequía no permite la planeación de actividades hogareñas que necesitan agua; además los ciudadanos deben invertir mucho tiempo en procesos de acumulación del líquido en tanques y recipientes”. Y 52% de los encuestados aseguró que en su localidad no se han ejecutado mejoras en las tuberías o en los mecanismos de distribución ya que debe pasar un lapso ente que el agua sale de la tubería turbia a más clara. El promedio de pagos adicionales que ejecutan los venezolanos para cubrir las deficiencias en materia de agua ronda entre USD 30 y USD 40. El ciudadano compra agua para consumo y también compra agua a camiones cisterna. Puntos de dolor El informe del OGP de Cedice Libertad señala que los 5 “puntos de dolor” que aquejan más a los venezolanos en materia de agua y saneamiento son: Los cronogramas de racionamiento del suministro de agua generalmente se incumplen; las tarifas son muy bajas en el país por la prestación del servicio;.hay constantes botes de agua en las calles por deterioro de tuberías; parece que no existe un programa de atención de fallas y emergencias.

C O R T I C O S

Sin aviso y sin derecho a la defensa, la Comisión de Inquisición del gobierno ordenó la salida del Aire este viernes 26 de abril, después de 30 años, de Radio Minuto, 106.1 FM una de las más queridas y respetadas en la región, hecho que ha generad gran preocupación. La decisión de no renovar la concesión por parte de la Comisión de Inquisición ha sido el motivo de esta medida. Se sabe que el gobierno, así como acabó con la prensa escrita en Venezuela, tiene los mismos planes para la Emisoras de Radio, solo renuevan los permisos a los amigos de la casa y a quienes se pliegan sin chistar a las cadenas de Miraflores. Este hecho ha sido calificado como parte de una supuesta persecución contra las emisoras de Lara. Nuestra solidaridad con Freddy Andrade Alvarado, con el personal de Minuto y con toda la gente de la Radiodifusión.Veremos si se pronuncia CamRadio ¿Hasta cuando?

Siguen las violaciones del derecho a los contribuyentes que realizan los pagos de actividad económica mediante el sistema SISPRIM del Semat ahora acabando la prórroga y previo bloqueo en sistema le están cobrando recargo, intereses y multas por no poder pagar la actividad económica a tiempo, es hora que la cámara de comercio y los gremios que asocian al sector económico en Iribarren levanten su voz ante semejante atropello del alcalde y la GG. Hacemos un llamado también a las empresas para que no sean sumisas y protesten la violación de sus derechos, la ordenanza de actividad Económica del municipio Iribarren no es compatible con la nueva Ley de Armonización Tributaria, por el cobro de impuestos tan altos, es extraño que el asesor legal de la cámara de comercio del estado Lara no se haya pronunciado al respecto, la dirección creada con esta ley y que regularía a estas Alcaldía tampoco se ha pronunciado al respecto, es hora que el sector económico de Iribarren se pronuncie en favor de sus agremiados.

Insolito el grado de censura que hay en el país que dice ser una de las democracias del mundo. En efecto, los productores de los Programas de Opinión en la radio, de los cuales quedan muy pocos por cuanto los ha ido haciendo desaparecer la comisión de Inquisición del gobierno, ahora cuando invitan a los expositores, les advierten sobre los temas a los que tienen que referirse de forma expedita, pidiéndoles encarecidamente, que no mencionen ni para bien ni para mal al gobierno o alguno de los enchufados, porque “ no queremos que nos cierren el programa” ¿Cómo es que a alguien aún se le ocurre decir que estamos en una democracia,? La verdad que no hay derecho, estas cosas se tienen que acabar más temprano que tarde.

Los agricultores no quieren que se hable mucho del tema de exoneración del ISLR al sector primario, como uno de los golpes más duros que se les ha dado, les inquieta que se llame a este asunto por su nombre, aun cuando están conscientes de que estuvieron recibiendo este beneficio por más de 20 años; sin embargo, lo podemos decir porque no somos agricultores ni tenemos sembradíos, sino esperanzas y por los vientos que soplan es muy, pero muy posible que el ejecutivo recule con esta medida y anuncie a finales de este mes o a comienzos del próximo, la restitución de las exoneraciones para los trabajadores del campo, no hay que olvidar que estamos en pleno proceso de elecciones y cualquier medida favorable que se adopte, posteriormente pasarán las correspondiente factura. Anótenlo.

La tolda roja de la 60 en Barquisimeto, está persiguiendo a todos los militantes que fueron a ver al gober de Miranda quien lidera el partido a futuro, ya que ellos considera que son traidores por solo ir a saludar al eterno joven revolucionario. Me cuentan que dentro de las bases rojas rojitas, se encuentra en rebeldía, ya que no están dando solución a los problemas, ya que las cúpulas solo agarran para ellos e igualmente algunas instituciones gubernamentales municipales y estadales, tal como se evidenció en la escogencias de los proyectos comunales, donde la participación fue “poquitica” y abstención casi total.

La Alcaldía de Palavecino está entregando un listado a los vecinos con la intención supuesta de una dotación de tierras, lo cual nos parece muy plausible y lógico en esta época de elecciones, donde todo se vale. Lo que no nos parece tan acertado es que a cada una de las personas que aparece registrada en estos litados, las están obligando bajarse del equino con 50 bolívares dizque para la visita del CLPP para gastos logísticos y pago de gasolina, Todos deben estar en sus hogares y el que no esté debe dejar a un sustituto, pero con los reales en la mano, esto no puede faltar, lo que pone en evidencia que se trata de un guiso donde unos vivos se van a poner en unos reales. No olviden que todos los días sale a la calle un “gafo” y el que lo encuentre es de él, así que ya saben a qué atenerse. Ahora hay que andar mosca, ya que luego sale la firma de uno por allí apoyando al hombre de Miraflores, donde hasta los chavistas dicen “zape gato ñaragato”.

Las cosas siguen de mal en peor en la casa azul, no dan pie con bola, aseguran que se ha producido o se producirá en cualquier momento, la renuncia en pleno de la directiva de esa organización política en Morán y se estarían cocinando otras. También ha generado mucho ruido la incorporación de R. Joroba en la directiva de la organización regional, sobre todo cuando todo el mundo está consciente que el personaje tiene más rayas que una cebra y todavía se escuchan las versiones de sus cuentos cuando fue burgomaestre de Palavecino, los “retoques” personales que se hizo y pare usted de contar. ¿Será que aspira de nuevo ser Alcalde de Palavecino? Amanecerá y veremos. Tiene muchos favores recibidos en la zona incluso de carros y oficinas.

Siguen los transportistas urbanos de Iribarren haciendo lo que les provoca, mientras que la autoridades en un silencio cómplice, no dice absolutamente nada y tampoco toma las medidas contra los violadores de la norma establecida los precios a pagar, ya que el pequeño hombre, no está cumpliendo con sus funciones, mientras que el pueblo de a pie sigue pasando las penurias por la falta de pantalones. Aunque sigue llenando sus arcas, sacando carnet con vigencia de 3 meses, para volver a cobrar a los casi 5 mil choferes y colectores, se llena de $ en efectivo y sin facturas. Igualmente, el enemigo número uno del soberano, persiste en poner a pelear a los miembros de las diferentes organizaciones transportistas, con la finalidad de no resolver los problemas, ya que al parecer es padrino de los piratas de las afueras del terminal. Fin de mundo que dirá el Alcalde sobre esta situación.

Nos pareció oportuna y ajustada a derecho la decisión de PJ en Lara al pronunciarse en contra de la decisión del Írrito TSJ, de entregar en bandeja de plata la organización a la dirigencia alacranoide, no siendo esta la primera vez que esto ocurre, ya que son varias las organizaciones políticas que, de la noche a la mañana, se han quedado en la calle. Alfonsiño junto a la militancia de la organización manifestó su rechazo a esta acción calificando como un asalto no solo a la tajeta sino a los símbolos y siglas de la tolda aurinegra, acto por demás abusivo y arbitrario. Hoy PJ esta poniendo los intereses de Venezuela por encima de todo lo demás. Bienvenidos al equipo.

Por cierto existe una gran preocupación entre la gente de la revolución en el ámbito regional, ya que no encuentran la manera de lograr la asistencia de la militancia a las convocatorias que están haciendo las organizaciones de base, siempre hay que ofrecerles algún atractivo, de lo contrario ni se ocupan de las convocatorias, siendo uno de los más angustiados el Cocosette, ya que cada día se nota que ya no tienen capacidad de convocatoria, sobre todo porque no le han dado respuestas a los problemas planteados por las comunidades en cuanto al deterioro de los servicios públicos, cada día en peores condiciones.

En las primeras de cambio, Edmundo González Urrutia ha demostrado que si sabe dónde está parado, que sabe la clase de enemigos que tiene por delante y que el hecho que haya sido escogido Candidato Presidencial, no implica que desconozca el liderazgo de María Corina Machado como la muchacha de la película, de allí que será la punta de lanza de la campaña, que no es ningún cogido a lazo. Las reacciones en torno a sus actuaciones han sido altamente positivas, sabe la importancia de mantener la unión en Vente Venezuela y que no se debe poner a contar los pollos antes de nacer, después ya se verá cómo se bate el cobre para sacar al país adelante y relanzar a la nueva Venezuela, así que todos tenemos que apoyar a Edmundo el 28J.

A los amigos y seguidores de esta sección, les recordamos que durante más de 55 años hemos sido caja de resonancia de problemas y denuncias de los sectores populares, siempre les hemos garantizado la más absoluta discrecionalidad, de manera que les ratificamos este compromiso ya que la idea es continuar cooperando con las personas u organizaciones que tengan problemas y no encuentren como denunciarlos para que se resuelvan, estamos a la disposición, ya que no tenemos compromisos ni políticos ni económicos con nadie, solamente algunos de tipo moral, pero son muy pocos. Son muchos los problemas que se han podido resolver hasta la fecha. Mis coordenadas están en la sección y en El Impulso se las pueden suministrar.

«A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra«.

JBS

