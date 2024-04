CTV convoca concentraciones para este 1° de mayo e insiste en salario mínimo de $200 #29Abr

- Publicidad -

Trabajo de www.talcualdigital.com

El pasado 21 de marzo, las tres centrales sindicales CTV, Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación General de Trabajadores (CGT) propusieron en el Foro de Diálogo Social un salario mínimo de 200 dólares, como cifra de arranque de una política salarial que le devuelva al trabajo su valor. Hasta la fecha hay «silencio absoluto» de parte de la administración de Maduro

Trabajadores del país agremiados a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se movilizarán este miércoles 1° de mayo para protestar contra la política laboral y salarial de la administración de Nicolás Maduro. Representantes de diversos gremios exigirán un salario mínimo que cubra sus necesidades básicas de alimentación y salud.

En una rueda de prensa este lunes 29 de abril en la sede de la CTV en Caracas, leyeron en un comunicado en el cual convocan a las diferentes concentraciones que se llevarán a cabo en distintos puntos del territorio nacional.

«Desde marzo de 2022 no se ajusta el salario mínimo y los 130 bolívares hoy son menos de 4 dólares mensuales. El trabajo perdió su valor. El salario no alcanza ni para medio comer tres días al mes. Y las pensiones de vejez y de jubilación tampoco. Además, la política perversa de bonificaciones termina de empobrecer al trabajador porque sus montos son irrisorios y no le procuran al trabajador un ingreso seguro», se indicó en el comunicado leído por José Elías Torres, secretario general de la CTV.

Destacaron que reclamar por sus derechos laborales se ha convertido en un delito. «El gobierno nos reprime, nos criminaliza y jueces venales mandan nuestros dirigentes a la cárcel. Tenemos compañeros presos o en libertad condicional por defender los derechos e intereses de los trabajadores. Sin embargo, seguiremos luchando para que volvamos a ser un país de oportunidades».

Recordamos al presidente Maduro que el Foro Tripartito de Diálogo Social aprobó por consenso el método de fijación del salario mínimo que le permite fifar esta remuneración cumpliendo el Convenio 26 de la OIT.

«Le recordamos que el venidero primero de mayo se cumplirán tres meses de dicho acuerdo y que desde hace tres años no se fija el salario mínimo. Presidente: No siga evadiendo sus obligaciones en esta materia».

El pasado 21 de marzo, las tres centrales sindicales CTV, Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación General de Trabajadores (CGT) propusieron en el Foro de Diálogo Social un salario mínimo de 200 dólares, como cifra de arranque de una política salarial que le devuelva al trabajo su valor.

«Desde que hicimos el planteamiento ante la mesa de discusión y diálogo nacional que viene siendo parte de los cuatro foros que se han venido realizando en Venezuela durante los dos últimos años con la presencia de especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta los momentos el gobierno no ha respondido al petitorio», dijo Torres.

