Video | Nadal cae derrotado en Madrid: Despedida entre lágrimas y aplausos #30Abr

- Publicidad -

El tenista español Rafael Nadal, quien ostenta el récord de cinco campeonatos en el Abierto de Madrid, se despidió esta tarde del torneo tras caer derrotado por el checo Jiří Lehecka por 7-5 y 6-4.

El mallorquín tuvo apenas una oportunidad de quiebre ante Lehecka, un tenista que se caracteriza por su buen saque y quien ha ganado sus tres partidos del certamen en sets corridos.

- Publicidad -

Nadal, de 37, había disputado dos partidos en Barcelona tras no jugar duelos competitivos en casi tres meses y venía de imponerse al argentino Pedro Cachín en un duelo de más de tres horas.

Homenaje, llanto y aplausos para Nadal

La jornada, además del duelo, estuvo marcada por la emoción del balear y el homenaje que recibió en la cancha después del juego.

El llanto afloró en los ojos de la hermana, María Isabel Nadal, al ver el video presentado en las pantallas como homenaje a una leyenda del tenis español y mundial.

Maribel Nadal representándonos. pic.twitter.com/WPerujzYnC — Germán R. Abril (@gerebit0) April 30, 2024 - Publicidad -

Nadal también se dijo feliz por volver a jugar en la «Caja mágica» y recibió los aplausos una y otra vez durante la entrevista post partido.

«Contento, ha sido una semana muy especial para mí, he tenido la oportunidad de volver a jugar una vez más aquí, en esta pista que me ha dado tanto a nivel deportivo y emocional…», comentó con evidente emoción en su rostro.

HISTORIA, LEYENDA.



𝙂𝙧𝙖𝙘𝙞𝙖𝙨, 𝙈𝙖𝙙𝙧𝙞𝙙.



𝙂𝙍𝘼𝘾𝙄𝘼𝙎, 𝙍𝘼𝙁𝘼.



pic.twitter.com/EN4wVgS1de — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) April 30, 2024

La última noche en la «Caja Mágica» de Madrid

El veintidós veces campeón de torneos de Grand Slam, confirmó que será su última presentación en la capital española que tantas alegrías le dio.

“Solo puedo agradecer a todos los que me han ayudado en esta carrera. Aquí en Madrid sí va a ser la última vez que esté. Para mí ha sido un regalo el que me habéis hecho en estos 21 años, más importante que algún Grand Slam que he ganado. Jugar delante del público español es algo que se quedará conmigo para siempre”, relató Nadal.

Lea también: ¿Puede Nadal ganar el último Roland Garros de su carrera?

La salida de ‘Rafa’ de la cancha fue acompañada con una ola de aplausos que retumbaron en el escenario que tuvo una última noche con Nadal ante la afición española.

Escuchen 🥹



La emocionante despedida de Rafa Nadal en Madrid.pic.twitter.com/znC87V4v3h — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 30, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí