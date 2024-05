Diputado Omar Ávila: Para que Venezuela avance el Estado debe soltar control de los servicios básicos #4May

- Publicidad -

El diputado Omar Ávila, considera fundamental para que Venezuela avance, que el Estado suelte el control de los servicios básicos, porque a su juicio a lo largo de tanto tiempo, solo ha demostrado «ineficiencia, demagogia y corrupción al respecto».

«El Estado debe encargarse de todo lo concerniente a lo social y político, después de todo, los políticos debemos estar al servicio de la población y hacer lo necesario para cumplir sus demandas, pero insisto, el manejo de los servicios públicos debe ser responsabilidad de privados, a quienes se les pueda auditar y hacer contraloría, buscando la excelencia en la prestación del servicio», afirmó.

Señala Ávila que para que la economía pueda crecer, es fundamental contar con un suministro eléctrico confiable y servicios públicos operativos.

«Solo así podremos avanzar y recuperar la producción, que en última instancia es la verdadera solución para combatir la inflación», acotó.

«Servicios públicos son una prioridad»

Para el secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, el tema de deficiencia de los servicios públicos, son problemas prioritarios que se deben incluir en los programas de gobierno, independientemente de la ideología y los candidatos. «Los gobiernos no están para imponer formas de actuar a la población sino para servirle», recalcó.

Asimismo, Ávila destacó que desde hace más de una década Nicolás Maduro, «ha buscado culpables para tratar de tapar y justificar la ineficiencia e ineptitud de quienes manejan el Sistema Eléctrico Nacional y los servicios públicos, acusando a terceros de supuestos sabotajes y ataques, cuando la responsabilidad recae directamente en la desidia del Gobierno Nacional».

«Hay que decir por la calle del medio que socialismo y privatización no son compatibles, y por ello hemos decaído de manera grotesca en la prestación de servicios básicos que hacen cuesta arriba la calidad de vida de los venezolanos, quienes son víctimas de fallas eléctricas, escasez de agua, de gas doméstico, de telefonía, de internet y para usted de contar. No obstante, llegó la hora de hacer un replanteo en esta materia y actuar apegado al beneficio colectivo y no de intereses partidistas y personales», finalizó.

