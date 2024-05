OPINIÓN Infraestructura #4May

- Publicidad -

Para posicionar adecuadamente a Venezuela en el mapa de la competitividad mundial se requiere la articulación de nuestro territorio con infraestructura adecuada, moderna y eficiente

El desarrollo de Venezuela requiere un enorme esfuerzo en materia de infraestructura. Hemos perdido los primeros 25 años de este siglo en un interminable y aburrido debate (por llamarlo de algún modo) político, que solamente le ha dejado al país pobreza, miseria y desempleo.

- Publicidad -

Venezuela no puede salir adelante sino tiene agua. Agua potable para uso doméstico y agua para usos industriales. No podemos progresar sin electricidad, Internet, luz eléctrica y energía eléctrica en toda la extensión del territorio nacional. No podemos desarrollar el turismo en la zona de Paria sino tenemos seguridad, agua potable y vialidad.

La infraestructura es uno de los requerimientos básicos y más urgentes para el desarrollo de Venezuela. Para posicionar adecuadamente a Venezuela en el mapa de la competitividad mundial se requiere la articulación de nuestro territorio con infraestructura adecuada, moderna y eficiente que permitan aumentar los niveles de competitividad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Este reto exige cuantiosos recursos financieros, tecnología avanzada y variada, y una enorme capacidad institucional y de gestión. El cambio de gobierno que debemos lograr en este año nos permitirá acceder a fuentes de financiamiento formidables como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Monetario Internacional. Además de que el cambio de gobierno nos permitirá deshacernos de las sanciones que han agravado la crisis económica y social de nuestro país.

- Publicidad -

El tamaño de las inversiones que tendremos que asumir para ponernos al día en materia de infraestructura nos obliga a explorar esquemas novedosos de cooperación entre el estado y la inversión privada para incrementar significativamente y aceleradamente la generación de infraestructura en el país.

Otros países de América Latina lo han hecho con mucho éxito.

Seguiremos conversando.

Eduardo Fernández

@EFernandezVEX: @ifedecve

Instagram: @ifedecvenezuela

Facebook: @ifedecvzla

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí