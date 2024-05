Edmundo González Urrutia: Luchamos por recuperar la normalidad institucional en Venezuela #5May

- Publicidad -

Edmundo González Urrutia, candidato opositor para las elecciones presidenciales, indicó que al proyecto que representa podrán ser incluidos «todos los quieran participar en este esfuerzo de recuperar la normalidad institucional en Venezuela».

Al ser consultado sobre su designación como candidato unitario, indicó durante una entrevista a El Nacional:

“Esta es una decisión que, por supuesto, fue inesperada”, señala. “Nunca pensé que iba a estar involucrado en este tema, en un papel tan protagónico. Los partidos estuvieron discutiendo varios días en torno a la candidatura, surgieron algunos nombres, y al final de cuentas, se decantaron por la mía, que fue, insisto, sin yo saberlo, proponérmelo, buscarlo”, dijo.

“Lo acepté como una contribución mía al proceso de democratización del país”, puntualizó.

En este contexto, manifestó: “Asumí ese compromiso que estoy tratando de llevar lo mejor posible, con el respaldo y el concurso de todas las fuerzas políticas que están en la Plataforma Unitaria y apoyándonos en el liderazgo de María Corina Machado”.

Edmundo González Urrutia a favor del diálogo

“Al chavismo no me gusta verlo como un enemigo sino como un adversario político”, explica, por lo tanto rechaza que vaya a haber un enfrentamiento entre bandos en las elecciones presidenciales. “Es nuestro interés no generar más polémica. Ser un país que mantenga la tradición que ya teníamos por muchos años, y que se asegure una transición pacífica para salir de este atolladero en el que estamos”, puntualiza.

“Es un adversario político con el que tendremos que sentarnos en algún momento a conversar”, agrega.

Edmundo González Urrutia habla de su campaña política

El candidato unitario indicó que «cada país tiene sus realidades. Esta es una campaña absolutamente inédita. Tenemos una coalición de partidos políticos que está dispuesta a avanzar en el respaldo público a esta candidatura y ya estamos alineados para iniciar esto muy pronto».

«Mi esfuerzo está alineado en el trabajo de organización, me reúno con fuerzas políticas, respaldos internacionales, programa de gobierno. A partir de muy pronto verás que los líderes de las otras organizaciones políticas van a estar recorriendo el país también. Es un esfuerzo conjunto. La Plataforma Unitaria la integran 10 organizaciones políticas y todas y cada una de ellas se ha sumado y va a sumarse. En los próximos días los vas a ver a todos en la calle», concluyó.

