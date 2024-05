RETACITOS #5May

- Publicidad -

Nuevamente las centrales sindicales y los trabajadores activos, jubilados y pensionados fuimos víctimas de un nuevo engaño, por parte del gobierno, quien nuevamente se hizo el loco baypaseó a la OIT y a la Comisión Tripartita y de nuevo hizo lo que le vino en gana con el salario mínimo de los trabajadores, que ahora va para tres años sin que se haya sometido a revisión y continúa estando en menos de 4 dólares al mes, cuando la Canasta Alimentaria del Cendas ya viaja por encima de los 530 dólares. Hasta última hora se tenía la esperanza al menos de unos 30 dólares del salario mínimo, incluso Así Venezuela tenía la esperanza de 200 dólares y la CTV admitió que los estudios realizados por sus técnicos decían que el gobierno tenía los recursos para este ajuste de UD$ 200 dólares pero el personaje de burló de todo el mundo y ahora la lucha debe continuar por la recuperación del salario de los trabajadores. Por supuesto el SM ni con el pétalo de una flor, mientras que el bono de guerra de 70 a 90 dólares y el bono alimentario sigue en 40$ para los empleados de la administración pública que son los que perciben estos montos, porque para los pensionados y jubilados no hay nada que celebrar, factura que debe quedar pendiente para el 28J, cuando se cobrará con creces. Ahora nos preguntamos, a qué viene la OIT si no toman en cuenta sus recomendaciones; la Comisión Tripartita brilla por su ausencia; los empleadores llegaron a hablar en algún momento de un SM de 110 dólares y el resto en bonificaciones y nadie le paró pelota. Se pensaba que por estar en medio de un año electoral, donde tradicionalmente se aumenta el gasto público, podría darse el aumento, pero los pocos recursos que dice el gobierno tener son para la campaña, de manera que seguiremos pasando roncha, al menos hasta que llegue el 28J, de allí en adelante ya veremos.

***

- Publicidad -

Más de lo mismo. Venezuela al igual que en el siglo XIX con la Guerra de Independencia entró tarde a ese siglo. En el siglo XX entró tarde con la Dictadura de Juan Vicente Gómez y el siglo XXI con esta mal llamada revolución, también estamos atrasados para estar a la par de otros países del mundo, hemos involucionado más de 30 años en todas las áreas de la sociedad, en educación, salud, infraestructura, electricidad, vialidad, parque automotor, tecnología, servicios básicos, calidad de vida etc. En lo relacionado con los Derechos Laborales se debe decir que no se escapa de este desastre revolucionario, llevando a nuestros trabajadores activos a un sistema de ESCLAVITUD LABORAL y a los jubilados y pensionados a casi su exterminio, manteniendo a la clase trabajadora en situación de indigencia. La nueva modalidad que unos llaman emprendimiento, en verdad es una forma de sobrevivencia, arreglando zapatos, limpiando casas, solares, vigilantes de autos en las calles, mototaxis, peluquero, cuidando enfermos etc., más por necesidad que por estar activo. Los trabajadores no tenemos nada que celebrar y ante otra burla más por parte del gobierno al dejar el salario congelado en 130 bs desde el 2022, lo que si debemos hacer es organizarnos para que en unidad salgamos este próximo 28 de julio a votar masivamente por el candidato de la unidad y así poder entrar por fin al Siglo XXI y darle un parao a las innumerables BURLAS de las que somos objeto por parte de este gobierno enemigo de la clase trabajadora. En Esta oportunidad la burla es contra la Mesa de Dialogo Social, se burló de las tres centrales allí presentes como la CTV. Así Venezuela, CGT; se burló de los pensionados, de los jubilados y no le prestó atención a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, así que seguimos con el mismo salario de hace dos años. Alberto Domínguez.

***

Muchos de los que pensaban que con la escogencia de Edmundo González Urrutia se produciría una desbandada en la Plataforma Unitaria Democrática; lamentablemente les ha salido el tiro por la culata debido a que todas las encuestas posterior a esta selección, evidencian que la intención del voto en la población no solamente se ha mantenido muy cerca del 80%, sino que en algunos casos ha crecido en algunas encuestas particulares hasta un 85% que se consolida en la medida en que el candidato se ha dejado ver, se ha escuchado en sus opiniones en los medios nacionales e internacionales que lo han entrevistado. En efecto, estamos en presencia de un hombre serio, ponderado, que no se le han subido los humos a la cabeza y que sabe que el camino a recorrer está lleno de obstáculos y que es una verdadera torpeza ponerse a creer que ya la batalla está ganada. Pero si lo del candidato no resulta lo suficientemente atractivo, no podemos olvidar que esta revolución ha acabado con este país, destruyó las industrias de la construcción, la automotriz, industrias básicas redujeron su producción a su mínima expresión y hasta la industria petrolera que era la tercera en el mundo, dejó de tener importancia no solo dentro de la OPEP, sino en el mercado mundial, recuperándose un poco con los conflictos bélicos internacionales, los sistemas como la educación y salud están en terapia intensiva. Y los servicios como los de agua, electricidad, gas doméstico, combustibles no vale la pena ni siquiera mencionar las cifras y la economía está de mal en peor, con muchas expectativas de crecimiento, pero dependiendo de factores externos que no dependen de la administración de turno. De allí que las razones para salir a votar el 28 de julio y cambiar de una vez por todas la dirección política que ha destruido a la Venezuela anterior a 1998, resultan más que sobranceros, sobre todo para quienes vivimos en la IV República, cundo con Bs. 100 se llenaba un carrito de CADA y sobraba, entre quienes no existe ninguna duda que no se puede seguir dando chance de que terminen de destruir al país.

- Publicidad -

***

Llega a nuestra mesa de redacción la información que en esta semana se realizó una activa y amplia reunión en una oficina de un conocido centro comercial adyacente al aeropuerto de La Carlota de Caracas. La misma contó con la presencia de destacados integrantes de los equipos asesores de campaña del candidato de la MUD Doctor Edmundo González. Se pudo saber a través de las notas recibidas que entre los temas abordados en agenda en dicha reunión y el que por su nivel de importancia tuvo mayor preeminencia fue el que tiene que ver con la conformación a nivel nacional de los equipos evaluadores para la conformación y consolidación de los comandos y comanditos que constituyen los 600k que tendrán la misión de cuidar y resguardar los votos sufragados emanados por los factores integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática. Para ello se tomaría la decisión –en consideración de la trascendencia del tema–, en designar a un responsable nacional con facultad de montar equipos regionales en calidad de veedores «incognitos» supervisores en toda la geografía estatal, municipal, parroquial etc, y quienes podrán incorporar a dichos equipos regionales a miembros de los partidos políticos e independientes que conforman la PUD y cuyo fin será el de evaluar el trabajo de verificación y confirmación de las denominadas plantillas del personal electoral que trabajarán como integrantes y testigos de mesa así como de los equipos designados en los centros de votación quienes tendrán la responsabilidad de defender cada uno de los votos. De fuentes internas de referido comando asesor se «deslizó el dato de que para Lara designarían a un ingeniero conocido como «Papillón», cuyo seudónimo es tomado por quienes lo conocen por su perseverancia y constancia en lograr sus objetivos (presumimos que sería por la determinación y arrojo que siempre demostró el famoso francés Henri Charrieri), que según cuentan, poco importa «llevarse por delante» a quien ó quienes no cumplan con su obligación pretendiendo meter «gato por liebre». Insistieron las fuentes en precisar que el hecho de haber responsabilizado en esta tarea al severo ingeniero «Papillón» obedeció a que todo eso viene dado por las informaciones obtenidas de la «mala fama» que ostentan algunos ó algunas en Lara en ofrecer «villas» a los comandos políticos con plantillas no verificables y engañosas con el ulterior interés y propósito de beneficiarse muy pocos de las ‘bondades logísticas» de las campañas electorales. Diera la impresión que llegará a la región larense el personaje de quien se espera tendrá el reto y misión de ponerle el «cascabel al gato» a tantos «avispados» que se venden como líderes o dirigentes que viven de la manipulación y la impostura. Prometieron dar a ésta sección el correo electrónico de este «oculto» e enigmático personaje para que a través del mismo puedan los opositores ofrecer sus denuncias, quejas y recomendaciones sobre los temas de la campaña electoral presidencial en el estado Lara los cuales serán tomados con absoluta y total confidencialidad en la seguridad de resguardar la fuente.

***

Si los integrantes de la Comisión de Inquisición del Gobierno supieran el enorme daño que le acaban de hacer al régimen, con la decisión de sacar del aire, después de 35 años a la emisora Radio Minuto “La Barquisimetana”, bajo la excusa que tenía la concesión vencida, situación en la que se encuentra la mayoría de las emisoras, salvo las andan en la “cuerda floja” con organización gremial que los agrupa. Se sabía de esta situación, pero además se conocía de las diversas gestiones realizadas para resolverla, pero la intención del régimen es mantener a todos los radiodifusores agarrados por las metras, no aprobándoles sus permisos y esto les da derecho a cerrarlas cuando no se estén portando como es debido. Con mucho sentimiento Walter Peña escribe que Minuto fue fundada un 14 de septiembre de 1989, y se convirtió en más que una emisora. Fue un testigo de nuestra historia, un confidente de nuestras alegrías y penas. Sus locutores, con sus voces cálidas y familiares, nos llevaron de la mano a través de los vaivenes de la vida. ¿Quién no recuerda esos programas matutinos que nos despertaban con noticias frescas y música que nos hacía tararear en la ducha? Pero hoy, el silencio se apodera de las ondas. La frecuencia 106.1 FM, que solía vibrar con la pasión de los comunicadores, ahora queda en silencio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alza su voz en denuncia, y nosotros, como oyentes, nos unimos a ese coro. La libertad de expresión está en peligro, y Radio Minuto es solo una de las víctimas de esta asfixia. El ex gobernador del estado Lara, Orlando Fernández Medina, nos recuerda que la emisora tenía vencida la licencia. Pero, ¿qué es una licencia frente a décadas de servicio a la comunidad? Radio Minuto no solo informaba, sino que también entretenía, educaba y conectaba. Era un faro en la oscuridad, un refugio para los solitarios y un punto de encuentro para todos. Es la undécima emisora que deja de emitir señal en Venezuela en lo que va del año 2024. Radio Cristal 610 AM, con 60 años de transmisión ininterrumpida, también apagó sus micrófonos recientemente. El país pierde voces, y nosotros perdemos parte de nuestra identidad. Hoy, al mirar los controles apagados y los estudios vacíos, recordamos a los locutores, a los técnicos, a los productores, a todos los que hicieron posible Radio Minuto. Su legado vive en nosotros, en las anécdotas compartidas, en las canciones que nos hicieron sonreír y en las noticias que nos mantuvieron alerta. Aunque el futuro parece incierto, seguimos creyendo en el poder de la palabra. Que otras voces se alzarán, que la verdad encontrará su camino y que la libertad de prensa prevalecerá. Porque, al final del día, somos una comunidad unida por las ondas invisibles que nos conectan. Gracias, Radio Minuto, por ser nuestra compañera fiel. Tu voz seguirá resonando en nuestros recuerdos y en nuestros corazones.

***

Pero lamentablemente la profunda crisis económica que vive el país, no solo la percibimos a diario los venezolanos, sino que instituciones como Provea, en su último informe presentado el 30 de abril expone: En el país se está profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona. Provea, en su Informe Anual 2023 número 35, advierte sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión de Nicolás Maduro, que ya suma 10 años en el poder. En el documento se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país, la ONG denuncia que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona. Provea subraya que estos resultados son el producto de un modelo económico y social excluyente y de una gestión gubernamental que ha fallado en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, una “década oscura” de empobrecimiento y represión en el país. Frente a estas circunstancias, la organización no gubernamental señala que hay un país que no se cansa de levantarse ni de luchar “un país que aspira caminar hacia un progreso sustentado en el trabajo y en un Estado que garantice sus derechos políticos, sus derechos económicos y sus derechos sociales”.

C O R T I C O S

Todas las intervenciones que hemos revisado de entrevistas y mensajes en medios y Redes Sociales de estás bellezas que ves con frecuencia, intentan invisibilizar el nombre de María Corina Machado. Son estos mismos que la gente rechaza y se juntaron para seguir intentando engañar a la gente. La cuestión es que la gente ya no cae ni cree los cuentos de esta gente. Podemos ver por ejemplo la declaración de un reciente vídeo: una narrativa que no conecta con la gente que no motiva, los mismos de siempre. Qué tipo de política hacen una gente que dicen que apoyan a Edmundo González pero niegan a María Corina? Uno se da cuenta que están pensando es en el 2025, desde ahorita. No vimos a la reprentación de la Plataforma Unitaria Democrática, tampoco vimos a la gente de Vente Venezuela. ¿Acaso no fueron invitados? ¿Entonces como con el mayor descaro hablan de unidad? ¿Pretenden desconocer que el 22O existió?

Vistas estas circunstancias es por lo que la semana pasada, en esta misma sección, expresamos que nos gustaría ver por escrito, un compromiso de los principales dirigentes políticos de la región, quienes el día de la escogencia de Edmundo González Urrutia, se rasgan las vestiduras, anunciando las abiertas disposiciones y la intención de luchar en todos los terrenos por esta candidatura, pero como lo mencionamos en esa oportunidad, las palabras se las lleva el viento , así que hay que asentarlo y dejarlo en negritas, ya que así es más fácil que en cualquier momento se les pueda restregar en la cara y decirles que tienen un doble discurso. No quisiéramos más que estar equivocados, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es una tarea para la PUD que en estos momento coordina, hasta el mes de junio, la Lic. Marisol Bustamante, por si a alguno se le ha olvidado.

Por cierto, aseguran que el coordinador de la campaña de Vente Venezuela en Lara, dizque debe estar llegando a Barquisimeto, luego de un viaje por el exterior, ya que la avisaron que había gente que se estaba moviendo muy fuerte a nivel político incluso en el ámbito caraqueño, para “serrucharle” el piso. Menos mal que el personaje escucho el mensaje y decidió devolverse a defender su coroto, porque no tendrá mucho burdel político, como creen muchos, pero de pendejuano no tiene nada.

Uno de los factores de los que muy pocos se ocupan y del cual depende el éxito o el fracaso en las elecciones presidenciales, tiene que ver con los famosos testigos de mesas, se debe acabar con la etapa del amiguismo, del compadrismo, debe ser gente muy seria, preparada adecuadamente, con una logística impecable en cuanto a su atención y requerimientos, ya que no se le puede pedir a un cristiano que tiene que estar desde las seis de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche, atención absoluta cuando no se le ha alimentado bien, no se le han atendido a sus requerimientos. Todos los partidos deben comprometerse a atender a esta gente, no es ofrecer dinero que no tienen, sino tenerlo disponible para el momento de las elecciones. Si no pregúntenle al Sargento de Nirgua cuanto le costó esta situación, luego que se daba como un hecho que no perdería la gobernación, pasado el tiempo, se admitieron los errores y las fallas, así que esta situación no se debe repetir el 28J.

Todos los vecinos de Palavecino comienzan a preguntarse qué papel está cumpliendo el burgomaestre electo en este municipio, con el objetivo claro, preciso y concreto de que su trabajo estaría orientado a mejorar las condiciones de vida de la comunidad; pero el tiempo sigue pasando las calles y avenidas intransitables debido a que están llenas de huecos, la basura la tiran en cualquier esquina y cuando caen cuatro gotas de lluvia, las gente de las urbanizaciones comienzan a rezar, debido a las torrenteras y a las numerosas quebradas que bajan de Terepaima y que muchas veces se desbordan y causan estragos, mientras que el Alcalde, bien gracias mientras padece la comunidad de Cabudare y zonas aledañas.

Las autoridades sanitarias de todo el país están que se jalan los pelos, porque aun cuando no existe mucha información, se ha venido denunciando, a lo largo y ancho del país, especialmente en pueblos lejanos del interior, como enfermedades endémicas como El Paludismo o malaria, Dengue, Leishmaniasis, oncocercosis, Lepra, Difteria, Sarampión y Viruela y al parecer esto tiene mucho que ver con el descuido en los programas de vacunación y a la poca asignación de recursos presupuestarios para estos planes de salud regional, recursos que se comienzan a mover, cuando se denuncia la presencia de alguno de estos males, entonces sí todo el mundo.

Todo el mundo ha comenzado a preguntarse qué estarán tramando los muchachones del oficialismo, cuando ya Dios Diablo a Caballo ha empezado a decir en su programa y en los medios de comunicación, que la oposición cantará “fraude” en las elecciones del 28J y como ya nos tienen acostumbrados a estos “triunfos” tan “raros” y sorpresivos, que estamos pensando que con un rechazo del candidato oficial superior al 80% no les va a resultar nada fácil manipular las cifras y es muy probable que Edmundo, con MCM salgan a la calle a cobrar, pero de todas todas hay que estar muy pendientes, porque el principal el enemigo lo tenemos en la directiva del CNE, así que adivina adivinador.

Ya los rojos rojitos andan vueltos locos tratando de cortarle la cabeza al Gobernador de Miranda, Hector Rodriguez, ya que cometió la torpeza de convocar a un acto de siembra de un árbol y esto lo están viendo con la posibilidad de que en un futuro, este sea al sucesor del inquilino temporal de Miraflores, de manera que hay que cerrarle el camino. La persecución contra todos los que asistieron a este evento, ha sido bestial, aun cuando se trata de un acto cívico que nada tiene de político, así que las cosas andan de mal en peor en la organización, ya que el gober que este dentro del régimen, sabe lo debilucho que se encuentra y de repente ha sacado sus cuentas y piensa que puede alcanzar algún prestigio, con miras al futuro del PSUV.

Aseguran que en Mercabar, el segundo frente del “precursor” es la que manda más que un dinamo nuevo, de paso dizque esta llamando a los trabajadores a ser reenganchados para negociar, ofreciéndoles villas y castillos, pero al parecer esto es puro bluf, ya que no tiene facultades para tomar decisiones, de manera que al final del cuento, después que renuncien los trabajadores no les pagan en el arreglo, los trabajadores del mercado se quedan ensartados, así que tienen que andar mosca con las actuaciones de esta fémina, que no vuela porque se tropieza con los cables. Los trabajadores siguen desatendidos por el precursor, no quiere sabe nada de ellos, no les han cumplido. Aseguran que en la Inspectoría del Trabajo están Ricardo y Rubiño, que dizque son fichas de Wuicho y son la piedra de tranca que tienen los trabajadores en Mercabar para que los tengan en cuenta.

Cada año que transcurre todas las personas que pasan por el lugar se preguntan ¿Hasta cuándo van a mantener ese permanente monumento a la desidia , a la indiferencia, a la ineficacia administrativa representadas por las ya famosas Torres de El Sisal”. Ya hemos perdido la cuenta de los gobiernos que han pasado y ellas siguen siendo en lugar favorito de los suicidas de Barquisimeto. Alguien se habrá puesto a meditar sobre el gran número de familias que allí pudieran ubicarse si la Gran Misión Vivienda se hubiese ocupado de concluir los edificios. La verdad que nunca entendimos las razones esgrimidas como excusas para sacarle el cuerpo a semejante compromiso. ¿Por qué no se Autoriza su demolición y construir en su lugar una escuela, un liceo o un centro de salud?.

Los hermanos colombianos que hacen postgrado en Anestesiología, dicen que deben pagar unos 12 mil $ americanos, lo curioso es que se desconoce a donde van a parar estos ingresos. Ya que estas oferta de estudios fue realizada por el hospital central Antonio Maria Pineda con la Universidad Lisandro Alvarado, luego de esto son seleccionados, acá según cuentan las malas lenguas del centro de salud, que una dama quien esta buchona, por acomodar la nota de los exámenes a uno que otro médico del vecino país, quienes aparentemente tiene prioridad por encima de los venezolanos.

Se reportan los asiduos cuidadores del vetusto «Ayacucho» expresando en ésta ocasión que voltearon la mirada de la «casa azul» hacia la «casa blanca» comentando que «luego de estar por fuera de toda responsabilidad partidista a cuya ausencia, a decir del «inestable» guachiman, que la misma obedeció a un alejamiento forzoso ordenado «desde arriba» que «limitó» las responsabilidades partidistas y que habría presuntamente obedecido a sus constantes «imprudencias’ verbales públicas, reaparición en la escena nuevamente la «girasolera de los olores aromáticos». Expresan «que el «colega cuidador» de la amplia sede política», insisten los «ayacucheros», «que ahora en época de campaña se les conocen como los (as) integrantes del «tren de las derrotas». Ahora resulta que a la mencionada «misia» se le ha dado por decir en las diferentes «asambleas itinerantes» a las que asiste y en reuniones de la PUD-parroquiales y despotricar de la ingeniero MCM, indicando que la «señora» «ha pasado a un segundo plano expresando igualmente de la perdida de su liderazgo. Que tuvo su momento en las primarias y que igual que ayer, próximamente será juzgada» (???)». A decir de los cuidadores «luce nuevamente como inminente que nuevamente la «enfríen» por «imprudente» y falta de tacto a lo que se le suma que se ha dado a la tarea de comentar abiertamente de la intención del «Inefable» de andar afanosamente buscando conquistar la conducción en coordinar el comando de campaña del candidato presidencial Edmundo González Urrutia para lo cual ha ofrecido y extendido invitaciones a comidas y bebidas a los miembros integrantes de la PUD-LARA en su apartamento para convencerlos de su propósito. Por lo que se ha oído en los corrillos políticos, esa pretensión no tendría ninguna posibilidad», «destruyendo no se construye la unidad» concluyen los «placeros».

Un gran malestar produjo en el seno del alto gobierno, a pesar de lo edulcorado del texto, el comunicado que envió a los medios Fedecamaras sobre la Ley de Protección a las Pensiones, aseguran que algunas funcionarias casi se trepaban por las paredes del Palacio y hasta lo calificaron como una declaración de guerra, de todas manera allí está plasmado lo que opinan los empresarios de la norma propuesta que como acaba de corroborar José Guerra es un nuevo impuesto de 15% y será trasladado a los precios de los bienes y servicios.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí