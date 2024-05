Manuel Sutherlaand: Venezuela tiene una represión salarial muy fuerte y una política de exterminio del salario #6May 

- Publicidad -

Venezuela tiene una represión salarial muy fuerte y una política de exterminio del salario, por decirlo de alguna manera, teniendo el país el cuarto salario más bajo del mundo y el tema de la bonificación es bastante mentirosa, advierte el economista, Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera.

Advierte que esto ha hecho que la demanda solvente sea realmente muy débil y muchas de las mercancías que están pululando por los anaqueles tengan tiempo en los anaqueles, hay poca demanda y eso hace que la economía tenga problemas de crecimiento importantes.

Recuerda que después de la crisis que hemos tenido entre el 2013 y 2021, la economía según el OVF ha crecido en un 2% o 1,7% en los últimos trimestres lo cual es muy poquito, lo que tiene que ver con la represión salarial, admite que Venezuela la inflación ha disminuido de manera importante, pero de hecho a costa del crecimiento, señalando que Venezuela necesita un crecimiento especular para que pueda recuperarse.

Admite que el gobierno no quiso agarrarse a ninguna metodología para aumentar el salario, los sindicalistas chavistas dijeron que eso estaría en manos del Ejecutivo y que decidiría por su cuenta; dijo que antes advirtió que se mantendría la política de bonificación| sin tocar el salario.

El gobierno justifica la restricción salarial debido al aumento que genera el salario mínimo para dar bonos para maestros, profesores, médicos etc. Si el gobierno hubiese aumentado a 200 dólares, hubiese tenido que pagar 2.000 dólares a los maestros y no tiene los recursos para hacerlo, afirmando que el gobierno continuará con la bonificación salarial y no habrá aumento del salario mínimo.

Admite que este año no habrá una gran expansión del gasto público, por cuanto el gobierno está a en serias dificultades y hay bastante poco capital para gastar, las exportaciones han bajado bastante y el gobierno tiene muy poca maniobra del gasto, a menos que recurra a la emisión de dinero sin respaldo, pero esto haría que la inflación saltó de golpe, va a haber menos dólares en el mercado cambiario y como ya el tipo de cambio está muy sobrevaluado, la mayoría de las personas tiene expectativas sobre una devaluación, el tipo de cambio está en riesgo de subir bastante.

“Por eso es que creo que no va a haber esa expansión electoral mágica y tampoco he visto mucho entusiasmo electoral y político en las bases del gobierno, que es el empleado público, el que tiene más cerca para ellos influir y la política salarial contra el empleado público ha sido destructiva y nefasta y le ha quitado casi toda la posibilidad de apoyo a su gobierno, mucha gente va a las marchas con una especie de cierta obligación, dijo en Fedecámaras Radio.

