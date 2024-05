FOTOS | Barquisimeto es sede del Festival Nacional Escolar de Ajedrez FVA 2024 #11May

- Publicidad -

Barquisimeto es sede del Festival Nacional Escolar de Ajedrez FVA 2024 que se desarrolla en un reconocido hotel al este de la ciudad. Los jóvenes atletas participan en este evento organizado por la Federación Nacional de Ajedrez, que busca definir al campeón que participará en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez.

Este prestigioso evento, organizado por la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), se desarrolla desde el pasado 9 de mayo y culminará el sábado 11, con la coronación de los nuevos campeones nacionales.

- Publicidad -

Festival Nacional de Ajedrez

El evento, organizado por la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), reúne a jóvenes promesas del ajedrez en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, tanto en masculino como femenino.

El Festival Nacional de Ajedrez Escolar FVA 2024 se caracteriza por su formato de siete rondas bajo el sistema suizo, donde cada jugador se enfrenta a un oponente de similar nivel en cada ronda. Las partidas, que se juegan a ritmo clásico de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugador, exigen concentración, estrategia y un dominio impecable del juego.

«Es una modalidad clásica y el jugador puede rendirse o culminar todo su tiempo», indicó Gómez.

Jóvenes compiten por Pre Olímpico

Para algunos de estos jóvenes ajedrecistas, este festival representa más que una simple competencia. Entre ellos se encuentra la candidata a maestra Clara Peña González, representante del estado Lara, quien busca obtener el cupo para las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez que se celebrarán en Budapest, Hungría, entre el 10 y el 23 de septiembre de este año.

Más allá de la competencia por el cupo Olímpico, el Festival Nacional de Ajedrez Escolar FVA 2024 tiene como objetivo principal fomentar la práctica del ajedrez entre los jóvenes venezolanos.

Un evento que promueve el ajedrez en Venezuela

El Árbitro Internacional Alexis Gómez, Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado Lara, destacó la importancia del evento para el desarrollo del ajedrez en la región y el país. El Festival Nacional de Ajedrez Escolar FVA 2024 culminará el sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde, con la premiación de los ganadores en cada categoría.

En el Festival Nacional de Ajedrez Escolar 2024 están participando 100 atletas provenientes de 18 clubes que forman parte de la Asociación del estado Lara, de los municipios Crespo, Palavecino, Jiménez Morán, Andrés Eloy Blanco e Iribarren. El estado Lara cuenta con más de 300 atletas entre activos y jugadores inactivos, señaló Gómez.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí