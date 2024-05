Centenario de Kafka en la Feria del Libro de Buenos Aires

- Publicidad -

Por: Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

La 48.° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, definida como una “ciudad de libros”, repartida en más de 45,000 metros cuadrados, alberga expositores de más de 40 países y cerca de 1,500 propuestas culturales, entre ellas, la muestra de afiches Komplett Kafka (Completamente Kafka) que se basa en la biografía ilustrada de Franz Kafka, una de las voces literarias más reconocidas del mundo.

La biografía es autoría del artista Nicolas Mahler: «Nacido en 1969, vive y trabaja como dibujante de cómics e ilustrador en Viena. Sus cómics y viñetas se publican en periódicos y revistas como Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung y Titanic. Ha recibido varios galardones por su extensa obra, entre ellos el Premio Max y Moritz al «Mejor dibujante de cómic en lengua alemana» en 2010, el Premio Literaturhäuser en 2015 y el Premio Sondermann en 2019″. (Fuente: Goethe-Institut)

La muestra refleja la vida y el pensamiento del célebre autor, en el contexto del Año Kafka 2024. Se podrá apreciar hasta el 13 de mayo, cuando culmine la Feria de Libro de Buenos Aires (Argentina).

Es una iniciativa del Goethe-Institut de Buenos Aires, en cooperación con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), las embajadas de Austria y República Checa, la Cátedra Libre Walter Benjamin y la Fundación El Libro, entidad responsable de organizar la FIL Buenos Aires: tres semanas durante las cuales reciben más de un millón de lectores y a 12,000 profesionales del libro. En esta ocasión, con Lisboa como Ciudad Invitada de Honor.

Un siglo para conmemorar

En esta “ciudad de libros” cuya primera edición se celebró en 1975, es posible conocer elementos íntimos del autor, quien nació en Praga en 1883 y murió en Kierling (Austria) en 1924.

Prosa y dibujo son conectores en la biografía ilustrada de Nicolas Mahler sobre Kafka y que dan origen a esta muestra que se concibió gracias a la colaboración entre el Goethe-Institut y el Literaturhaus Stuttgart. Estará de gira por diferentes ciudades.

La obra de Mahler fue publicada por la editorial alemana Suhrkamp en 2023 en homenaje a Kafka, autor de obras como El proceso o La metamorfosis, también un apasionado del dibujo.

De hecho, le escribirá a su prometida Felice Bauer, en el año 1913: “Fui alguna vez un gran dibujante”.

Mahler en entrevista con Ulrich Fügener, del Goethe-Institut de Lyon, reconoce que siempre, cuando reseñaban sus libros de ilustraciones, las comparaban con los dibujos de Kafka: “Yo no me preocupé de profundizar en el asunto, aunque sí conocía los dibujos de Kafka por las cubiertas de los libros. Sus dibujos me parecieron siempre muy buenos, muy sencillos y precisos. Por supuesto es posible ver semejanzas, ya que se trata de figuras esquemáticas, sin gestualidad. No fue hasta mi trabajo en la biografía de Kafka cuando fui de verdad consciente de las semejanzas, y fue una gran alegría jugar con ellas”.

Kafka: su historia en la historia

La exposición organizada por el Goethe Institut Buenos Aires recuerda en su presentación que Kafka “trabajó en compañías de seguros, escribió en lengua alemana y hubiera preferido que muchas de sus obras fueran destruidas. Hoy sus textos se cuentan entre los clásicos de la literatura universal”.

Mahler establece una comparación entre la vida del escritor, y los pensamientos que reflejan ese estar en el mundo, y además los representa en dibujos.

Por ejemplo, bajo el título En la borra del lamento, relata Mahler en tono biográfico:

“A mediados de sus veinte Kafka ahora es doctor en abogacía, comienza a trabajar para compañías de seguros. Allí, entre otras cosas, se dedica a la norma de prevención de accidentes con cepilladoras de madera”.

De esta forma hablará el escritor:

“Solo conozco, incidentalmente, aquello que se encuentra arriba; abajo no intuyo sino cosas horrorosas”. Carta a Felice Bauer, 3 de diciembre de 1912

Otro ejemplo de este “hurgar” en vida y memoria, esta vez Mahler lo denomina En el cuartel general del bullicio:

“Después del trabajo de oficina, cambia de escritorio: en casa, en su habitación, se vuelca a sus propios textos. Pero allí, apresado entre el dormitorio paterno y el salón, no encuentra tranquilidad”.

¿Cómo expresa Kafka esta tensión?:

Quiero escribir, con un constante temblor en la frente. En mi habitación, me encuentro en el cuartel general del bullicio de todo el departamento. Diario, 5 de noviembre de 1911

De todo lo que he escrito solo valen los libros: Condena, Fogonero, Metamorfosis, Colonia penitenciaria, médico rural y el relato:Artista del hambre. Disposición testamentaria, 29 de noviembre de 1922

Todo lo demás, afirma Mahler, es publicado contra su voluntad y por iniciativa de su amigo, el escritor Max Brod, de forma póstuma.

El biógrafo aborda la relación del autor con libros emblemáticos.

La metamorfosis: “Cuando una mañana Gregor Samsa despertó de un sueño intranquilo se encontró en la cama transformado en un inmenso insecto”.

«Kafka temía fuertemente por el diseño que pudiera llevar en tapa el libro con su relato. La metamorfosis. Con justa razón sospechaba que el ilustrador a cargo podría proponerse dibujar el escarabajo», escribe Mahler.

No se puede dibujar el insecto mismo. Ni siquiera se lo puede mostrar a distancia, le escribe Kafka a su editor Kurt Wolff.

El autor murió a los 40 años de tuberculosis

“Al final ya no puede ingerir alimentos, ni hablar. Ya solo se comunica mediante hojas de diálogo manuscritas que entrega a su interlocutor”.

Una frase cierra la muestra e invoca la dimensión de esta vida entre certezas e incertidumbres que se puede conocer en esta muestra en la “ciudad de libros” que es la FIL de Buenos Aires:

Todas las penurias de mi vida provienen de cartas o de la posibilidad de escribir cartas. Carta a Milena, marzo de 1922.

No se pierda Komplett Kafka. Tampoco la FIL de Buenos Aires ni la aventura de recorrer la capital argentina: los libros siempre lo hacen posible.

