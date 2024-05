Felipe González: los venezolanos están obligados a renunciar a los rencores acumulados #13May

- Publicidad -

El expresidente de España, Felipe González, señaló que es necesario ejecutar un pacto que lleve adelante una transición en Venezuela lo más ordenada y pacífica posible.

Durante la presentación del libro del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, indicó que el país debe renunciar a los rencores acumulados.

- Publicidad -

“Venezuela tiene inmensos recursos, con un futuro extraordinario, habrá que trabajar una transición en la que habrá, dolorosamente, que renunciar a los rencores acumulados, lo digo con dolor, pero será necesario ejecutar un pacto para llevar adelante una transición lo más ordenada y pacífica posible, Venezuela lo tiene todo para salir adelante”, manifestó.

“Venezuela tiene una ventaja muy grande, es que en Venezuela ningún tirano se atreve a decir que gobierna sin someterse a realizar a elecciones y por eso la gran oportunidad de triunfar el próximo 28 de julio porque la derrota de Maduro está Madura”, expresó.

Por otra parte, sostuvo que Antonio Ledezma presenta en su libro potenciales naturales extraordinarios que posee Venezuela.

“Antonio Ledezma ha cruzado los cables y nos habla de ambiente y nos presenta este libro esperanzador sobre los potenciales naturales extraordinarios que posee Venezuela”.

Mi compromiso con Venezuela no es racional

“Le dedico mucho tiempo a Venezuela, por eso en las últimas horas he visto las últimas informaciones y constato que Edmundo Gonzalez tiene una ventaja de más de 40 puntos en los estudios de opinión recientes, que no está nada mal, para empezar si nos atenemos que apenas comienza a correr su nombre”, fue lo que expresó Felipe González al momento de dirigir unas palabras en el acto de presentación del libro de Antonio Ledezma.

El exmandatario resaltó que “el empuje de María Corina Machado” es transversal porque provoca un escenario nuevo, llevando implícito la concordia para empujar una transición.

“Sabiendo que desde la tiranía del Tirano banderas, los tiranos son arbitrarios, se caracterizan por no tener reglas ni respetar ni respetar nada, en Venezuela no han respetado sino violado los derechos humanos, que es un pilar fundamental del Estado de Derecho, las dictaduras no son predecibles, no son nada eficientes, oscuras, pero ante eso Venezuela está en un momento muy interesante, probablemente en un momento histórico largamente esperado, sabemos que la revolución ha sido “revolución” más destrucción, esa fortuna robada difícilmente se recuperará, pero Venezuela como país si se va a recuperar y tener en cuenta el paisaje y el paisanaje para avanzar hacia ese futuro promisorio, hay que gobernar mirando a la cara de los venezolanos, movilizándose, y con estas ideas que introduce Antoni Ledezma, poniendo el problema medioambiental en el centro del debate es muy relevante, ese tema ambientalista lo hemos estudiado, y hemos presentado ideas para que los gobiernos lo analicen y vean cómo aplican esas políticas ambientales, a sabiendas de que el petróleo seguirá siendo un factor importante en las economías para poder producir nuevos recursos energéticos”.

El expresidente González, continuó: “Venezuela es un país bendito, los malditos son los tiranos, Venezuela tiene inmensos recursos, con un futuro extraordinario, habrá que trabajar una transición en la que habrá, dolorosamente, que renunciar a los rencores acumulados, lo digo con dolor, pero será necesario ejecutar un pacto para llevar adelante una transición lo más ordenada y pacífica posible y definitivamente restaurar los valores democráticos, aprovechar las inmensas potencialidades que tiene ese gran país, porque Venezuela lo tiene todo, y una ventaja muy grande es que en Venezuela ningún tirano se atreve a decir que gobierna sin someterse a realizar a elecciones y por eso la gran oportunidad de triunfar el próximo 28 de julio porque la derrota de maduro está Madura”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí