OPINIÓN Caleidoscopio: Bebé Reno #13May

Bebé Reno

(Baby Reindeer)

(Director: Richard Gadd)

Si, al comienzo la única forma de definir en una palabra a Bebé Reno es: perturbadora. Y si bien en muchos momentos se hace muy difícil de ver, en última instancia vence el privilegio de acompañar a Donny Donn en su intento de darle sentido a quien es, es un apoyo terapéutico digamos a distancia del yo como televidente y de intentar ver los siete capítulos, y en medio de ello, auto adentrarnos en nuestra vida, en esos espacios vividos donde nos sentimos engañados, acosados, manipulados, con miedo a dejar o nos dejen. Bebe Reno es un film diferente e inquietante.

Es una serie británica de drama oscuro, basada en la vida real del protagonista y su escritor Richard Gadd (Donny Dunn); trata sobre un cómico que en apuros tiene un gesto amable con una mujer vulnerable, desencadenado con ello una obsesión enfermiza que amenaza con destrozar la vida de ambos. Es una complicada exploración de un tema oscuro que no se anduvo con rodeos en mostrárnoslos.

Se trata de un relato enredado, reflexivo y profundo que le dejará más preocupado que complacido. En más de una ocasión, sobre todo en los primeros tres capítulos, se preguntara: ¿por qué el protagonista necesita sufrir tanto en esa búsqueda de querer triunfar? ¿Por qué no huye? ¿Por qué no se aleja? En una escena Donny se auto dice: “amaba más odiarme, que amarme a mí mismo” revelándonos una dinámica interna compleja y conflictiva que luego en el capítulo cuatro usted comprenderá la raíz de su lucha del sí pero no. De su autoflagelación.

En estos tiempos donde la necesidad de éxito y de demostrar es más importante que sentir plenitud interna, donde en redes sociales constantemente nos invitan a vivir como y para los demás; Bebe Reno deja unos mensajes que son necesario descifrar en medio de la angustia de la narración, como esa ambición de Donny para saciar su propia necesidad narcisista de poder y que lo reconozcan lo lleva a persistir donde le hacen daño. Donde la intensa necesidad de aprobación y atención atraen a abusadores que aprovechan esa vulnerabilidad para generar dependencia y al final un sufrimiento tóxico.

En su investigación: “El acoso psicológico y sus dinámicas” el psiquiatra de José Luis González de Riviera, director del Instituto de Psicoterapia de Madrid y autor de 18 libros sobre el tema nos dice que “el comportamiento de la persona acosadora está motivado por las carencias personales y busca cubrir desesperadamente”, en el caso del film, una escena donde Donny sigue a Martha para saber si es verdad es una gran abogada y estable económicamente se da cuenta que vive en un estado de insalubridad dantesco, de soledad y monotonía marchita, es decir, siguiendo con el análisis del psiquiatra, la persona que ejerce un acoso u hostigamiento suele esconderse una personalidad inundada de miedos e inseguridades respecto al ejercicio de su propia sentimiento de valía. Conocer estas dos características, si usted está pasando por un proceso similar, le ayudarán a enfrentar y denunciar sin miedo su situación, dos acciones que indican todos los estudios sobre el acoso: denunciar pues detrás de ese supuesto amedrentamiento y chantaje se esconde un miedo terrible de parte del acosador. Denuncie.

El abuso deja huella. Especialmente el abuso que se repite con promesas. El Psiquiatra Gonzales en su investigación antes señalada enfatiza que “todo acoso comienza con la percepción que el otro siente lo que yo siento”, y desde allí se genera todas una reacciones digamos equivocadas, me miró, me respondió rápido, me dejo en visto quiere decir no le importo, la búsqueda constante de que me acepten, aprueben y quieran, creer sentir que el otro siento igual que yo, y si le agregamos el hecho del narcisismo y baja autoestima comunes de los tiempos de hoy, reconocemos entonces por qué nos inventamos extrañas historias luego de un like, unas gracias, una atención bonita, creo acá está el éxito de esta serie con un relato brillante y estremecedor del acoso, victimización y confusión, pues surge en medio de un mundo que hoy necesita mucha nutrición emocional, pero positiva.

Fritz Márquez

@fritzmarquez360

