Cepaz: Flujo de migrantes venezolanos en América dependerá de las presidenciales #15May

«La necesidad es el motor que impulsa todo esto. Necesidad de seguridad, de alimentos, de salud… Uno quiere buscar otra vida, pero no lo permiten. La mayoría tiene pasaporte, pero de qué sirve si eso no da las visas, no dejan entrar a los países. Te obligan a viajar por la selva cuando podrían evitar (eso) si dieran permisos o salvoconductos», se lee en un testimonio recopilado por Cepaz.