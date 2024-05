OPINIÓN Pierina de Bayer, la carcelera #15May

- Publicidad -

Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen.

Proverbios 28:9-13

Del poema “verdades amargas«.- ¿Amigos? es mentira, no hay amigos, la verdadera amistad es ilusión, ella cambia, se aleja y reaparece, con los giros que da la situación. En este laberinto de la vida donde tanto domina la maldad, todo tiene su precio estipulado, amores, parentesco y amistad. Cuando veo en mi paso tanta infamia, manchándome la planta de tanto lodo, ganas me dan de maldecir la vida, ganas me dan de maldecirlo todo…

Aunque usted no lo crea.- Tal como si se tratase de un caso de Ripley ‘s, en efecto, Pierina de Bayer al igual que sus antecesores han hecho del departamento de disciplina de la institución “un negocio ilícito”. Si no entras a la entrevista con ella con un queso en la mano – y me refiero a un queso y me refiero a coimas –, entonces tristemente estás sancionado y lo más seguro es que no haya llanto que Pierina de Bayer perdone, al menos que te enjugues las lágrimas con dólares y se los entregues y le mojes las manos a ella o a sus testaferros. No ha sido precisamente por sana y derecha ética y moralmente, la razón por la cual Pierina de Bayer se ha mantenido en ese cargo sin ser plaza nativa de la institución. Porque ha sido indignamente su extrañeza ética y moral, lo que la ha atornillado en ese puesto, desde donde logra obtener ingentes ganancias ilícitas en dólares y puede callar bocas con billetes verdes. ¿Por cuales razones nobles no envían a Pierina de Bayer a su sitio de origen?

Un juramento en vano.- El propio Alfonso Capone, apodado “Scarface”; quien para eludir la justicia, lo cual no consiguió, se atrevió a jurar que colocaba a Dios como testigo de que él era inocente de lo que se le imputaba. ¡Vaya caradura la de Al Capone!. Si un delincuente de esta calaña, ante el temor de verse tras las rejas fue capaz de invocar falsamente a un Dios verdadero para distraer a la justicia y a la sociedad sobre lo que era público, notorio y comunicacional, pues se trataba de uno de los peores criminales buscados por la justicia en aquella época. Entonces nada distinto podemos esperar de gente que quiere seguir de bajo perfil y que no desea por obvias razones que se divulgue nada incómodo de ella y menos de sus incorrecciones éticas, e ilicitudes. El caso es que según la frase: “El que nada debe nada teme»; una persona cumplidora de su deber, respetuosa de la ley y de las normas que regulan su actividad, no debe tener motivos para preocuparse por la existencia de organismos que la puedan vigilar, investigar o juzgar; como tampoco de los medios de comunicación o de las redes sociales, que expongan su conducta «non sancta», ni de lo que hace enconchada en el sitio donde se burla de las leyes y peor aún, ¿por qué sentir un mini infarto cuando se toma para sí, lo que cree y sabe que la inculpa, experimentando un ataque de pánico, porque la van a poner al descubierto?

La institución no es una cárcel.- No se trata de una prisión, pero se comporta corruptamente tal cual una cárcel de un mundo aberrante. Ya que el sistema disciplinario intramuros es manejado con los criterios propios de un perverso y maligno carcelero y con las inauditas formas de corrupción actuales. La corrupción en el sistema disciplinario en la institución es un problema que suele ser ignorado en los análisis de los derechos humanos de los usuarios. El porcentaje de usuarios víctimas de actos de corrupción en las etapas del proceso desde su ingreso hasta su egreso es alarmante. Desde que Pierina de Bayer se instaló, se ha incrementado la victimización de los usuarios en los procesos disciplinarios que están hasta los tuétanos envenenados por actos de corrupción. Dicho de otro modo, para provecho y enriquecimiento ilegal e ilegítimo de Pierina de Bayer y su equipo, en cuestión de corrupción disciplinaria los niveles han aumentado de manera espeluznante en lo que constituye el movimiento delictual e insano más bestial de extorsiones y coimas a los usuarios que se haya registrado en la vida de esta institución.

Con todas las corruptelas propias de una cárcel.- Hagamos cuenta que la institución es una cárcel, que no lo es, pero en cuestiones disciplinarias se despliega como tal , por lo que es menester analizar las cifras en procedimientos de similar naturaleza que en una cárcel. Desde que se instaló la nueva directiva, y no olvidemos que Pierina de Bayer viene del equipo saliente; se estima que 55.3% de los usuarios pagó dentro de la institución en los últimos 12 meses por el pase de lista; tener aparatos electrónicos (43.2%); cambio de celda o ambiente (34%); tener agua potable (31.9%); recibir medicamentos (30%); tener una cama o colchoneta (28.3%); tener acceso a un teléfono (24.3%); salir al patio de visita (22.1%); acceder a visita íntima (21.9%); acceder a servicios médicos (18.3%); y protección (8.4%). El 96.4% de los usuarios que pagó por un servicio, beneficio o por una autorización de Pierina de Bayer, en la institución entre agosto de 2023 y lo que va de 2024, y no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, de ellos 33.6% no denunció por considerar que la corrupción es una práctica común. Y los que denuncian no son escuchados. También la encuesta nos indica que (aumentó) la población sometida a procesos disciplinarios, porque Pierina de Bayer y su equipo de truanes, hacen expedientes por “marisqueras”, por tonterías y a los cuales les inyectan y sustentan con mentiras y perversiones para alarmar a los usuarios y hacer que estos accedan a pagar las extorsiones so pena de ser sancionados caprichosamente por todo el equipo corrupto de Pierina de Bayer y sus sabuesos, donde cada cual quiere su parte del botín. Por lo que Pierina de Bayer cada día se enriquece en dólares ilícitamente por efecto del miedo y del terror que infunde a los usuarios porque si no pagan, se les amenaza con aperturarles un expediente para un proceso disciplinario que terminaría con sus aspiraciones dentro de la institución. Esto nos advierte que debe haber un cambio significativo y expedito en la implementación de las causas de los procesos disciplinarios y una remoción de las personas a quienes hasta ahora les incumbe o tienen la competencia asignada para abrir y fundamentar los procesos disciplinarios en contra de los usuarios.

Procedimientos disciplinarios amañados.- Otro elemento atribuible a la crueldad de carácter y de la corrupción de Pierina de Bayer, es que por miedo se redujo el porcentaje de usuarios que denuncian que su proceso disciplinario es ilegal. Se indica que el 44% de la población de usuarios no denuncia que está siendo sometido a un procedimiento disciplinario injustamente. “Al comparar con la gestión anterior se observa un aumento en la población que menciona haber sido acusada falsamente. Desde luego, estos procedimientos disciplinarios amañados persiguen en última instancia que los usuarios para ser absueltos, paguen en dólares lo que Pierina de Bayer y sus cómplices aspiran ilegítimamente. Es imperioso tomar cartas sobre el asunto y “saber qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo para los usuarios que han sido sometidos ilegalmente y violando sus derechos humanos, a asuntos disciplinarios aberrados, en cuanto al debido proceso, las causas por las que están siendo juzgados, experiencias de vida intramuros y experiencias de victimización que sufren tanto por violencia al interior de la institución que incluyen agresiones sexuales, como también por actos de corrupción”. En tanto, 48.6% de los usuarios ha recibido agresiones físicas y psicológicas al momento de ser impuestos de las medidas disciplinarias; 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

El hostigamiento y la agresión sexual.- Durante 2023 y lo que va de 2024, el 25.9% de los usuarios se sintió inseguro intramuros, mientras que 34.1% de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del ente. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual, y todo esto es del conocimiento de Pierina de Bayer. Por otra parte, 15.5% de la población de usuarias que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de quienes deberían garantizarles sus derechos; y 4.8% sin distingo de género, fue víctima de violación sexual durante su proceso; 27.8% de los usuarios que está en espera de recibir sanciones disciplinarias no confía en quien o en quienes tienen la competencia de sancionarlos. En esta epístola, la encuesta tuvo el propósito de generar información estadística relevante sobre las condiciones de procesamiento de la población de usuarios de 18 años y más que ilegalmente han sido sometidos a procedimientos amañados y violatorios de sus derechos humanos, su perfil demográfico y socioeconómico, las causas por las cuales fueron procesados y sancionados, entre otras características. Se encuestó directamente, y cara a cara, a usuarios de la institución en 2023 y 2024 en una entrevista anónima del 95.5% de la población de usuarios. El diseño estadístico permitió contar con representatividad.

La rentabilidad ilícita del negocio de la disciplina.- La recolección diaria de ingentes cantidades de dólares como ganancias ilícitas por coimas y extorsiones es perturbadora por grosera y despiadada. En esta institución a cualquier procedimiento, sea de la índole o naturaleza que sea, los funcionarios corruptos que la parasitan y se turnan, se las ingenian para sacarle provecho ilegal y penalmente reprensible a algo que debe ser limpio, honesto y transparente. Todo el tiempo sus empleados corruptos e incluso los que están en comisión de servicios, le hacen o le buscan la rendija o la fuga al sistema, para cometer corrupción sacándole provecho delictual a situaciones que una mente cívica y sana, jamás le daría la vuelta sucia para obtener ganancias criminales. De modo que la dependencia encargada de gestionar la disciplina y su jefatura, no son la excepción, porque negocia y ejecuta corrupción a cambio de cientos y miles de dólares, pero también a cambio de sexo no consentido. No solo es ahora, pero a esta Pierina de Bayer, se le han acumulado las denuncias que por razones de desconcierto e incredulidad nunca habían sido objeto de una censura a través de estas epístolas. Pero, no se puede tapar el sol con un dedo y lastimosamente para nuestra decepción, Pierina de Bayer es otra corrupta de ese montón. Desde luego, el departamento al que se contraen estás líneas siempre ha sido objeto de acuciosas observaciones pero soslayadas al no aceptar la realidad, por no querer pensar mal y tener consideraciones que ya no se le pueden tener; porque habían impedido hacer las respectivas delaciones, pero los usuarios están lastimados y muchos de ellos desgraciadamente seguirán el mal ejemplo, por eso del sentido de revancha.

No es disciplina, es terror. Es violación de los derechos humanos.- Todo un sistema de complicidades delictuales de los jefes se complota en el departamento de disciplina para perjuicio del inocente y del débil jurídico si no pagan. Y es que deben pagar con dólares o con sexo. En dólares las faltas caprichosas e inventadas y de las cuales son inocentes. “Y la especie es dejarse coger”. Cuando la lujuria es perversión en contra de jóvenes que no vinieron a la institución para que los violaran ni para que se los cogieran. Bajo la amenaza y el terror de no lograr sus aspiraciones, las usuarias y los usuarios deben permitirles a los jefes enfermos sexuales que los forniquen y además deben sonreírles, y sentirse agradecidos por el privilegio de que sin su consentimiento una persona que debiera cuidarlos, se introduzca en sus cuerpos y los ensucien y los irrespeten; y además no les es permitido mostrarles enojo alguno, porque la arremetida es peor. Y todo esto lo permite y lo consiente Pierina de Bayer. Ella está al tanto, lo sabe de primera mano y es de su conocimiento lo que pasa con todo el sistema y con todos los que integran el sistema disciplinario, pero se calla y guarda complicidades. ¿A quién o a quiénes protege Pierina de Bayer?.

Huye el malvado sin que nadie lo persiga,

pero el justo está confiado como un leoncillo.

Proverbios 28.1

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

