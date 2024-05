Argentina sigue conversando con Venezuela para tramitar salvoconducto para opositores #16May

- Publicidad -

El gobierno de Argentina de Javier Milei persiste en su diálogo con las autoridades venezolanas para asegurar la salida segura de seis opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que las negociaciones para garantizar un exilio para los asilados están en curso, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo.

«Las conversaciones con el gobierno venezolano continúan adelante para lograr que los asilados pueda, efectivamente, exiliarse y que se les asegure el salvoconducto. Así que las conversaciones siguen y cuando haya alguna novedad se los vamos a comunicar», enfatizó Adorni, quien respondió esto al ser preguntado sobre un pronunciamiento del dirigente chavista Diosdado Cabello.

🇦🇷 ARGENTINA SIGUE NEGOCIANDO SALVOCONDUCTOS PARA OPOSITORES



Manuel Adorni, portavoz del gobierno de Milei, aseguró que mantienen conversaciones con el madurismo para garantizar que los seis dirigentes refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas puedan exiliarse. pic.twitter.com/JxKt2XQmrS — 800 Noticias (@800Noticias_) May 16, 2024 - Publicidad -

La respuesta de Venezuela a las solicitudes de Argentina, expresada por Cabello, primer vicepresidente del PSUV, fue tajante: el gobierno de Maduro rechaza cualquier presión y niega los salvoconductos a aquellos que, según sus palabras, no demuestran amor por la patria.

«¿Presión? No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria», acusó el dirigente.

Cabello también lanzó críticas al presidente Milei, acusándolo de fascista y de ceder ante las potencias extranjeras, una acusación que refleja la tensión entre ambas administraciones.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello anuncia que fue negado los salvoconductos a opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas.



"No hay salvoconducto para los que no aman esta patria", afirmó. https://t.co/AGMDsPi36J pic.twitter.com/HJe5qPUHv8 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 16, 2024

Refugiados venezolanos en la Embajada de Argentina

Los seis miembros del equipo de María Corina Machado, quienes han buscado refugio en la embajada argentina por más de 50 días, enfrentan órdenes de captura emitidas por el fiscal general Tarek William Saab. Entre ellos se encuentran figuras clave de la oposición como Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Mottola, quienes continúan esperando una resolución que les permita abandonar Venezuela de manera segura.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí