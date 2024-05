Antonio Patiño: Los racionamientos se están produciendo porque no hay capacidad de generación de electricidad #17May

- Publicidad -

Las continuas interrupciones del servicio eléctrico que se están produciendo diariamente tanto en Lara como en el resto de los estados, no tienen explicación alguna por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero, para los técnicos que conocen la materia, se debe a la falta de generación.

Uno de los especialistas de la industria eléctrica, el ingeniero Antonio Patiño, exdirectivo de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines (AVIEM), al ser consultado por El Impulso dijo que, evidentemente, no se está produciendo la energía suficiente para atender la demanda.

Sumado ese problema a la ola de calor que se ha venido sintiendo en el país, contribuye a que la demanda se incremente un poco y al mismo tiempo se produzcan nuevos racionamientos.

Realmente, no hay capacidad para atender toda la demanda del servicio y, en consecuencia, se producen dos o más interrupciones en el servicio todos los días y en todas partes.

¿Cómo se explica que del país se hayan ido 8 millones de personas y haya más apagones cuando debieran ser menos porque del país se han ido unos ocho millones de personas?

Tenemos que tomar en consideración que la mayoría de la gente que se ha ido son personas jóvenes, que han estado bajo la tutela de sus padres o familiares. El centro de consumo sigue estando aquí. Es por ese motivo que el alto consumo no sea de quienes se han ido a otros países, aparte de que la poca industria que, medianamente, está operando, exige la demanda del consumo eléctrico.

No hay una incidencia fuerte en la demanda del servicio por parte de las familias que quedan, por cuanto de ellas se han ido uno o dos miembros. No se puede decir cuánto podían consumir los 8 millones de venezolanos que se marcharon porque , en general, residían con sus familiares en las viviendas que tenían y todavía tienen el servicio. En cuanto al Sistema Eléctrico Nacional es difícil saber la cantidad de máquinas que están funcionando, porque las mismas son operadas por Corpoelec y ésta no suministra información alguna acerca de los racionamientos que está aplicando.

Pero, la demanda nacional en estos momentos a nivel nacional debe estar en el orden de 13 a 14 mil megavatios; pero, la capacidad de generación debe ser de once a doce mil megavatios, que es una cantidad importante el racionamiento.

En este problema hay que tomar en cuenta que no fueron hechas las inversiones anunciadas por el gobierno y muchos planes se quedaron en el papel, como por ejemplo Tocoma, que debía producir 2.500 megavatios, y así como ese proyecto hubo otros que nunca se terminaron. Y así ha ocurrido con repuestos que no son fabricados en Venezuela y se requieren ser importados, pero no llegan oportunamente, causando problemas a los suscriptores.

