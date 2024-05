VIDEO | Venezolanos en Madrid claman por Rocío San Miguel y elecciones libres #19May

- Publicidad -

Un grupo de venezolanos en Madrid se concentró este domingo para exigir la liberación de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y todos los presos de conciencia en Venezuela. Además, expresaron su preocupación por un posible fraude en las elecciones presidenciales de julio.

La manifestación se llevó a cabo en el centro de Madrid, donde unas 50 personas se reunieron en señal de «solidaridad» y «apoyo» a San Miguel y otros presos políticos. Los manifestantes denunciaron las dos décadas de «amenazas y destrucción» del régimen chavista, así como las constantes violaciones a los derechos humanos.

En un manifiesto leído durante la concentración, los activistas alertaron que cualquier persona puede ser encarcelada por el simple hecho de protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Preocupación por las elecciones presidenciales

Los manifestantes también expresaron su temor a que las próximas elecciones presidenciales no sean un proceso «libre y plenamente democrático». Denunciaron «trabas» administrativas para el registro y la votación, así como la exclusión de candidatos opositores.

Yajaira González de Canales, hermana de Alejandro González de Canales, denunció que su hermano fue detenido arbitrariamente el 9 de febrero y encarcelado provisionalmente. Hasta la fecha, la familia no ha sido informada oficialmente de los cargos en su contra y no tiene acceso al sumario. Además, Alejandro no ha podido elegir a su propio abogado y desconoce cuál le ha sido asignado de oficio.

Por su parte, Verónica, hermana de Fernando Noya, condenado a 24 años de prisión por «terrorismo» en 2020, también denunció la «indefensión» de su hermano durante el proceso judicial, ya que no se le permitió contar con un abogado particular ni acceder al expediente judicial. Noya cumple condena en condiciones «inhumanas» en la cárcel de Rodeo 1, con visitas limitadas a diez minutos por semana.

Rocío San Miguel, detenida desde febrero

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Caracas cuando se disponía a viajar con su hija. La Fiscalía la acusa de estar vinculada a una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Maduro.

Los familiares de San Miguel y González de Canales denuncian que ambos son presos políticos y exigen su inmediata liberación. Además, hacen un llamado a la comunidad internacional para que presione al gobierno venezolano para que se celebren elecciones libres y transparentes en julio.

Las detenciones de San Miguel y González de Canales han generado gran preocupación en la comunidad internacional. La Unión Europea ha pedido la liberación inmediata de ambos, mientras que Estados Unidos ha calificado las acusaciones en su contra como «falsas».

Las organizaciones defensoras de derechos humanos también han condenado las detenciones y han exigido investigaciones independientes.

