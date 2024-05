Difieren la segunda discusión de la Ley para el Control y Financiamiento de las ONG #21May

- Publicidad -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido posponer la segunda discusión del proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines en el país. La decisión se tomó durante la tarde del martes 21 de mayo, tras la presentación del proyecto por parte del diputado Julio García Zerpa.

García Zerpa, quien introdujo el proyecto para su segunda discusión, solicitó poco después que se aplazara el debate para una fecha posterior. «Para solicitar ante esta cámara el diferimiento de la discusión de esta ley para una próxima jornada», manifestó el diputado.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, procedió a la votación entre los legisladores. Con una «mayoría evidente», se acordó diferir la discusión del proyecto de ley.

#21May || Diputado Julio García Zerpa presenta segunda discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de… pic.twitter.com/Yxe9SAvTwD — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) May 21, 2024

«En consideración, los diputados y diputadas que estén a favor con el diferimiento de la discusión en segunda instancia de esta ley, sírvase manifestarlo con la señal de costumbre… mayoría evidente, se difiera el punto para una próxima sesión», dijo el jefe de la AN.

#21May | Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aprobó que se difiera la discusión del proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines para una próxima sesión. pic.twitter.com/DWARWNvLW8 — El Diario (@eldiario) May 21, 2024

Pausa a Ley para el Control y Financiamiento de las ONG

Por otro lado, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había anunciado previamente que se esperaba la aprobación de la ley para el Control y Financiamiento de las ONG para este martes. Según Cabello, la Asamblea Nacional se preparaba para dar el visto bueno al proyecto tras un extenso proceso de consultas públicas y debates.

El chavista criticó a las ONG por su supuesta dependencia del gobierno estadounidense, cuestionando su independencia del gobierno venezolano.

«Organizaciones, supuestas ONG que no dependen del gobierno de Venezuela, pero dependen del gobierno de los Estados Unidos. En conclusión, no son no gubernamentales», acusó Cabello.

