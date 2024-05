OPINIÓN Se busca un Emprendedor: El Empresario (Parte II) #21May

- Publicidad -

“La mejor razón para iniciar una empresa es que esta tenga sentido, sentido para crear un producto o servicio que la sociedad necesite, y de esta forma hacer un mundo mucho mejor “.

Guy Kawasaki

Sin negar la importancia de otros factores, el cliente y el empresario son los dos elementos claves para la creación de una empresa, los clientes expresan la necesidad social. Si no hay clientes o consumidores, la empresa no tiene razón de existir. Si no hay empresarios, es decir, individuos capaces de percibir necesidades insatisfechas, idear formas de satisfacerlas, asumir el riesgo de ponerlas en práctica y resistir las adversidades que implique ese proceso, no se producirá la creación de la empresa.

La relación entre cliente y empresario es vital. Este no puede existir sin aquél y por ello se convierte en la razón de ser de la empresa exitosa. El mecánico que cobra piezas que no cambia, el restaurador que sirve comida en mal estado, el frutero que arregla la balanza para entregar menos cantidad por kilo, el confeccionista que utiliza telas de segunda, el chofer que trata mal a los pasajeros, el comerciante que no hace honor a las garantías, y en general, el empresario que abusa de los consumidores en precios, atención o servicio, más temprano que tarde, hará fracasar la empresa. Por el contrario, quienes respeten y atiendan a sus clientes, están en el camino del crecimiento como empresario.

Entonces veamos como es el empresario exitoso.

Investigaciones realizadas sobre el comportamiento de empresarios exitosos, han permitido establecer su modus operandi, Todo empresario exitoso comienza con una idea, generalmente muy vaga, del tipo de empresa que quiere crear. Esta idea se sustenta y es coherente con el sistema de valores del creador potencial, es decir, la experiencia personal, el ambiente familiar, la formación, la filiación política o religiosa, las aptitudes y el comportamiento individual. Es decir, cualidades, características y actitudes personales. La reflexión sobre esta primera idea, y la consulta con familiares, amigos y colegas o relacionados, le permitirán definir con precisión el campo de actividad de la nueva empresa, e imaginar lo que ella será en algunos años. Esta imagen futura constituye la visión que guiará el esfuerzo del creador.

Definida esta visión, el empresario hace uso de dos elementos, en primer lugar utiliza toda su energía para hacer avanzar la idea, delinear el proyecto y despertar entre sus parientes, amigos y familiares un ambiente favorable a la nueva empresa y en segundo lugar, utiliza su energía para ampliar sus relaciones y lograr apoyo de organismos financieros, proveedores, otros empresarios, distribuidores, consultores y, lo que es mas importante, identificar y contactar a quienes serán sus colaboradores en el proyecto.

Definitivamente, la energía desplegada va generando reconocimiento hacia el empresario, reconocimiento que se convierte en liderazgo, Este liderazgo facilita las relaciones, lo que a su vez origina ideas para reforzar la visión de la empresa y la aparición de nuevas oportunidades de negocios.

Italo Olivo

www.iolivo.com

