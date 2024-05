AvanceIMP | Comerciantes del centro de Barquisimeto pierden ventas por cortes eléctricos #27May

- Publicidad -

Los comerciantes del centro de Barquisimeto reportan pérdidas de ventas por los recurrentes cortes eléctricos en el sector comercial, especialmente los días sábado, que según las consultadas suelen ser los días de mayor afluencia.

La situación que enfrentan los comerciantes del centro de Barquisimeto es cada vez más difícil debido a los constantes cortes eléctricos que azotan la ciudad. Esta problemática genera un impacto negativo en las ventas, el ambiente laboral y la seguridad de los negocios.

- Publicidad -

El equipo periodístico de El Impulso recorrió los establecimientos comerciales del centro para conversar con algunos comerciantes, quienes expresaron su profunda preocupación por la situación.

La falta de electricidad no solo impide las ventas, sino que también genera pérdidas de tiempo y dinero. «Los cortes de luz nos afectan bastante, especialmente los sábados que es cuando tenemos mayor afluencia de clientes», afirma Malilí Montes, encargada de una tienda de ropa.

«Nos afecta bastante por los puntos de venta, por los clientes, por el aire acondicionado, especialmente los cortes que hacen los sábados que es el día que hay mayor afluencia», manifestó, añadiendo que en la oscuridad los compradores no pueden ver la mercancía.

Los cortes eléctricos también afectan el ambiente laboral, generando estrés y frustración entre los empleados. «Hay demasiados cortes y nos afecta en el ambiente laboral, más que todo, los sábados», afirmó Belkis Montilla, trabajadora de una zapatería.

Montilla, explicó que aunque tienen conexión a una planta eléctrica «se paraliza el sistema, se pone más lento y hay que saber atender al cliente poco a poco para que la gente no se vaya», agrega.

La interrupción del servicio eléctrico perjudica el funcionamiento de los puntos de venta, imposibilitando el cobro con tarjetas de débito. La falla de la señal telefónica en el corte eléctrico se extiende a los celulares de los consumidores, quienes no pueden realizar pago móvil o transferencias bancarias.

«Si no tenemos luz, no tenemos pago móvil porque el teléfono no funciona, no pasamos punto porque no funciona sin la luz y si la gente no viene con el efectivo no hacemos nada», expresó Jacqueline Ramos, quien también destacó la disminución de clientes debido a la oscuridad y el calor que se genera en los locales durante los cortes.