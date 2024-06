OPINIÓN Picapedrero: María Corina en Lara vs. pueblo policías #3Jun

- Publicidad -

Fue lo más percibido, los días martes y miércoles 28 y 29 del concluido mes de mayo 2024, que corresponderá a los cronistas de los lugares visitados dar cuenta a futuro, tratándose de una inédita gira política caracterizada por la espontaneidad de afectos de la primera mujer venezolana que irrumpe al escenario político republicano, liderando el rescate de la democracia venezolana y la esperanza de un pueblo que ha perdido su presente, sin posibilidades de un mínimo de calidad de vida a futuro, sino hay un cambio de gobierno, a pesar de la instauración del miedo por una cúpula militar-cívico, que ya le sabe a un bledo, al inocultable sentimiento nacional que se respira, porque el terror sembrado desde 1999, les arrebató lo más querido de la vida, la familia, matándolos a uno de los suyos, torturando a otros, evitándose los más. Nunca un gobierno venezolano había sido tan cruel con las familias, como el chavismo y sus socios de la oposición corrompida, los verdaderos enemigos de las reformas que reclama la democracia y a los que hay que darle con un tobo.

Lara no podía ser la excepción, saliendo a la calle mujeres y hombres, jóvenes y adultos, en una gran romería con la bandera nacional, llevando sol y lluvia al cornete de motorizado que escoltaban a la evidente líder de una nueva forma de hacer política para la Venezuela que regreso a mediados del siglo XIX. Frente a ello, el régimen impone su estupidez cerrando el paso a una actividad política pacífica, utilizando ya no, aquellos bandoleros círculos de «Boves» y no bolivarianos.

El espectáculo estuvo, en centenares de agentes policiales taciturnos, sin respuesta y apenados, que obstaculizaron las vías por donde circularía la ciudadana María Corina Machado y sus acompañantes y quienes al ser interrogados sobre esos particulares se limitaban a: «órdenes superiores» por supuesto, que ello nos remite a un patán, que a su vez cumple órdenes y ya los veremos cantando, como loro amaestrado con sus vestimentas evacuadas, que no pudieron impedir la llegada a la meta del objetivo trazado.

El pueblo salió a la calle con entusiasmo que no se pudo ocultar, como tampoco se pudo esconder un injustificado protagonismo del que hablaremos después, típicos militantes de la política corrompida y vacía de ideas en la llamada cuarta República, acompañados de una clientela bien uniformada.

¿Ahora, que pudieron captar en sus mentes aquellos funcionarios y que responderían al llegar a sus casas de sus impresiones? Que fue fueron utilizados y sobre nunca se les podría perseguir por ello y seducida que la señora machado es vista con cívicas simpatías, que desde hacía tiempo no se percibía en Venezuela

Todo indica, que por eso días la ciudadanía estuvo desprotegida a extremos, que desaparecieron las alcabalas por lo que no hay derecho, a que la fuerza del orden público, se utiliza para impedir actividades políticas pacíficas y eso en un nuevo gobierno no volverá a ocurrir redimensionando el rol de policía al servicio de la ciudadanía con el respeto de sus funcionarios que deben ser formado para ello y no de los políticos del ayer.

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

