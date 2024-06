Mons. Moronta: “No hay nada oficial sobre José Gregorio Hernández” #4Jun

- Publicidad -

Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), comentó este martes que se encuentra en Roma y “no hay nada oficial sobre José Gregorio Hernández”.

En declaraciones para El Diario, el obispo desmintió este martes 4 de junio las afirmaciones de Nicolás Maduro que aseguró en su programa del lunes, «Con Maduro +», que el Papa Francisco había firmado la semana pasada la canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

- Publicidad -

Leer también: VIDEO | Maduro aseguró que el Papa Francisco firmó la canonización de José Gregorio Hernández #4Jun

Moronta: No hay nada oficial

Moronta, quien se encuentra en Roma desde el lunes atendiendo compromisos con la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), destacó que el Vaticano no ha adelantado ninguna información sobre el Beato venezolano.

“Estoy en Roma y aquí no se ha dicho nada, no hay nada oficial sobre José Gregorio Hernández. Hemos hablado de su importancia, pero no hay nada al respecto. Puede ser cierto dentro de un tiempo, pero aún no hay noticias”, señaló en exclusiva para el medio digital El Diario.

Baltazar Porras sobre el Dr. José Gregorio Hernández

El Cardenal Baltazar Porras, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, recordó que la fuente autorizada para informar sobre los avances en el segundo milagro de José Gregorio Hernández, que permitiría la santificación del doctor venezolano es El Vaticano.

“Es un deseo legítimo de los venezolanos que José Gregorio Hernández sea declarado santo en fecha próxima. Pero con sentido realista, es al Vaticano que le toca transmitir lo que se decida en concreto por el Dicasterio de los Santos”, detalló también en exclusiva para El Diario.

En el mes de marzo, el Cardenal comentó a El Impulso que viajaría a Roma para reunirse con el Papa Francisco a mediados de abril y evaluar el proceso de canonización de José Gregorio Hernández.

Proceso de canonización

La periodista venezolana Marinellys Tremamunno, acreditada en el Vaticano desmintió a través de X, que el Papa Francisco haya aprobado la canonización de José Gregorio Hernández y explicó el procedimiento para que se apruebe la canonización, señalando que el decreto del Papa es el último paso.

“Para que eso ocurra falta la aprobación del segundo milagro a través del trabajo de verificación de la Congregación para la Causa de los Santos y luego pasa a un Consistorio (asamblea de cardenales) para que lo apruebe. El papa Francisco es el último en decretar el proceso”, señaló la periodista especializada en la fuente para El Diario.

Como periodista acreditada in Vaticano, aclaro que ES FALSO que el Papa Francisco haya aprobado la Canonización de #JoseGregorioHernandez. Falta aprobación del 2do milagro y un Concistorio (asamblea de Cardenales) para que eso ocurra. Basta de usar políticamente a nuestro beato! — MarinellysTremamunno (@Marinellys) June 4, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí