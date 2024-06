OPINIÓN El Running, la Carrera HUPAZ y la depresión #4Jun

- Publicidad -

“El ángel de Dios… tocó a Elías y le dijo: «Levántate y come, pues el viaje será largo y pesado»… encontró un pan recién horneado, y una jarra de agua… y le dio fuerzas para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches…” 1 Rey.19:5-8

Alguien cercano a mi persona y lector ocasional de mis artículos se me acercó para preguntarme el por qué en mis artículos del 2024 siempre incluyo el tema de la depresión. La verdad pude y puedo hasta escribir un libro a través de un respuesta a esta persona, pero me limité a decirle que si a personajes bíblicos fieles seguidores de Dios en la antigüedad y apóstoles del mismo Dios, que convivieron muy de cerca con él, padecieron de este terrible mal, cómo no lo vamos a padecer nosotros hoy día, con tan despiadado ataque del enemigo de Dios. Ahora, imaginen aquellos que se niegan a creer que tenemos la dicha de contar con un SALVADOR, el cual padeció aún peor que nosotros de este mal y que está presto a ayudarnos a superarlo, si se lo permitimos. Por cuanto nos dice “Si me buscaren de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán—dice el Señor—Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar”.Jer.29:13. Mi respuesta a este amigo era y es simple… ¿La razón? Yo la padecí… Entonces le busqué con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón por cuanto era lo único que tenía. Y lo encontré. Puso fin a mi cautiverio mental y restableció mi bienestar. Sino que lo diga mí amada esposa, mis hijos, nietos, nueras y yerno. Toda mi familia. Y los amigos de la CARRERA HUPAZ celebrada con todo éxito este domingo 26 de Mayo de 2024. ¿Amén?

Si mi amigo está leyendo este artículo seguro se preguntará ¿Qué relación hay entre todo éste tema religioso, el Running y HUPAZ? Sencillo. “El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: «Levántate y come, pues el viaje será largo y pesado”…. encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado, y una jarra de agua. Comió y bebió… y le dio fuerzas para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches,…” 1 Rey.19:5-8. Si notan, Dios pone a Elías, en medio de su estado depresivo, a descansar y dormir bien. Lo levanta temprano y le da comida muy sana y fortalecedora, le da la bendición y le asigna una misión importante que amerita andar cuarenta días y cuarenta noches, la Biblia no dice que trotó pero nosotros los RUNNING lo intuimos.

Esto nos enseña muchas lecciones para practicar el RUNNIG. Primeramente tiene la aprobación del DIOS ALTÍSIMO. Practicarlo nos llena de hormonas que producen felicidad ya que los estudios médicos lo han comprobado. Entonces hay que entrenar, obviamente no 40 días y 40 noches, alimentarnos bien y fijar una meta o un objetivo que cumplir el cual pudiera ser, vencerse a sí mismo, disfrutarlo y celebrarlo de manera sana con su familia. Y eso fue lo que hicimos. No podía ser de otra manera ya que este servidor tuvo el privilegio de retornar a estas carreras que me apasionan y de paso recibir del comité organizador un premio especial por mi edad y mi retorno al asfalto. ¿Mejor? Imposible.

Mi agradecimiento, mis felicitaciones y sobre todo mi admiración para EL COMITÉ ORGANIZADOR por la excelente organización. La Lcda. Milagros Mejías. Presidenta de CLUB de TROTONES del ESTADO LARA por su extraordinario servicio. La Dra. Mirian Lucena Directora del HUPAZ (Hospital Pediátrico AGUSTÍN ZUBILLAGA). La Dra. Dinax Camacaro. La Profesora Marisol, Coordinadora de Aulas Hospitalarias. La Instructora Yaritza Gómez. Bailoterapia. Y a ese ejército de héroes anónimos que dan todo por el amor a tan hermosa y beneficiosa actividad. ¡A TODOS mil GRACIAS! ¡DIOS LES BENDIGA! ¡Hasta el próximo artículo y otra CARRERA Dios mediante.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

