Pérez Vivas: «El 28 de julio no es una elección más» en Venezuela #4Jun

- Publicidad -

El dirigente político César Pérez Vivas afirmó que el «28 de julio no es una elección más», el exgobernador del estado Táchira resalta que el día de las elecciones presidenciales en Venezuela es un momento de “definición histórica”, recalcando la importancia del proceso electoral que se llevará a cabo.

En un video difundido por su perfil en X, el dirigente político indicó que el proceso electoral es una oportunidad de cambio y, como tal, debe ser asumida con total seriedad.

- Publicidad -

Leer también: Copei respaldó la candidatura de Edmundo González: Es el momento para lograr que Venezuela avance a una nueva etapa #4Jun

En una entrevista, en la que abordó la importancia de las elecciones presidenciales del 28 de julio, César Pérez Vivas señaló que los problemas que afectan al país no se deben a las sanciones, citando como ejemplo la crisis energética, la que atribuye a la mala gestión gubernamental y la corrupción.

Pérez Vivas recalcó que los problemas que afectan a los venezolanos son responsabilidad de quienes han gobernado el país bajo un “modelo político fallido que no solo ha destruido la calidad de vida de los venezolanos, sino que también ha pulverizado las relaciones diplomáticas con el mundo democrático occidental”, escribió en X, antes Twitter.

La narrativa desgastada de la cúpula roja sobre las sanciones no es más que el reflejo de un modelo político fallido que no solo ha destruido la calidad de vida de los venezolanos, sino que también ha pulverizado las relaciones diplomáticas con el mundo democrático occidental, el… pic.twitter.com/ms090L90Se

El dirigente descartó que las problemáticas del país sean causadas por las sanciones, afirmando que, «10 años antes de las sanciones teníamos el caos eléctrico, porque esta gente que llegó al gobierno, con Chávez a la cabeza, han demostrado una absoluta ineptitud y una gigantesca corrupción”.

“Aquí no hay agua, no hay gasolina, no hay internet, no hay luz, no hay gas doméstico, porque saquearon”, sentenció.