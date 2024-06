PulsoEmpresarial ¡McDonald’s celebra el Día Mundial de la Hamburguesa reafirmando su promesa de calidad!

- Publicidad -

Desde hace 39 años McDonald’s Venezuela está presente en el país y desde entonces cada 28 de mayo, es un día dedicado a rendir homenaje a uno de los platillos más queridos y consumidos en todo el mundo: las hamburguesas. Para McDonald’s, este día representa una oportunidad para celebrar la pasión que une a millones de personas por sus icónicas hamburguesas, verdaderos íconos globales que han conquistado paladares a través de generaciones.

“No inventamos la hamburguesa, pero la convertimos en un plato mundialmente conocido. Y la mejor prueba de ello es que somos la primera marca que se te viene a la mente cuando te hablan de hamburguesas. Por eso queremos magnificar esta fecha y convertirla en una celebración junto a nuestros clientes, quienes nos han hecho su marca preferida”, dijo Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela.

La reconocida cadena de comida rápida realizará diversas actividades a propósito de celebrar el Día de la Hamburguesa, adelantó Moret, al tiempo que destacó que, desde sus inicios, la compañía ha establecido altos estándares de calidad en la selección de cada uno de sus ingredientes.

Asimismo, la compañía trabaja en estrecha colaboración con una red de proveedores nacionales e internacionales que garantizan la calidad y frescura de todos los ingredientes utilizados en la elaboración de sus hamburguesas. De esta manera, implementan y cumplen estrictos controles de calidad en cada etapa del proceso de producción, desde la selección de la carne hasta la preparación final del producto, como se puede evidenciar en www.recetadelfuturo.com

La dedicación de la marca por la excelencia ha sido fundamental para ganarse la confianza de millones de consumidores en todo el mundo, quienes reconocen en McDonald’s un sinónimo de hamburguesas deliciosas y confiables, que garantizan una experiencia gastronómica excepcional en cada bocado.

La hamburguesa es representada como una embajadora global de la marca, llevando consigo una forma de ser, una cultura y una promesa inquebrantable de servicio y calidad, la cual se puede evidenciar gracias al programa Puertas Abiertas, iniciativa que permite a los clientes y público en general conocer “la cocina de la marca más grande del mundo” y que tiene más de una década ejecutándose, hoy es posible solicitar el recorrido en los más de 80 restaurantes del país.

Esta experiencia inmersiva repercute positivamente en la percepción de los clientes de la cadena de comida rápida. Moret indicó que en promedio el 88% de las personas participantes destacó que su valoración de la marca mejoró ampliamente después de haber realizado el recorrido.

Al ser consultados sobre los aspectos que llamaron su atención en esta experiencia, los elementos más mencionados fueron: Medidas de seguridad e higiene que se siguen en el restaurante, como el lavado de manos; ingredientes de calidad; y almacenamiento de los ingredientes. En lo que va de año más de 2.460 personas han realizado los recorridos en los restaurantes del país.

“En Arcos Dorados estamos conscientes de nuestro propósito: alimentar personas y construir sueños cada día, por eso lo hacemos con calidad y con mucho gusto, me siento orgullosa de pertenecer desde hace 26 años a la compañía, una que me vio crecer personal, profesionalmente y de la cual me enamoro cada día”, dijo Moret.

