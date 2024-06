El programa radial “Esta Mañana” celebra sus segundo año emitiendo información de calidad #6Jun

- Publicidad -

El programa matutino radial informativo “Esta Mañana”, conducido por el reconocido locutor José “Cheo” Noguera, celebra este 06 de junio, su segundo aniversario al aire en la emisora OK 101.5 FM, con más de 500 programas hechos en este formato con el objetivo de educar, informar y entretener.

Durante este periodo de tiempo, el programa se ha convertido en un referente de información en la ciudad de Barquisimeto, abordando temas de actualidad con seriedad y profesionalismo, además, ha contado con la participación de importantes invitados que han enriquecido el contenido de su espacio radial.

Noguera expresó, que el programa se originó como un espacio con contenido variado, pero con el tiempo comenzó a especializarse en ofrecer una programación con temas informativos, con base a los intereses del público objetivo que lo sintonizan. De igual manera, afirma que “la información que emite es extraída de fuentes fidedignas y confiables, convirtiéndose en una referencia para todas aquellas personas que siguen teniendo a la radio como su principal medio de información”.

¿Los jóvenes escuchan radio?

El conductor del programa radial comenta que aunque actualmente en adultos jóvenes menores de 25 años de edad sus principales fuentes de información y entretenimiento son los medios digitales, asegura que hay una población en este rango de edad que aún utiliza la radio como principal fuente informativa.

“Estudios afirman que casi siete personas, de cada diez, sigue escuchando la radio, en preferencia personas jóvenes, adultas, quiero decir personas de 25 años en adelante, de ese target hacia abajo, pues es difícil que los jóvenes escuchen radio, sin embargo, sigue habiendo un sector importante que usan la radio para entretenerse”, dijo Noguera.

En este sentido, el locutor invita a todos los venezolanos a sintonizar su programa matutino “Esta Mañana” de lunes a viernes de 6:00 am a 8:00 am por la emisora OK 101.5 fm “La pionera” o via online por www.OK101fm.net.

