Guillermo Palacios: Como chatarra venden partes del Central Pío Tamayo #8Jun

Al igual como ha venido ocurriendo con partes de las instalaciones del proyecto hidráulico Yacambú-Quíbor, está ocurriendo con el Central Pío Tamayo, que está en manos del Estado venezolano después que lo expropió cuando era una próspera empresa que producía más de 350 mil toneladas de azúcar.

Al hacer la denuncia, a través de El Impulso, el doctor Guillermo Palacios, dirigente de Un Nuevo Tiempo, criticó la apatía, insensibilidad y silencio del alcalde de Morán, Félix Linares, ya que como primera autoridad de esa jurisdicción ha debido evitar el desmantelamiento de esa empresa. la cual era la principal industria tocuyana y no sólo era una fuente permanente de empleo, sino que además contribuía enormemente a la producción azucarera del país.

Era uno de los principales centrales de los 16 que existían en el país, pero como los otros once que pasaron a manos del Estado. Este lo hizo completamente inoperante y de los cinco que quedaron en manos privadas, hoy funcionan cuatro y de éstos uno solo en Lara, el Pastora en el municipio Torres.

Como todas las actividades agrícolas del país que cayeron por falta de incentivos, la industria azucarera en Venezuela se derrumbó y con ella se ha reducido el cultivo de caña de azúcar en Lara, Yaracuy, Aragua, Mérida, Táchira, Trujillo, Sucre, Monagas y otras entidades, quedando Portuguesa como el principal productor de caña de azúcar.

Lara se había convertido en una referencia muy importante porque tenía eficiencia en sus centrales El Tocuyo (al cual le pusieron el nombre de Pío Tamayo), El Turbio de Barquisimeto, Carora y La Pastora. Y de las cinco mil hectáreas agrícolas de Morán, la mitad estaba destinada a la caña de azúcar, la cual iba directamente a la molienda del Pío Tamayo, que hoy está en ruina y las haciendas proveedoras de la materia prima se encuentran en manos de particulares, por supuesto, vinculados al gobierno.

Conviene recordar que Hugo Chávez, quien vivía ofreciendo obras que nunca se llegaron a hacer, anunció en su segundo período de gobierno que haría el central de la Otra Banda en Carora y de una vez le puso de nombre el de Argimiro Gabaldón.

Su fantasioso proyecto consistía en la siembra de 2 mil hectáreas de caña de azúcar y no sólo eso, sino que se iba a construir el trasvase de agua de río Tocuyo y del río Morere hasta la Otra Banda, aducción a la cual asignaron recursos, pero como generalmente ocurría con los proyectos de esta llamada revolución no se ejecutó y hasta ahora no se sabe a dónde fueron a parar el dinero.

El doctor Palacios también denunció que lo que queda del central Pío Tamayo está siendo dado en comodato a algunas empresas de maletín, pagando los platos rotos los trabajadores que quedaron sin empleo y sin posibilidad de mejorar sus precarias condiciones de vida.

